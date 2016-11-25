Порошенко зачет сдал

На 18-м саммите ЕС-Украина президент Петр Порошенко выглядел Гераклом, который совершил серию неимоверных подвигов, изменив за два с половиной года своего президентства лицо страны.

Выступая после саммита на заседании круглого стола большого бизнеса, он на пальцах обеих рук перечислил проведенные в условиях фактической войны непопулярные реформы, которые, уверен он, приблизили Украину к Европе и западному миру, позволили удержаться от коллапса и развернуться от падения в пропасть к стабилизации и возобновлению экономического роста, постепенному восстановлению доверия инвесторов.

Он получил признание европейскими лидерами «существенного прогресса» в реформировании на западный манер политической системы и экономики советского образца, заручился дальнейшей поддержкой Европы в реформировании государственных институтов.

«Мы очень довольны темпами и качеством реформ в Украине», — сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Порошенко получил от Брюсселя обещание не отступать от политики давления на Москву в украино-российском конфликте. Глава Евросовета Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что ЕС до своего декабрьского саммита примет решение продлить санкции против России. И это при известном стремлении целого ряда правительств стран ЕС поскорее отменить санкции.

Брюссель по-прежнему связывает отмену санкций с выполнением Минских соглашений, включая восстановление контроля Украины (вместе с ОБСЕ) над восточной границей страны. Расхождение с позицией Киева по поводу очередности выполнения пунктов минских договоренностей есть, и, как считают наблюдатели в Брюсселе, они были предметом обсуждения на саммите и даже давления европейцев на украинского президента. Так это или нет — ответ остался за закрытыми дверями зала переговоров.

Президент Украины получил обещанный украинцам вожделенный безвизовый режим с ЕС, который, не имея большого практического значения (он не дает права на трудоустройство в ЕС), служит, однако, политическим символом исполнения чаяний Майдана.

Туск и Юнкер публично заявили, что Киев полностью выполнил все 144 пункта условий безвизового режима и срок его установления зависит только от технических и стилистических внутренних разборок между европейскими институтами. Европарламент и Совет ЕС пока не могут согласовать механизм чрезвычайной приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он установлен. Проблема должна быть решена до конца года.

Украинский президент получил также обещание, что Евросоюз до своего саммита в середине декабря решит и проблему ратификации соглашения об ассоциации ЕС-Украина. Его ратифицировали все участники кроме Нидерландов, чьи граждане на референдуме высказались против. Гаага не хочет игнорировать плебисцит, имеющий рекомендательное значение, но обещала найти приемлемое решение.

Торговая часть соглашения действует на временной основе с 1 января. С сентября 2015 до августа нынешнего украинский экспорт в ЕС вырос на 5,2%, а общий торговый оборот еще больше, несмотря на трудную ситуацию в 2015 году, когда резко упал украинский ВВП. В ЕС идет более 40% украинского экспорта (в Россию только 8%), а прямые иностранные инвестиции из ЕС составили 60 миллиардов евро. Пока скромно, но тенденция ясна.

Даже если исходить из бытующего в прессе мнения, что Украина «надоела Евросоюзу» и он «устал от нее» на фоне собственных проблем, баланс свидетельствует о том, что ЕС, как выразился на пресс-конференции Туск, «не собирается бросать ее одну». Он и Порошенко, не разглашая деталей своих телефонных разговоров с Дональдом Трампом, дали понять, что у Украины и с Америкой при всей эксцентричности избранного президента больших проблем не ожидается.

Вместо обычного часа саммит продолжался более четырех часов: примерно час в узком составе с руководителями Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента и еще три часа пленарного заседания за рабочим обедом. В разговоре с Порошенко приняли участие главы Евросовета (Дональд Туск), Еврокомиссии (Жан-Клод-Юнкер) и Европарламента (Мартин Шульц), верховный представитель по иностранным делам Федерика Могерини, а также ключевые комиссары ЕС, курирующие энергетику (Марош Шефчович), проблемы еврозоны (Валдис Домбровскис), отношения ЕС с соседями и расширение союза (Йоханнес Хан), торговлю (Сесилия Мальстрем), вопросы миграции и виз (Димитрис Аврамопулос).

Ноябрьский саммит ЕС-Украина подтвердил выделение Евросоюзом 104 миллионов евро на поддержку реформы государственной администрации Украины. Речь идет о демонтаже административного аппарата советского типа, а также о реформе судебной системы, роспуске нынешнего верховного суда и создании нового с конкурсным и транспарентным набором судей. Это призвано радикально бороться с коррупцией в Украине. На этом настаивают советники Порошенко, в том числе бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. О приведении вооруженных сил Украины в соответствие с натовскими стандартами на саммите ЕС-Украина речь не шла, но оно тоже в повестке дня реформ.

На полях саммита подписаны соглашение о финансировании антикоррупционного проекта в Украине (денежная составляющая 15 миллионов евро) и меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики.

ЕС подтвердил, что Украина остается его стратегическим партнером в транзите российского газа. Сама она, о чем с гордостью заявил Порошенко, уже год вообще не покупает газ у России, но не хочет терять транзитные два миллиарда евро в год. Стратегическое партнерство с ЕС означает, что в решениях о строительстве северного и других новых «потоков» ЕС будет исходить из сохранения украинского транзита. Глупо лишать двух миллиардов евро страну, на поддержку которой вы тратите кровные деньги. Но Брюссель рекомендует Киеву поскорее реформировать энергетическую отрасль в смысле повышения транспарентности и соответствия принципам рыночной экономики.

Порошенко польстил брюссельским собеседникам, когда журналисты на пресс-конференции усомнилисьв том, что сам ЕС находится в хорошем состоянии. Он посоветовал евроскептикам приехать в Украину и увидеть самую «проевропейскую» страну в Европе. А проблемы ЕС, по его мнению, временные. Просто союз вынужден сдерживать яростную атаку популистов, националистов всех мастей, а также... России, которая их поддерживает.