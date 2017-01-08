Выпустили пар!

Фото: Алексей Комаров / «Новая газета»

Волонтер Владимир, в шапке-ушанке и синей манишке, сидя на велосипеде, поднимает к солнцу ручной термометр. Минус 27.

— Обещали же минус 35, и чего людей только пугают… В прошлый раз много детей было, сегодня — только отважные. — Рядом, с булочкой и стаканчиком чая, с ноги на ногу скачет девочка в огромном шарфе, натянутом до глаз, и каждый раз стягивает его вниз, откусывая пирог. — Кстати, те, кто сомневались, приезжать ли, так дома и остались. А эти люди — несомневающиеся.

Мои волосы на морозе становятся белыми, рядом стоят двое мужчин в горнолыжных очках — у обоих борода в инее. Собираться начинают за час до старта. Пока снуешь между велосипедами, кажется, что даже минус 27 нет. В глаза светит солнце, ветра нет, люди, сближаясь, начинают пускать пар изо рта, как вейперы — знакомятся, смеются.

Фото: Алексей Комаров / «Новая газета»

Это второй зимний велопарад в Москве. В прошлом году собралось около пяти тысяч человек, в этот раз — в десять раз меньше. Некоторые участники и приехали на роликах или самокатах. Дед Мороз-Роман, например, поедет на моноцикле (это такой электрический «самокат-колесо»). Роман — из Подольска, и это его второй зимний заезд.

— В последний момент думал, что откажусь, ну холодно же. Но Новый год все-таки.… Нехорошо как-то дома сидеть! Вот я так и нарядился, для веселья!

Со сцены организаторы благодарят партнеров парада и включают громкую музыку. Молодые ребята рядом начинают в шутку пританцовывать, чокаются бумажными стаканчиками с чаем. Ко мне подбегает женщина в цветастом платке и зовет к палатке и дымящимся самоварам:

— Девушка, идите сюда, тут и слышно друг друга, и тепло! У нас все деньги, вырученные с продажи пирожков, кофе, чая пойдут в благотворительный проект — на создание в автобусах специальных лестничек для инвалидов. Мы уже второй год собираем, а департамент транспорта нас сюда направил, потому что тут велосипедисты все-таки, они как-то с особым пониманием относятся. К тому же, все голодные после парада будут, — женщина убирает со стола пустые коробки. — С мясом все разобрали!

Она машет мужчине у минивэна.

— Петя, мясные неси!

Фото: Алексей Комаров / «Новая газета»

Рядом с самоварами кучкуются все — здесь можно немного отогреть руки. Из толпы периодически «заглядывают» снегурочки, зайчики, ангел, привидение. Саша, парень на низком самокате, приехал в костюме лягушки.

— Наденьте перчатки, пожалуйста, у меня сердце кровью обливается на красные руки смотреть, — говорит мне Саша, — Я сам из карманов их даже в варежках вынимать не буду! А костюм — мне так теплее. Но вообще это организаторы просили в костюмах быть. Правда, в костюмах снегурок и дедов морозов, но все по-своему поняли. С самокатом я думал, будет стремно, но от метро доехал — нормально. Зимой первый раз на нем пробую, посмотрю, как выдержит. Летом я полностью прошел маршрут, 14 км — такой адреналин!

В 11:00 — старт велопробега. И это тот час, когда становится по-настоящему холодно. Я пытаюсь вложить пакетик с «самогревами» в варежки, чтобы отогреть руки, но пальцы не слушаются. Волонтеры, которые останутся у старта, занимают места возле дороги. Они не стоят на месте, периодически прыгают и стараются как-то двигаться. Смеются, что холодно, а им стоять так еще часа полтора, как минимум.

Друг за другом, не торопясь велосипедисты выкатываются на набережную. Мимо проезжает мужчина с гудящей полицейской «мигалкой» на шее, женщина с накладными кошачьими ушами везет на руле музыкальные колонки, кто-то уже вытягивает вперед селфи-палку. Велосипеды, самокаты, мопеды и ролики поворачивают в сторону Кремля. Там они развернутся обратно и финишируют здесь же, на Фрунзенской.

Участники велопарада. Фото: Алексей Комаров / «Новая газета»

Совсем не спеша подтягиваются велосипедисты, только что нашедшие место для машины у соседнего дома. Основную колонну замыкает Дед Мороз-Никита с загруженным «прицепом» — в нем елка и подарки.

Через 20 минут первым назад повернет как раз Дед Мороз — из-за проколотого колеса. Никита грустно везет велосипед:

— Я не замерз! Я бы честно поехал дальше. Только вот поломка… Ладно! Чего грустить-то, Новый год же, — Никита резко веселеет, натягивая на нос бороду, достает из красного мешка в прицепе конфеты и раздает оставшимся у старта журналистам.

Не пройдет и 10 минут, как начнут поворачивать обратно первые велосипедисты — они, и правда, замерзли. Возле бордюра с ноги на ногу переминается полицейский, он растирает от холода руки, недовольно спрашивает у меня: «Зачем они это придумали сегодня? В такую погоду и зачем? Как так можно было? Ужасно».

Возвращающихся велосипедистов все больше, а на часах только 11:40. Женщина в костюме белого зайца, улыбается мне:

— Хорошо прокатились, воздухом подышали. У меня подруга дальше поехала. Буду здесь ее ждать с теплым чаем. Ой, я не думаю, что она весь маршрут проедет. Хотя…. Там, со всеми, хорошо. Вы удивитесь, но все счастливые! Как будто и термометр нас обманул.

На втором зимнем велопараде, по оценкам организаторов, собралось до 500 участников.