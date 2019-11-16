Каска, бронежилет, манекен женщины

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В пятницу, 15 ноября, СК перекрыл набережную реки Мойки в Петербурге — здесь проходил уличный следственный эксперимент по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Само убийство произошло в доме историка, а в реке Соколов пытался скрыть фрагменты тела жертвы, но сам упал в воду (был сильно пьян), где и был выловлен полицией.

Эксперимент проходил днем, при людях. В окружении сотрудников полиции Олег Соколов вышел из дома №82 на набережной Мойки — в каске, бронежилете и со своим адвокатом. Автомобиль СК с Соколовым сделал несколько остановок в разных точках набережной. С собой у следователей был манекен жещины. Средства защиты на преступнике объясняются повышенными мерами безопасности — дело об убийстве историком Соколовым своей сожительницы стало самым громким за год.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС