Данте, бабочки и новый Macbook

Новый Macbook Pro. Фото: apple.com

13 ноября Apple представила «лучший в мире профессиональный ноутбук» Macbook Pro с диагональю экрана, увеличенной до 16 дюймов.

Новость, безусловно, замечательная. Для Apple. Для остальных — приглашение к серьезным раздумьям. Как минимум, над одним вопросом: можно ли доверять компании на этот раз, учитывая трехлетнюю предысторию издевательств над пользователями «лучших в мире ноутбуков», а также с оглядкой на лукавую риторику, эти издевательства сопровождавшую?

Догадываюсь, что большинству наших читателей тема ноутбука за 200 тысяч рублей, мягко говоря, фиолетова. Предлагаю, однако, не разбегаться, потому как собираюсь вам поведать историю, связанную с самым страшным грехом в этической конструкции европейской цивилизации — обманом доверившихся. А это, полагаю, никак не должно оставить равнодушным аудиторию, ангажированную на неприятие всякой социальной несправедливости.

Мы давно знаем и уже привыкли, что

в современном мире технологий есть только две отрасли — банки и мобильные операторы, которые органически выстраивают свой бизнес на гешефте петита.

Гешефтом петита я называю такую невинную бизнес-шалость, когда пользователю предлагаются два набора услуг: один — приятный во всех отношениях — прописан в договоре большими буквами, и другой — не накладный даже, а оскорбительный — скрывается в мелком шрифте сносок, приложений и дополнений.

Беспечный пользователь подписывает соглашение, полагаясь на условия больших букв, а потом расплачивается по сильно завышенному прейскуранту, прописанному в петите. В этике банков и мобильных операторов (она, кстати, универсальна и одинакова во всех странах мира) гешефт петита называется «умением вести дела». В этике старомодной «Божественной комедии» — тем самым обманом доверившихся, для практикантов которого наивный Данте зарезервировал последний круг Ада — ледяное озеро Коцит.

Двадцать последних лет с печалью наблюдаю, как корпоративная этика в сфере информационных технологий медленно, но верно, эволюционирует в том же направлении, что и коллеги из смежных отраслей — к обману доверившихся, причем вообще без всякого петита. Наблюдаю с печалью, потому что IT всегда казалась последним бастионом ненасильственного противостояния безнравственности капитализма, который сегодня воцарился на всей планете.

Понимаю, что космизм перехода к Данте от новой модели ноутбука может показаться клиникой впадающего в маразм «IT-евангелиста» (как меня когда-то заклеймил видный российский IT-предприниматель), поэтому спешу пояснить кейс.

В июне 2012 года компания Apple выпустила ноутбуки третьего поколения, после чего Macbook Pro стал реально лучшим на рынке. К уникальному корпусу, отлитому из единого куска авиационного алюминия (инновация второго поколения), добавились дисплей с разрешением, приближенным к 4К (т.н. Retina), твердотельный накопитель и радикальное снижение веса. Получился почти идеал, который до недавнего времени оставался недосягаем для конкурентов.

Ноутбуки других производителей (в первую очередь, конечно, HP и Dell) впоследствии добивались превосходства на уровне «железа» (лучше экран, быстрее диск, мощнее видеокарта), однако из-за Windows, операционной системы, безнадежно отставшей от жизни на уровне концепции, и отсутствия даже намека на «экосистему» (т.е. синхронизацию пользовательских данных между ноутбуком, планшетом и смартфоном, усиленную единым облаком) не могли конкурировать с флагманом Apple образца 2012–2013 гг. (Macbook Pro Retina).

Это был звездный час компьютеров Apple. Казалось, что энергия амбиций, заложенная Стивом Джобсом, никогда не иссякнет. Как бы там ни было, но

не вызывающая возражений этикетка Best of the Best позволяла Apple продавать свои ноутбуки с адской наценкой по всему миру последующие пять лет.

В октябре 2016 года компания из Купертино разразилась четвертым поколением Macbook Pro, в котором появились интерактивная сенсорная полоска (Touch Bar), датчик распознавания по отпечатку пальца (Touch ID), апгрейд портов USB до версии С и клавиатура с радикально обновленным механизмом действия, получившим название butterfly, бабочка (по внешнему сходству с крыльями этого насекомого).

USB-С — современное и долгожданное решение, Touch ID — удобство, без которого сегодня немыслима работа, к Touch Bar можно привыкнуть, но вот новая клавиатура обернулась для пользователей сущим адом.

У «бабочки» был некомфортно короткий и низкий ход, она неприятно клацала при наборе, но главное — быстро выходила из строя. Основная причина поломок — попадание мусора внутрь механизма. Помимо этого регулярно изнашивался либо трескался купольный переключатель клавиш, отвечавший за регистрацию нажатия, из-за чего на экране начиналась феерия: то одна, то другая клавиша самопроизвольно и непредсказуемо заааалиппппалааа, либо прствли отбивть ткст.

Феерия началась с первой модели осенью 2016 года и продолжается — поверите ли — до сегодняшнего дня!

Согласно отчету AppleInsider процент выхода из строя клавиатур Macbook Pro увеличился в два раза (!) по сравнению с предыдущими моделями. Стоимость ремонта по замене клавиатуры достигала 700 долларов (!).

Пользователи всего мира умоляли Apple отказаться от сырой технологии, но Apple оставался неумолим: в линейке ноутбуков 2017 года «бабочку» модернизировали, что только увеличило объем рекламаций. В мае 2018 года разъяренные пользователи перешли к насильственным действиям: подали сразу два групповых судебных иска на Apple из-за «постоянной угрозы пропуска печати букв и функционального отказа клавиатуры».

Думаете Apple признала ошибку? Куда там: компания великодушно расширила срок гарантийной замены клавиатуры с оскорбительной формулировкой: «Компания Apple установила, что на незначительном проценте клавиатур в определенных моделях Macbook, Macbook Air и Macbook Pro может наблюдаться один или несколько указанных ниже симптомов:

неожиданный повтор букв или символов,

отсутствие на экране набираемых символов,

«залипание» или отсутствие должной реакции клавиш».

Компания расширила гарантию и обновила линейку ноутбуков … опять с «бабочкой», модернизированной по третьему разу.

Все это стало напоминать дурной водевиль: пользователи аки ежики из анекдота кололись, рыдали, но продолжали жрать кактус, потому что крепко сидели на игле «уникальной экосистемы Apple». А кактус продолжал штамповать из года в год позорные ноутбуки, которые медленно, но верно уничтожали былую репутацию «лучшего в мире» инструмента для творческой интеллигенции.

Минувшим мартом, как только и бывает в жизни — некстати — окончательно приказал жить мой Macbook Pro Retina, верой и правдой прослуживший шесть лет. За пару часов до важного вебинара завыли оба кулера. Кулеры, конечно, можно было поменять, но к тому времени на мониторе уже прописалась черная вертикальная полоса шириной в пару пикселей, новая батарея (уже третья по счету) держала неполных два часа, вышел из строя аудиовход, заглох левый динамик и хрипел правый, а магнитный коннектор питания сжигал восьмой адаптер.

Retina напоминала искромсанное тело Спартака перед началом великого восстания рабов, поэтому желания нести ноутбук в ремонт даже не возникало.

Важность ноутбука в моей жизни сопоставима со скрипкой для профессионального музыканта, поэтому пришлось совершить богомерзкое дело: после одиннадцати лет, проведенных в экосистеме Apple, я вернулся в забытый кошмар Windows и купил флагманский лэптоп от Dell.

Новый ноутбук превосходил MacBook последнего поколения по всем параметрам, кроме тачпада. Тачпад был ужасным (как и все остальные тачпады на Windows-ноутбуках по вине отвратительных драйверов), сама Windows в последней инкарнации приятно удивила, но общее настроение было гнетущим. Это, впрочем, уже отдельный разговор, сейчас же мне важно донести до читателя главную мысль: до какой степени должен был деградировать имидж Macbook Pro, чтобы даже 11 лет положительного опыта не могли заставить меня купить новую модель «лучшего ноутбука в мире» от компании Apple?

Летом 2019 года Apple оправдала мои опасения, а за одно — успокоила в плане выбора в пользу Dell: в новой линейке Macbook Pro клавиатура «бабочка» была … модифицирована по четвертому разу!

Знаете, что революционизировали в «бабочке» летом? Ущербная конструкция сохранилась в неизменном виде, однако для ее изготовления использовали новые материалы: мембрану вместо силикона сделали из полиамида. Силиконовая была липкая и мутная, а новая полиамидина — гладкая и прозрачная.

Такая вот революция по-купертиновски, за которой скрывается характерное отношение к ежикам, регулярно расстающимся с двумя сотнями тысяч рублей на доверии к словам о «лучшем ноутбуке в мире».

Забыл помянуть: в клавиатурных «бабочках» 2019 года помимо замены силикона в мембране стали еще применять термическую обработку переключателя клавиш. Стоит ли говорить, что жалобы на залипания и удвоения букв как шли потоком, так и продолжают идти?

И вот случилось чудо: пару дней назад Apple отказался от «бабочки»! Унижение от поражения в трехлетней войне с преданными клиентами было, видимо, столь велико, что в новом макбуке не только вернули клавиатуру со старым и надежным «ножничным» механизмом, но и полностью ликвидировали линейку 15-дюймовых флагманов! Теперь вместо них будут выпускать ноутбуки с 16-дюймовым экраном. Разумеется, опять «лучшие в мире». Вот только — поверят ли?