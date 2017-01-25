Настоящий импорт демократии

Сюжет, посвященный инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, шел в российских теленовостях первым. За ним сиротливо разместился репортаж со съезда правящей в России партии — говорят, был и такой, и на нем о чем-то говорил премьер-министр Медведев. Тележурналистов трудно обвинить в предательстве — все понимают, что Трамп нам важнее Медведева, так что официальные российские новости просто честно следуют за повесткой. Даже если получается в итоге довольно комично.

Почему нам важен Трамп? Потому что его не назначало никакое начальство, он не был ничьим преемником. Голосование американских избирателей и его последствия — серьезный повод прояснить собственные политические взгляды для ангажированной российской публики. Поиграть в демократию в условиях детского манежа мягкого авторитаризма. Порулить государством на родине начальство все равно никому не позволит. Партию создать нельзя, а существующие никого не представляют (отчего и Медведев никому не интересен, а не просто потому, что он персонально скучный тип). Поэтому давайте поспорим: вот лично ваши интересы Трамп представлял бы, если бы мы вдруг тоже были бы гражданами и избирателями, а не как у нас сейчас. Мои, например, нет.

Так в России создается виртуальная двухпартийность. Люди до хрипоты и банов спорят в Фейсбуке о том, как можно быть трампистом (вариант - антитрампистом). Если вы считаете, что наша страна не готова к демократии, присмотритесь к этому феномену внимательнее. Люди настолько затосковали по реальной политической дискуссии, что готовы играть в американских избирателей. Чтобы хотя бы немного вспомнить, каково это - жить, когда твой голос и твое мнение на что-то влияют.

Интересно, что либералов в России многие годы обвиняли в том, что их действия и интересы якобы управляются из «Вашингтонского обкома». Но вот, казалось бы, в Белом доме появился новый хозяин — и кто же бросается первым лизать ему сапоги? Российское телевидение, явно получившее обновленные темники, и российская политическая элита, твердо связавшая Трампа со своими надеждами на все хорошее. В частности на то, что можно будет опять жить в Европе, а работать в России, как в прежние, досанкционные годы. Получается, «Вашингтонский обком» — это переходящее знамя. И его подхватывают те, кому нынешняя американская администрация кажется лучшим другом. Российские либералы же, сохранив свои симпатии к американской политической системе в целом, от объятий «друга Дональда» несколько отстраняются. Может быть, и с самого начала дело было не в обкоме, а в споре о ценностях?

Интересно, в ходе спора о Трампе конфигурация наши тори и вигов складывается довольно непредсказуемо. Четких партийных признаков у нас еще нет. Например, человек, выступающий против конфликта с Украиной, может быть как против Трампа, так и за него. Женский марш против Трампа может вызывать раздражение у российского сторонника демократических ценностей. И так далее: устоявшегося партийного способа видеть мир у нас — в отличие от тех же американцев — нет. Из этого, пожалуй, можно делать вывод о том, что в нашей политизации (излюбленный термин Глеба Павловского в прошлом сезоне) мы находимся сейчас на самых ранних этапах. К 2017 году, через сто лет после русской революции, и через четверть века после создания новой России, мы откатились к стартовым позициям.

К спорам о том, как бы нам разделиться по политическим ценностям, чтобы при этом страна и общество не развалились.