«Всерьез он опасался одного человека — Рамзана Кадырова»

В суде по делу об убийстве Немцова допросили его близких друзей Яшина и Рыклина, а также огласили показания единственного свидетеля — Анны Дурицкой

На этой неделе процесс в Московском окружном военном суде по делу об убийстве Бориса Немцова начался с потерь — выбыл один из основных присяжных заседателей. Как сообщил судья Юрий Житников, от присяжной под номером 6 поступило заявление с просьбой отстранить ее «по семейным обстоятельствам». Суд заменил выбывшую запасным присяжным номер 13. В итоге в коллегии осталось 9 запасных и 12 основных членов.

На скамье подсудимых пятеро: Заур Дадаев (его следствие считает непосредственным киллером), Темирлан Эскерханов, братья Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев, еще один — Беслан Шаванов — погиб при задержании. Все отрицают свою вину. Организатором считается находящийся в розыске Руслан Мухутдинов.

В суде уже изучили доказательства обвинения: данные о машине, на которой следили за Немцовым, биологические следы в ней принадлежат подсудимым; видео с камер наблюдения неподалеку от места убийства (троих подсудимых опознала домработница квартиры); биллинги телефонных соединений (они доказывают, что подсудимые, может, и не следили, что почему-то каждый день бывали в тех же местах, где и Борис Немцов).

Двадцатое заседание по делу в минувший вторник прокурор Мария Семененко снова начала с биллингов. Пока что это самая болезненная тема для подсудимых.

— При задержании все телефоны были вперемешку. Какие тут мои, какие не мои… Вообще левые телефоны попали ко мне! — возмущался Заур Дадаев, однако подробностей, что это за левые телефоны, не привел.

Правда, подсудимый Бахаев так и не смог объяснить, в связи с чем один из телефонов, который был у дома Немцова, появляется на улице Франко, где жил сам Бахаев? Там же, где появляется ZAZ Chance, на котором следили за Немцовым, в 9.40 утра?

— Я не знаю, — честно ответил Бахаев.

Также не знает и Шадид Губашев, что он делал трижды в коттеджном поселке «Резиденция Бенилюкс», где проживал Немцов, 29 октября, 31 октября и 5 ноября, что зафиксировано в детализации его телефона.

— Я позже объясню, — витиевато сказал он.

Далее сторона обвинения огласила показания, данные следствию знакомой Немцова Анной Дурицкой. Ее личное присутствие в суде так и не состоялось, несмотря на неоднократные вызовы, — доставить повестки не смогли, и они вернулись обратно.

Дурицкую допросили на следующий день после убийства Немцова, 28 февраля 2015-го, в присутствии адвоката Вадима Прохорова. На видео, которое показали присяжным, показания дает молодая девушка, не накрашенная и очень бледная. Она подробно отвечает на все вопросы следователя, кроме главного.

Фото: РИА Новости

Дурицкая работает моделью в Киеве, с Борисом Немцовым познакомилась в Турции за три года до случившегося через Михаила Прохорова. С тех пор они регулярно ездили друг к другу в Москву и Киев, он помог ей купить квартиру, дал денег. Днем 27 февраля 2015 года Дурицкая прилетела в Москву, Немцов ее встретил в Шереметьево, они поехали к нему домой на Малую Ордынку, а вечером, после его эфира на «Эхо Москвы», планировали пойти в ресторан. Около 19.00, по словам девушки, они с Немцовым вышли из дома: он отправился пешком на радио, ее водитель отвез в спа-салон на Пятницкой улице. Ничего подозрительного она не замечала. После салона пешком пошла к ГУМу. В кафе Bosco пришла примерно 21.50, Немцов подошел через несколько минут. Посидели полтора часа, поужинали, примерно в 23.15 пошли пешком домой, они часто ходили этой дорогой («Борис вообще любил ходить пешком»). Она шла ближе к проезжей части, Борис — ближе к парапету моста. Когда прошли середину моста, неожиданно услышала один хлопок. «Я начала смотреть себе под ноги, поскольку решила, что взорвалась петарда», — рассказывала Дурицкая. После 5–6 хлопков она увидела, что Борис падает, а по мосту от них отъезжает серая машина. «Я тогда поняла, что в него стреляли из этой машины», — сказала она, отметив, что в шоковом состоянии побежала к стоящей недалеко снегоуборочной машине, просила водителя позвонить в полицию, а тот сказал, чтоб звонила сама. «Потом я увидела, что один молодой человек (прохожий. — Ред.) подошел к Борису и тоже стал звонить по 112. В этот момент я поняла, что Борис мертв».

Потом подъехали полицейские. Звонок с телефона Анны на номер 112 был в 23.29. Молодого человека, прохожего, допрошенного на предварительном следствии, не могут найти для вызова в суд — повестка вернулась.

«Кто мог убить? « — спрашивал ее следователь. «Даже примерно не могу сказать», — отвечала девушка, но предположила, что убийство могли совершить по политическим мотивам — Немцов занимался оппозиционной деятельностью и у него были недруги. Все сказанное она повторила и в ходе проверки показаний на месте.

В среду в суд пришли близкие друзья и коллеги Немцова по партии Илья Яшин и Александр Рыклин.

Начали с допроса Рыклина, главного редактора «Ежедневного журнала». Судья Житников предупредил, что свидетель не должен говорить о характеризующих чертах Немцова и о его политических взглядах.

— Всем гражданам Российской Федерации известно, что его убили из-за политических взглядов, — отвечал Рыклин.

Александр Рыклин рассказал, что дружил с Немцовым, часто с ним созванивался, бывал у него дома. Они договаривались встретиться в пятницу, 27 февраля 2015 года, но Немцов встречу отменил: «Сказал, что девушка приезжает, и ему будет ни до чего». Рыклин вспомнил, что Немцову угрожали — это было в 2002 году после съезда чеченского народа в Грозном, где Немцов выступал как лидер фракции СПС в Госдуме. «Выступление Немцова не понравилось местным, — говорит Рыклин, — ему начали угрожать молодые ребята, среди которых был и юный тогда еще Рамзан Кадыров, сын главы республики. После съезда Ахмат Кадыров сам подошел к Немцову и посоветовал ночевать не в республике, а уехать в соседнюю Ингушетию».

— Это 2002-й. В обвинении такой год не фигурирует! — отметила адвокат Эскреханова Анна Бюрчиева.

— На Кавказе такие вещи помнят долго. 12 лет вообще не срок.

— Немцов говорил вам, что у него есть враги? — спросил адвокат Каверзин.

— Он называл источник угрозы. Это Кремль и Чечня.

— Вы кого-то конкретного имеете в виду, когда говорите «Кремль»?

— Нет. Кремль — это здание.

Илья Яшин, зампредседателя партии ПАРНАС, был одним из первых, кто приехал на Большой Москворецкий мост после убийства. «Мне позвонила помощница Немцова, которой звонила Дурицкая». Яшин был недалеко и сразу приехал на место. Ему на шею бросилась рыдающая Анна Дурицкая. С ней Яшин знаком около трех лет, Немцов называл ее «Баунти». С Немцовым Илью Яшина связывали годы дружбы и работы.

Яшин сообщил, что Немцов часто был объектом угроз и хулиганских нападений. «В него кидались яйцами, на его машину скидывали унитаз (попали на капот), много угроз поступало в социальных сетях. Несколько лет назад угрожали его сыну, Немцов обращался в правоохранительные органы», — рассказал политик. Он понимал риски, но зачастую пренебрегал личной безопасностью. В декабре 2014 года Немцов говорил, что ему кажется, что «за ним кто-то ходит», но не отнесся к этому всерьез.

— Он не боялся хулиганов типа «Наших» или НОД. Всерьез он опасался только одного человека — Рамзана Кадырова, — заявил Яшин. — Он понимал, что создает проблемы ярославским политикам, московским оппонентам, но всерьез он ожидал угроз только от Кадырова — считал его бандитом, который никому не подчиняется. Он говорил об этом мне лично и писал в своей книге, — отметил Яшин.

Яшин уточнил, что речь идет об угрозах, поступавших в 2014–2015 годах, последний раз это было после того, как Немцов опубликовал видео, где чеченские военные пересекают российско-украинскую границу.

При этом Яшин говорит, что Немцов не критиковал ни ислам, ни другие мировые религии. Он критиковал радикалов, которые готовы брать в руки орудие и убивать.

— Он был гуманистом и был против расстрела людей за картинки, — сказал Яшин.