Нашествие Наполеона

Подробности биографии доцента Соколова, признавшегося в убийстве молодой подруги, начали выплывать, когда суд арестовал обвиняемого. Выяснить, насколько это все достоверно, очень трудно: речь идет об очень давних делах, за которые Соколов будто бы так и не был наказан.

Из реки Мойки в Петербурге, напомним, спасли 63-летнего мужчину, а вместе с ним выловили мешок с женскими руками. Утопавшим оказался всемирно известный историк-наполеонист, кавалер французского ордена Почетного легиона и основоположник военной реконструкции в России — доцент СПбГУ Олег Соколов. Известный в своем кругу под прозвищем Сир, потому что сам себя считал реинкарнацией Наполеона. Дома у него нашли пилу и части женского тела. Он дал показания, как убил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, сутки хранил ее тело в квартире, потом стал избавляться от трупа по частям, но спьяну упал в воду. Так эта история выглядела в суде, когда Соколова арестовали. За неделю в ней появились подробности — то ли выдуманные, то ли делающие все это еще страшнее.

В суд, где Соколову назначали меру пресечения, набилось столько телекамер, что коридор стал похож на метро в час пик. Журналисты весело обсуждали маньяка, которого сейчас им покажут. Трое всерьез готовились петь «Марсельезу», когда мимо поведут Наполеона.

Конвой привел не маньяка и не Наполеона. По лестнице, тяжело шаркая, шел очень немолодой и совершенно раздавленный человек.

За одну ночь он жирным крестом перечеркнул сразу две жизни — молодой, красивой и талантливой женщины и собственную, до этого очень успешную.

Под красными глазами у него набухли мешки, как у людей с больными почками или сильно пьющих. Потом журналистам придется приписать ему орлиный наполеоновский взгляд, а потертый свитер назвать кроваво-красным, иначе образ маньяка совсем разваливался. В зале суда доцент безучастно сидел в «аквариуме», пока снаружи фото- и телекамеры дрались за право поэффектнее его снять. Когда судья напомнила о событиях в ночь на пятницу, человек в «аквариуме» обхватил руками лысеющую голову и застонал. В зале полезли вверх смартфоны.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Тем временем в Пермском крае мужчина с особой жестокостью убил, а потом сжег жену и трехлетнего сына. В Хакасии завершилось расследование дела в отношении 37-летнего амбала, насмерть забившего ребенка. В Москве началось следствие по делу, в котором сын готовил заказное убийство матери. В суд передано дело в отношении мужчины, который выбросил с 4-го этажа внука сожительницы… За прошедшую неделю Следственный комитет сообщал о множестве дел, которые тоже можно было бы обсудить. Но обсуждали только историка.

Дело Соколова вдруг так сблизило федеральные телеканалы и либеральные соцсети, что сейчас их можно перепутать. Доцент, хоть и метил в Наполеоны, был большим патриотом — в сегодняшнем понимании этого слова. Выражал преданность президенту. Возил в Крым французов. Состоял в научном совете Российского военно-исторического общества (РВИО) министра Мединского. И вдруг во время популярного ток-шоу ведущий решил попрекнуть РВИО Соколовым-Наполеоном. Зато соцсети, еще вчера переживавшие за каждого бесправного сидельца, заговорили о том, почему Соколову позволяют просить очки в камеру.

Сподвижники Соколова создали петицию в его защиту: «Поддержим великого ученого доцента СПбГУ сира Олега Соколова». Но петиции в защиту — не тот жанр, где сильны военные патриоты.

Поэтому технологию взяли у идейных противников и выдали тег: «Я/мы Соколов». Не очень, видимо, понимая контекст.

Между тем в прессе стали возникать детали из прошлой жизни историка. О том, как 10 лет назад студентка уже пыталась обвинить Соколова в побоях, но заявление сгинуло в полиции, «Новая» уже писала. Последнюю новость 40-летней давности рассказала телеканалу «ЛенТВ24» (Ленобласть) архитектор Ирина Федорова: в прошлом у доцента будто бы уже была судимость.

Рецидивист

В советские годы супруг Федоровой Рудольф Пожогин создал молодежный морской военно-исторический клуб «Петровский». Подростки делали копии старинных кораблей. В этот клуб, рассказывает Федорова, Олег Соколов пришел еще студентом, потом работал там. В 1981 году в Петербурге снимали фильм «Россия молодая». Корабли попросили у клуба, и Соколов взялся довести фрегат к месту съемок.

Разыгрался шторм, корабль начал тонуть, а историк спасал свою шкуру, он даже не помог женщинам, упавшим в воду. Из-за него, настаивает Федорова, погиб тогда биолог Владимир Сорокин.

За это Соколова судили, утверждает женщина, но срок назначили условный.

Однако в суде по мере пресечения было четко сказано: прежде Соколов к уголовной ответственности не привлекался. Источники «Новой» тоже не нашли информации о его судимости.

В 1980-е годы с «Петровским» клубом работал конник (готовит лошадей для съемок) Михаил Воробьев. И он в разговоре с «Новой» подтвердил, что история с потопленным фрегатом действительно в 1981 году была. Эскадра, шедшая на съемки, состояла, по его словам, из двух кораблей. Одним фрегатом командовал Соколов, вторым — Пожогин. Корабли у подростков, по словам Михаила, были ненадежные, кустарно переделанные из рыболовных. В августе 1980 года в радиопередаче «Монитор» и сам Соколов рассказывал: «Нам часто приходится набить себе ссадины, получить мозоли на руках — этого никто не боится. Мы делаем все всё. Каждый из нас должен быть и матросом, и плотником, и кем угодно. Корабли нормальный вид приобрели совсем недавно».

В тот путь самодельные фрегаты отправились, несмотря на штормовое предупреждение.

— Я их провожал, сказал, что рискуют, — говорит Михаил. — Потом узнал, что накаркал.

Кто на самом деле нес ответственность за ЧП — это, считает Михаил, большой вопрос. Соколов в те годы работал инструктором Петроградского райкома комсомола, а в клубе значился замполитом. Пожогин руководил и строительством кораблей, и всем клубом, а в том плавании был за адмирала. В любом случае, достоверной информации о том, чтобы комсомольского вожака и будущего наполеониста как-то наказали за трагедию, нет.

Новые факты из биографии Соколова, будто бы не наказанного за проступок, подняли новую волну беспокойства: его опять отмажут всякие высокопоставленные друзья.

Покровители

Беда этого Наполеона в том, что высокопоставленных друзей у него, похоже, как раз нет. Военно-историческое общество быстро подтерло с сайта его фамилию. СПбГУ, не дождавшись суда, объявил, что доцент уволен за аморалку. Точно так же поступил институт в Лионе, где Соколов читал лекции.

Фото: Виталий Рагулин / livejournal.com

В 2006 году считалось, что ему покровительствовал Виктор Батурин — бизнесмен и родственник экс-мэра Москвы. Вместе они учредили Общероссийское военно-историческое общественное движение (ОВИОД). Потом у самого Батурина начались проблемы уголовного характера — и к Соколову с его движением он охладел.

В 2007 году ОВИОД подало заявку на тендер по проведению ежегодного фестиваля реконструкторов на Бородинском поле. Министерство культуры (тогда еще без Мединского) разыгрывало 2,5 миллиона рублей. Соколов назвал свою цену — 100 рублей. И пообещал, что остальные деньги не будет брать у государства, а найдет у спонсоров. Он страстно жаждал выиграть конкурс и провести День Бородина. Минкульт в подрядчики выбрал Музей-заповедник «Бородинское поле». А тот даже на роль Наполеона пригласил не императора Соколова, а американского актера.

Историк пришел в ярость. Он привез в Бородино 300 кило пороха и устроил пальбу «из макетов орудий в вечернее и ночное время». Это цитата из заявления в прокуратуру, которое написал президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович. С началом фестиваля Соколов завладел микрофоном и «открыто призывал военно-исторические клубы к неповиновению организаторам».

А после и вовсе, надев наполеоновский мундир, устроил на Бородинском поле драку. После сентября 2007-го его вообще перестали звать в Бородино даже в качестве зрителя.

В 2012 году министром культуры стал Владимир Мединский. В сентябре Соколова с его реконструкторами вновь пригласили на фестиваль. Но только как рядовых участников. Шесть раз ОВИОД подавало заявки на участие в тендерах Минкульта — и не выиграло ни одного.

Фото: https://vk.com/against_tartuffe

Соратники Соколова по ОВИОД рассказывают, что у истоков движения стоял не только он, но и Владимир Чуров. Бывший глава ЦИК и сейчас числится председателем того самого научного совета Военно-исторического общества, куда еще на прошлой неделе входил Соколов. Но это не помешало военным-историкам моментально откреститься от коллеги и вымарать даже имя его с сайта.

Большой ученый

Коллеги Соколова включают его в десяток ведущих наполеонистов мира. Но вот что странно: в 63 года, при таких заслугах и наградах, он имеет всего лишь степень кандидата наук и должность доцента. И это человек, который даже в суде, отвечая на вопрос прокурора, объявил, что у него больше 100 научных работ, изданных на разных языках в разных странах. Он совсем не гнался за званиями?

В феврале 2018 года Соколова разыграл пранкер. Разыграл на удивление дешево: молодой голос с украинским говорком сообщил, что он — сотрудник администрации президента Путина. Хочет перед выборами привлечь историка в доверенные лица. Только сначала тот должен ответить, насколько сильно любит Владимира Владимировича. Аудиозаписи разговоров гуляют в Сети.

— Вы могли бы как-то озвучить свое отношение к президенту? — спрашивает «администрация».

— Ну, положительное отношение исключительно! — отвечает доцент.

— Да. А по Крыму какое у вас отношение?

— Все правильно, поддерживаю!

— Нам нужны новые имена, которые бы глаз не замылили обывателям, а появились на экране и смогли бы выразить всю ту любовь к Владимиру Владимировичу.

— Конечно! Естественно!

А в последней беседе пожилой ученый вдруг начинает просить «администрацию президента», чтобы та поспособствовала его карьерному росту: защите докторской и получению должности профессора.

— Понимаете, если бы у меня была докторская степень, мое выступление было бы куда более веским, — уговаривает он пранкера. — Ну, доктор-профессор — или доцент-кандидат?..

— Этот вопрос я обсужу с руководством, — обещает пранкер.

Знакомые Олега Соколова называют его человеком психически неуравновешенным. Даже приводят медицинские диагнозы. Но шансов доказать свою невиновность с помощью справки от психиатра у него очень мало. По информации «Новой», в конце 1990-х — начале 2000-х годов он получал лицензию на нарезное оружие. А значит, предоставлял справку, что не страдает психическими заболеваниями и на учете не состоит.

Во сне

Телевизионные ток-шоу вытащили на свет соседку Соколова, которая будто бы ночью с 7 на 8 ноября в своей квартире сидела на стульчике и совершенно случайно слышала все, что происходило за толстой стеной дореволюционного дома. Вплоть до реплик женщины, просившей пощады. Чего она не слышала — это четырех выстрелов. Говорит, что уснула.

В суде Соколов плакал, говорил, что раскаивается, что не понимает, как такое могло случиться, валил все на девушку — она вдруг превратилась в «агрессивное чудовище»… Судья вышла за рамки УПК и тихо спросила: «Была же какая-то причина?» Действительно: была же какая-то причина, по которой успешный, благополучный, обеспеченный человек с двумя высшими образованиями и ученой степенью вдруг взял и убил женщину, которую «любил очень сильно».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

— Я не понимаю, как это все произошло! — повторял он сквозь рыдания. — Я такого никогда в жизни не видел — такого потока агрессии… Нападение с ножом… Это что-то невообразимо… И я… я… не понимаю, как такое могло быть. Невообразимо…

Нападения с ножом в прежних показаниях не было. Соколов уже заговаривался. В остальном все должно было вписаться в картину аффекта.

Аффекта, который длится больше суток, позволяет человеку сходить в магазин за мешками, разрезать любимую пилой и выбросить мешки с останками в реку.

Петербургская «Фонтанка», ссылаясь на заключение экспертов, утверждает, что рентген обнаружил в голове женщины четыре пули. Причем стреляли в нее, цитирует издание медиков, когда она спала. В версию об аффекте это вряд ли вписывается.

В учебниках психиатрии есть понятие «патологическое опьянение». Оно возникает и от небольшой дозы алкоголя, характеризуется «внезапно наступающим изменением сознания типа сумеречного расстройства, качественно отличающегося от оглушенности при простом опьянении» («Психиатрия», пособие для медицинских вузов под ред. Жарикова, 1989 г., стр. 348). «Совершаемые в состоянии патологического опьянения общественно опасные действия не являются реакцией на какие-то реальные события. В основе их лежат болезненные импульсы, побуждения, представления». В этом состоянии люди «способны совершать ловкие и сложные движения, направленные на реализацию болезненных агрессивных действий». Они могут даже управлять транспортом. «Заканчивается патологическое опьянение внезапно, как и начинается, иногда переходит в сон. Весь период патологического опьянения больной не помнит». Если психиатры решат, что именно это случилось с доцентом Соколовым, он может отправиться на лечение, а не на зону.