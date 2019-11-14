В Питере — клеветать
В культурной столице идет некультурная травля Бориса Вишневского, депутата Заксобрания и многолетнего автора «Новой»
Борис Вишневский. Фото: Елена Лукьянова
«Новая газета»редакция
7 ноября на сайте Nation News, по-русски говоря — «Народные новости», появился материал «Депутата обвинили в педофилии бывшие ученицы» о том, что Борис Вишневский, который является профессором Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ), домогался студенток и запугивал их депутатской «корочкой». Издание процитировало письмо некоей Кристины, утверждавшей, что в 2014 году Борис Лазаревич «выбирал объектом страсти провинциальных первокурсниц: у них пока нет в городе ни друзей, ни знакомых, их некому защитить», а также молодых людей. И якобы такие случаи были далеко не единичны.
«Народные новости», конечно, подстелили соломку, написав, что не утверждают, что информация достоверна, но попросили считать публикацию обращением в правоохранительные органы. Одновременно с этим на десятках страниц в «ВКонтакте», в том числе и на тех, что еще недавно, во время предвыборной кампании, вели агитацию за Александра Беглова, появились практически идентичные посты, пересказывающие «новость» о домогательствах депутата.
В РГПУ подняли архивные документы и заявили: во-первых, в 2014 году среди первокурсниц не было ни одной Кристины, во-вторых, Борис Вишневский никогда не преподавал у первокурсников, и никаких обвинений в его адрес никогда не поступало.
Пакость «народных новостей» имела все шансы умереть, не имея большого успеха, но 10 ноября в Петербурге случилась трагедия — историк Олег Соколов убил девушку, свою ученицу. Это позволило Федеральному агентству новостей (ФАН) опубликовать материал «Вишневский и Соколов развращали студентов телесно и духовно», разместив рядом фотографии депутата и обвиняемого в убийстве историка, и снова процитировать письмо «Кристины», доказательств существования которой нет.
Следует отметить, что и ФАН, и Nation News входят в холдинг «Патриот», о создании которого было объявлено 1 октября 2019 года. На сайте «Патриота» сказано, что главой попечительского совета медиагруппы является Евгений Пригожин.
Таким образом, бизнесмен «узаконил» свои отношения с изданиями, связь с которыми на протяжении нескольких лет упорно отрицал. И первый раз в официальном статусе поучаствовал в травле (в данном случае Бориса Вишневского), каковой подконтрольные ему СМИ занимаются постоянно. Так, весной нынешнего года пригожинские ресурсы обвиняли депутата Законодательного собрания СПб Максима Резника в наркомании и инцесте.
Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области выступил с заявлением, подчеркнув, что это «далеко не первый пример недобросовестной, очевидно срежиссированной информационной кампании, осуществляемой одной и той же группой СМИ», и что «подобными публикациями сотрудники данных СМИ не только дискредитируют себя, но и ставят свои медиа вне профессии».
Николай Столярчук, руководитель медиагруппы, в своем ответе переложил ответственность на СЖ, так как, по его мнению, в заявлении нет «конкретных случаев «подобных кампаний», <…> с целью избежать ответственности за клевету и распространение сведений, порочащих деловую репутацию». Он обвинил Союз журналистов в том, что тот занимает нелогичную позицию «на фоне жуткой информации о том, что в эти дни из реки Мойки выловили 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова с отрубленными руками 24-летней Анастасии Ещенко».
К сожалению, 12 ноября кампанию, которую развязали «патриоты», подхватил федеральный телеканал «Россия 24»,
сообщив, что на Бориса Вишневского от студентов поступают «массовые жалобы», нарастает вал негодования, и город охвачен одиночными пикетами против него. Пресс-служба вуза заявляла, что со студентами прошли встречи и ни один из них не подтвердил факта домогательств. Но это не помешало телеканалу говорить об истории, не имеющей никаких доказательств, как о совершившемся «инциденте».
Борис Вишневский заявил, что 14 ноября подал в РУВД Приморского района СПб (по месту регистрации медиагруппы «Патриот») заявление о возбуждении уголовного дела в отношении распространителей клеветы и готовит обращение в суд.
«Новая газета»
P.S.
Борис Вишневский — обозреватель «Новой». Его репутацию честного и порядочного человека, профессионального журналиста, нашего давнего товарища мы будем защищать с той же решимостью, с какой Борис Лазаревич защищает права и свободы граждан на страницах нашей газеты.
Друзья!
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