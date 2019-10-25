«Не надо бояться, что кто-то будет продавать свой суверенитет»

Интеграции России и Беларуси в закрытом режиме обсуждается с декабря 2018 года — как следующий шаг эволюции Союзного государства. Все это время минские чиновники с разной степенью убедительности опровергают планы поглощения Беларуси восточным соседом. В последние дни тема резко актуализировалась: интеграция теперь называется «углубленной», в декабре обещают опубликовать ее дорожную карту. Разговоров о единой валюте страны якобы уже не ведут, хотя изначально планы такие были, зато согласовываются параметры единого налогового кодекса. Политическая часть интеграции в любом случае исключает утрату Беларусью суверенитета, чеканят белорусские министры. На главный вопрос: почему проект интеграции до сих пор не был представлен публике, — ответил глава МИД Беларуси Владимир Макей. Пересказываем материал «Еврорадио».

Владимир Макей. Фото: Еврорадио

Публиковать рабочие карты интеграции не надо. Президенты сами решат в декабре, когда встретятся и будут отмечать 20-летие Союзного государства, как проинформировать общественность о той работе, которая ведется.

Сначала от российских чиновников среднего уровня звучали предложения по созданию определенных наднациональных структур, что было абсолютно для нас неприемлемо. Это обсудили Путин и Лукашенко и на высшем уровне договорились ограничиться интеграцией экономической.

Белорусы могут спать спокойно: их суверенитету ничего не угрожает. Впрочем, особых беспокойств и не возникает — людей гораздо больше волнует хорошая зарплата.

Да и как мог бы первый президент страны, который создал это независимое государство, продать эту независимость! Это абсолютно невозможно. Кем бы он тогда вошёл в историю?

Кстати, покажите мне, где ставят подписи за независимость Беларуси, я и от себя поставлю.

Если наш народ решит, что Союзное государство с Россией не нужно, он поднимет и поставит этот вопрос перед президентом. Например, через референдум. Президент всегда учитывает мнение общества. Но пока белорусы, наоборот, выступают за тесные отношения с Россией. И мы выполняем взятые на нас договорные обязательства.

Владимир Макей. Фото: Еврорадио

Что такое углубленная экономическая интеграция? Ее итогом станет еще более активное сотрудничество, например, в промышленности и сельском хозяйстве. Возможно, речь идет о едином рынке нефти, газа и электроэнергии. А возможно, и нет. Задайте этот вопрос министру экономики!

Мы сейчас между двух огней — между Россией и Западом, которые ввели друг против друга санкции. Трудно. Но мы поэтому и развиваем экономическое сотрудничество. Другая опасность — милитаризация нашего региона, есть планы по размещению дополнительного контингента на территории наших соседей. Беларусь тоже может быть втянута в этот процесс, будем следить и реагировать. Но разговоры про российскую военную базу на нашей территории не ведутся уже несколько лет.

Да, Беларусь сильно зависит от России экономически. Но и России не заинтересована, чтобы мы оказались на грани экономического краха.

А кроме интеграции с Россией, Беларусь хотела бы разнообразить экономическое сотрудничество с ЕС и США. Секрет белорусской выживаемости — в хороших отношениях со всем белым светом.

Около 30 лет назад независимость свалилась на нас неожиданно. Мы ещё не понимаем, в отличие от украинцев, что за это каждый должен заплатить определённую цену. Лучше без крови, без революций.

Оригинал материала на сайте «Еврорадио».