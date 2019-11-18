Урок лексики от Лукашенко

В Беларуси есть народная примета: если воскресным утром просыпаешься оттого, что в окно несутся лютые децибеллы «Рюмки водки на столе» — значит, сегодня день парламентских выборов. Больше ничего, как правило, в этот день не происходит.

Во-первых, белорусы массово игнорируют походы на избирательные участки, несмотря на то, что в школьные буфеты в этот день завозят водку и пиво.

Во-вторых, поскольку выборов в Беларуси уже давно нет и списки будущих депутатов утверждаются заранее, всякий белорус с самого начала знает, кого назначат депутатом в его округе: эти люди чаще всего идут от общественного объединения «Белая Русь».

В-третьих, с 1996 года выборы в Беларуси ни разу не были признаны ни ОБСЕ, ни Евросоюзом, ни США. Бюро по демократическим институтам и правам человека каждый раз пишет в отчете, что выборы не соответствовали стандартам ОБСЕ, а ЦИК в ответ на это радостно констатирует, что выборы прошли под международным наблюдением. И так уже 23 года.

Президентские выборы отличаются от парламентских тем, что после них еще обычно начинаются массовые протесты и оппонентов сажают в тюрьму. А еще журналисты с утра приезжают на участок, к которому приписан Александр Лукашенко, и ждут, чтобы он что-нибудь сказал. И он еще ни разу не подвел — не оставил журналистов без информационного повода.

17 ноября все прошло, как обычно. На этот раз Александр Лукашенко уже даже не высказывался по поводу президентских выборов следующего года — ему это не слишком интересно.

Он уже рассказывал, что непременно выдвинется на выборах 2025 года: 2020 год для него — вопрос решенный. А через шесть лет — ну… если народ попросит.

Тоже ничего нового: байки про просящий народ он произносит регулярно, независимо от даты выборов. Так что цитаты можно брать из любого выступления в любом году — они практически совпадают.

Куда интереснее было услышать, что он скажет об отношениях с Россией: осталось три недели до 8 декабря — дня, на который назначено подписание нового соглашения об углубленной интеграции.

Так вот, никакого принципиального соглашения не будет, если не будет дешевой нефти.

Именно это Александр Лукашенко объявил на избирательном участке. Нет, конечно, сначала он вспомнил, как положено, конституцию: «Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам нашего общества. Не парьтесь в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы». Поклявшись в патриотизме, Александр Григорьевич продолжил уже по делу: «Самый главный принцип — суверенитет и независимость нашего общества. Не надо никакой конспирологии. Все ведется открыто, и последний раз премьер-министр сказал: если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших производителей, как следует, снятию барьеров, никакие дорожные карты не будут подписаны». Потом сказал, что дефицит в торговом балансе с Россией — 9 миллиардов долларов.

То есть Беларусь закупает на 9 миллиардов больше товаров в России, чем продает туда. А денег, чтобы заплатить России эти миллиарды, нет, поскольку, как объяснил Лукашенко, в Беларуси нет своих углеводородов. А заработать на российском рынке невозможно, потому что Москва не позволяет. И резюмировал: «Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?»

Собственно, на избирательном участке Александр Лукашенко назвал цену подписания интеграционных отношений с Россией: 9 миллиардов долларов.

И теперь, по крайней мере, с этим все понятно. А что касается «на хрена», то на всякий случай он пояснил: «Это я уже по-деревенски говорю, по-крестьянски, по-мужицки». Но — неправда. Не по-крестьянски вовсе.



На том же участке Александр Лукашенко заговорил о наблюдателе, который во время досрочного голосования (на этот раз ЦИК объявил, что досрочно проголосовали 36 процентов избирателей) снял на видео попытку вброса стопки бюллетеней в Бресте. Девушку со стопкой бюллетеней опознали: это педагог-психолог детского сада Анастасия Куличкова. А ее начальница Татьяна Мосина возглавляет участковую избирательную комиссию. После появления скандального видео наблюдателя от кампании «Право выбора» Юрия Вощенчука лишили аккредитации. А во время голосования и Александр Лукашенко высказался: «Я сказал спецслужбам и милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи. Жестко — это значит, если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, то чтобы ему вставили мозги так, чтобы больше этого не хотелось». А потом еще пообещал «отвернуть головы и повыворачивать руки» тем, кто будет, с его точки зрения, давить на избирательные комиссии.

Это он говорил уже не о наблюдателе Вощенчуке, а о тех неизвестных, которые накануне выборов расклеили листовки на могилевском доме, в котором живет председатель участковой избирательной комиссии № 32 Марина Зуборенко. В листовках было написано, что благодаря ей имя депутата без всяких выборов уже известно. Так вот, Александр Лукашенко посочувствовал ей: «Мне проще. На меня грязюку льют, я сижу в лесу за забором. А она ходит по улицам». Ну и дальше — «отвернуть головы и повыворачивать руки». И всем остальным — тоже. Потому что, по его словам, все провокации зафиксированы, и после выборов начнется большое наказание. Сказал, что раньше он просто сдерживал силовиков, чтобы никто не смог сказать, будто «диктатор наклонил общество». Но теперь, после выборов, со всеми «разберутся».

А теперь, если кратко, резюмируем содержание речи Александра Лукашенко в день парламентских выборов.

«На хрена нам нужен союз? Наблюдатель — мудак или придурок. Головы пооткручиваем и руки повыворачиваем. Никто не скажет, что диктатор наклонил общество, но со всеми потом разберемся».

Так вот, насчет «выразился по-крестьянски, по-мужицки» — это вранье. Так выражаются вовсе не крестьяне. Так выражается шантрапа в подворотне за пивным ларьком. Это ее лексика, это ее методы, ее «карусели» и фальсификации.

Ах да, это же все было сказано по случаю парламентских выборов. Увы, тут новостей нет. Прошли все, кого назначили. Ни одного не только из оппозиции, но даже мало-мальски независимого. И если в 2016 году депутатами стали представитель оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая и заместитель председателя «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим, которых демонстрировали всем западным делегациям как оппозицию в парламенте, то в этом году обеим отказали даже в регистрации. Так что не о чем и говорить. Стерильно, как в родзале.