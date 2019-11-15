«В российской армии нет примеров мужеложества»

Спустя несколько дней после трагедии в воинской части в Забайкалье, когда солдат Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, «Новая газета» обратилась за комментариями к представителям специальной комиссии Минобороны, созванной для расследования данного инцидента. В числе вопросов была поднята и тема неуставных отношений: Telegram-канала Baza опубликовал показания обвиняемого, где он признавался в том, что у него отбирали деньги, телефон, истязали его, били и обещали изнасиловать – «опустить». По версии представителя ведомства, сослуживцы пообещали его «*******» (совершить половое сношение в грубой форме), что имело переносное значение. «Новая газета» публикует главные цитаты поступившего в редакцию ответа референта Главного военно-политического управления Минобороны РФ Рустема Клупова.

— Есть несколько различных версий причин случившегося. В частности, речь идет о возможной дедовщине в военной части, конкретно — об угрозе изнасилования, о которой говорил сам Шамсутдинов. Что вы об этом можете сказать?

— Дедовщина — это неуставные отношения между военнослужащими без отношений подчиненности, где старший призыв издевается над младшим. В условиях двухлетней службы самые обижаемые были новобранцы, служившие первые полгода, а курировали эту дедовщину последний период перед увольнением в запас. Конечно, случались стычки по причинам неприязненных отношений, но без элементов дедовщины, к которым можно отнести «просьбу» дембелей подшить им свежий подворотничок, почистить сапоги, выполнить за старослужащего работу по хозяйственным обязанностям и т.д. Если молодой отказывался, его могли побить - это одна история: солдаты избили своего сослуживца. Однако, если такое распоряжение отдает сержант или офицер независимо от срока службы и применяет над солдатом насилие, то это уже другая история и рассматривается как превышение должностных полномочий.

По этой причине говорить о дедовщине по отношению к рядовому Шамсутдинову нет оснований, как их нет говорить о проявлениях дедовщины в целом в Вооруженных Силах России, ибо по причине широкой практики применения отсрочки между солдатами по призыву нет возрастной разницы и только два периода службы. При этом я не отрицаю возможности возникновения в среде солдат срочной службы групп криминальной направленности.

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В Российской армии нет примеров мужеложства — это традиция, проверенная годами.

Если Невзоров в своей авторской программе смачно обсуждает солдатские попки, это его проблема, не стоит ему верить, лучше посмотрите статистику.

(«Новой» не удалось обнаружить таких слов среди недавних высказываний Александра Невзорова — прим. ред.) Ее нет в отношении сексуальных надругательств и однополых связей в Вооруженных Силах РФ. Это, мягко говоря, не приветствуется, а жестко выражаясь, презирается и может стать поводом для серьезных неуставных отношений к гомосексуалисту.

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В армейской среде, к сожалению, распространено сквернословие и, чего греха таить мат не только не пресекается, но и повышает рейтинги казарменных спикеров. Это, конечно, не красит облик офицеров, но может объяснить, откуда взялась угроза сексуального надругательства над рядовым Шамсутдиновым. В матерном наречии есть слово «***** (совершу половое сношение в грубой форме)», которое в прямом понимании подразумевает сексуальное действо, однако, на командирском языке часто применяется в переносном значении, а значит «накажу». И я не исключаю такой возможности, что командир, будучи недовольным действиями Шамсутдинова, использовал именно это слово, для демонстрации своей решимости наказать солдата после сдачи караула.

Обратите внимание, что Шамсутдинов заявил об этом не сразу, потому что, скорее всего, правильно понял смысл сказанного командиром, а после встречи с адвокатом, конечно, это было им представлено как угроза сексуального насилия, что делает из убийцы защитника своей чести и достоинства. При этом стоит отметить, что у командира, старшего лейтенанта Д. Пьянкова были претензии к солдату именно по службе. Они заключались в том, что Р. Шамсутдинов с первых дней службы, а прослужил он 4 месяца, ни разу не принимал участие в уборке помещений и тем самым противопоставил себя коллективу. Отношения в воинском коллективе, скажем так, были натянутые. За Шамсутдинова отрабатывали его товарищи, а он шел в отказ, что, возможно, и побудило командира начать воспитание солдата через устав. Известно, что были поставлены требования выучить статьи устава, которые Шамсутдинов возможно тоже отказывался учить или не мог выучить, за что был лишен сна в течение двух суток. Это накаляло отношения в воинском подразделении, выполняющем боевую задачу в мирное время — несение караульной службы.

Я ответственно заявляю, что никто физической силы к Р. Шамсутдинову не применял, побоев на его теле не зафиксировано, и тем более головой в унитаз не окунал.

Про деньги, якобы отбираемые, пояснить не могу, а вот телефон был изъят, скорее всего, в соответствии с требованием приказа Минобороны о запрете использования в войсках технических изделий подобного рода.

— РБК сообщало, что Рамиль Шамсутдинов был отправлен в караул в нарушение приказа. Это так? Почему потребовалось идти в караул срочнику, если на то не было соответствующего разрешения? Можно ли назвать такую практику частой?

— Никаких нарушений не было. Срочники ходили, ходят и будут ходить в караулы, это входит в программу обучения срочной службы. Курс молодого бойца прошел, с оружием обращаться научили, требования безопасности довели, присягу принял, требования Устава гарнизонной и караульной службы знаешь, медицинских отклонений не обнаружено. Найдите причину, по которой солдат не может заступить в караул. Для солдат - это сдача определенного экзамена на зрелость. Ведь не каждому в его возрасте Родина доверила выполнять боевую задачу в мирное время. Однако многосуточные караулы и караулы особой важности будут теперь комплектоваться контрактниками.

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— В чем детально заключается работа комиссии?

— Цель работы комиссии: вскрыть реальные причины, приведшие к этой трагедии, и выработать рекомендации по предотвращению возможности повторения подобного случая.

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— Кто в нее входит и сколько продлится ее работа?

— Комиссией руководит заместитель Министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, в комиссию включены его заместители и начальники ведущих управлений Главка, и конечно, главный психолог ВС РФ Валентина Барабанщикова.

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— Что можете сказать о семьях погибших? Какие компенсации им положены?

— С семьями расстрелянных Шамсутдиновым военнослужащих встречались и продолжают быть на контакте представители Минобороны. За каждого погибшего военнослужащего члены семей в равных долях получили по 6.680.000 рублей без учета должностей и воинских званий. Не получила на сегодняшний день свою долю только мать погибшего капитана Евсеева ввиду того, что давно живет отдельно и ее местопребывание не известно, но деньги для нее зарезервированы. Дополнительно рассматривается вопрос о том, что по линии жилищного обеспечения как участникам ипотечно-жилищного кредитования должны будут еще выплачены суммы в размере 4,2 — 4,3 млн. рублей. Это касается только семей погибших офицеров и сержанта контрактной службы. Также необходимо отметить, что направлено обращение председателю ВТБ о рассмотрении возможности списания кредитных обязательств погибших военнослужащих.