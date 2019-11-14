Кого «Диссернет» не пустил в академики

Нынешние выборы в РАН прошли в условиях непревзойденной информационной открытости. Итоги голосования в отделениях РАН уже известны. В четверг 14 ноября за эти кандидатуры должно будет проголосовать Общее собрание РАН.

Президент Российской Академии наук А.М.Сергеев во время встречи с президентом России 12 ноября заявил, что особенностью этих выборов была работа комиссий, посвященных этическим вопросам — имелись в виду комиссия по борьбе со лженаукой и комиссия по противодействию фальсификации научных исследований. Это в самом деле совершенно уникальная история. В течение XX века Академии редко удавалось по-настоящему противостоять напору навязываемых ей «административных кандидатов», которые не имели никакого отношения к науке.

Если вдруг такой протест случался, когда ученые проявляли непослушание, то начиналась истерика в прессе, и какая-нибудь газета, прости Господи, «Известия» от 16 ноября писала, что Академия наук «обманула оказанное ей доверие», и обвиняла ее в «прямых преступлениях против советской власти» (цит. по книге В.Сойфера «Сталин и мошенники в науке»). Ну и аресты — 1729 сотрудников Академии и других научных организаций по всей стране. (Это я про 1929 год, если что).

Судя по масштабу информационной истерики 2019 года, и в этот раз серьезные люди двигали своих кандидатов, которые неплохо потрудились на ниве фальсификации научных результатов.

Из числа кандидатов, включенных в доклад Комиссии РАН по фальсификациям, не прошел никто из тех, у кого были серьезные проблемы. Ни публичный апологет плагиата Роберт Нижегородцев, ни «крестный сын» председателя ВАК Владимира Филиппова Олег Ястребов, ни серийный диссеродел из псевдо-РАНовской конторы Олег Сухарев, ни Александр Запесоцкий, руководивший диссертацией о том, что Сахалин – это Норильск, не прошли на те вакансии, на которые баллотировались.

Потерпел поражение герой нашей публикации «Шутовские диссертации» Андрей Шутов, который так изящно спасал свою горе-диссертантку в ВАКе. Специалист по крысиной телепатии Судаков также не был избран. Потерпел поражение протеже академика Урилова, печально известный по своему сотрудничеству с «даниловской» диссертационной «мануфактурой» в МПГУ Вадим Телицын. Иван Санду — научный консультант главного героя нашего текста «Вы на меня капаете голосовать против...» Хасана Таймасханова, защитившего под руководством профессора Санду диссертацию о том, что Чечня – это Калмыкия, также с треском провалился.

Ему последовал и один из крупнейших в России недобитых диссероделов в области сельского хозяйства профессор ВИАПИ им. Никонова Виталий Мазлоев, на счету которого около двух десятков сомнительных защит.

Некоторые кандидаты, сами того не желая, запустили особенно тщательное расследование в отношении себя, и так мы узнали, например, что кандидат Светлана Борталевич изготовила задним числом монографию для создания видимости авторства, чтобы избежать обвинений в плагиате.

Обман раскрылся, и сейчас те, кто причастны к изготовлению этой фальшивки, рекомендованы к исключению из российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Это очень неприятная история: такому ученому больше не получится добавить свои работы в национальную электронную библиотеку elibrary, а значит, они не смогут использоваться для определения наукометрических показателей.

Не прошли также персонажи с таким видом нарушения, как «мусорные публикации». Об этой проблеме мы писали в статье «Пиши, Емеля» Обычно про них говорится меньше, чем про диссероделов. Между тем, засорение информационного пространства бессмысленными текстами статей, публикуемых за деньги, ничуть не лучше купли-продажи диссертаций.

Странно писать целую колонку о том, что в РАН не выбрали людей с кучей нарушений. В разделе «Происшествия» не пишут о том, как никого не обокрали и никто не сломал ногу. Но наблюдения в течение последних 6 лет за продвижением вверх по должностной лестнице в сфере научного администрирования людей, которые покупали и продавали ученые степени, в частности на примере вузовской системы, где 20% ректоров (см. соответствующий доклад Диссернета) имеют нарушения в диссертационной сфере, позволяли предположить, что данная зараза со временем полностью захватит собой и РАН. Пока что этого не произошло.