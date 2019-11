Данте, бабочки и новый Macbook

13 ноября Apple представила «лучший в мире профессиональный ноутбук» Macbook Pro с диагональю экрана, увеличенной до 16 дюймов.

Новость, безусловно, замечательная. Для Apple. Для остальных — приглашение к серьезным раздумьям. Как минимум, над одним вопросом: можно ли доверять компании на этот раз, учитывая трехлетнюю предысторию издевательств над пользователями «лучших в мире ноутбуков», а также с оглядкой на лукавую риторику, эти издевательства сопровождавшую?

Догадываюсь, что большинству наших читателей тема ноутбука за 200 тысяч рублей, мягко говоря, фиолетова. Предлагаю, однако, не разбегаться, потому как собираюсь вам поведать историю, связанную с самым страшным грехом в этической конструкции европейской цивилизации — обманом доверившихся. А это, полагаю, никак не должно оставить равнодушным аудиторию, ангажированную на неприятие всякой социальной несправедливости.

Мы давно знаем и уже привыкли, что

Гешефтом петита я называю такую невинную бизнес-шалость, когда пользователю предлагаются два набора услуг: один — приятный во всех отношениях — прописан в договоре большими буквами, и другой — не накладный даже, а оскорбительный — скрывается в мелком шрифте сносок, приложений и дополнений.

Беспечный пользователь подписывает соглашение, полагаясь на условия больших букв, а потом расплачивается по сильно завышенному прейскуранту, прописанному в петите. В этике банков и мобильных операторов (она, кстати, универсальна и одинакова во всех странах мира) гешефт петита называется «умением вести дела». В этике старомодной «Божественной комедии» — тем самым обманом доверившихся, для практикантов которого наивный Данте зарезервировал последний круг Ада — ледяное озеро Коцит.

Двадцать последних лет с печалью наблюдаю, как корпоративная этика в сфере информационных технологий медленно, но верно, эволюционирует в том же направлении, что и коллеги из смежных отраслей — к обману доверившихся, причем вообще без всякого петита. Наблюдаю с печалью, потому что IT всегда казалась последним бастионом ненасильственного противостояния безнравственности капитализма, который сегодня воцарился на всей планете.

Понимаю, что космизм перехода к Данте от новой модели ноутбука может показаться клиникой впадающего в маразм «IT-евангелиста» (как меня когда-то заклеймил видный российский IT-предприниматель), поэтому спешу пояснить кейс.

В июне 2012 года компания Apple выпустила ноутбуки третьего поколения, после чего Macbook Pro стал реально лучшим на рынке. К уникальному корпусу, отлитому из единого куска авиационного алюминия (инновация второго поколения), добавились дисплей с разрешением, приближенным к 4К (т.н. Retina), твердотельный накопитель и радикальное снижение веса. Получился почти идеал, который до недавнего времени оставался недосягаем для конкурентов.

Ноутбуки других производителей (в первую очередь, конечно, HP и Dell) впоследствии добивались превосходства на уровне «железа» (лучше экран, быстрее диск, мощнее видеокарта), однако из-за Windows, операционной системы, безнадежно отставшей от жизни на уровне концепции, и отсутствия даже намека на «экосистему» (т.е. синхронизацию пользовательских данных между ноутбуком, планшетом и смартфоном, усиленную единым облаком) не могли конкурировать с флагманом Apple образца 2012–2013 гг. (Macbook Pro Retina).

Это был звездный час компьютеров Apple. Казалось, что энергия амбиций, заложенная Стивом Джобсом, никогда не иссякнет. Как бы там ни было, но

не вызывающая возражений этикетка Best of the Best позволяла Apple продавать свои ноутбуки с адской наценкой по всему миру последующие пять лет.