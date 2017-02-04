Атлантика — от Мальты до Вашингтона?

При всей важности трансатлантической связи, которая после Второй мировой войны обеспечивала европейцам безопасность и процветание, у современной Европы своя судьба, и она в ее собственных руках. Эта формула в пятницу в мальтийской столице Валлетте произносилась участниками неформального саммита ЕС так часто, что казалась эхом от каменных стен и могучих фортов города-крепости ХVI века.

На встречах с прессой ее подчеркивали глава Евросовета Дональд Туск, канцлер Германии Ангела Меркель, ее австрийский коллега Кристиан Керн, уходящий президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и многие другие.

Саммит был посвящен проблеме миграции. Пока ЕС сдерживал напор мигрантов в восточном Средиземноморье через Грецию и Балканы и не без помощи Турции сократил поток до трети от уровня 2015 года, миграция через центральную часть Средиземного моря, которую питают страны «черной» Африки южнее Сахары, вернулась к рекордным показателям 2013 года. По этому пути в Европу за прошлый год прибыла 181 тысяча соискателей лучшей жизни.

Этот маршрут особенно гибельный. Никогда никто не узнает, сколько десятков тысяч человек утонуло в море между ливийским и итальянским берегами. Главы государств и правительств приняли план, основанный прежде всего на сотрудничестве с Ливией, объединении и стабилизации этой страны, подогнали под него финансы.

Но они не могли обойти вниманием феномен Трампа, будущее европейско-американских отношений, да и самой Европы. Претензию Евросоюза на собственное место в мире, в каком-то смысле вынужденную из-за кульбита естественного союзника, Туск выразил еще в письме-приглашении на саммит. Он фактически поставил на одну доску внешних угроз Китай, Россию, ближневосточный терроризм и Трампа.

Участники встречи в верхах обсуждали эту тему за обедом и во время полуторачасовой пешей прогулки по старинным улицам столицы Мальтийского ордена. В разговоре участвовали и аутсайдеры политической элиты ЕС — британка Тереза Мэй и француз Франсуа Олланд. Хотя уходят они из брюссельского политического клуба по разным причинам.

Хозяин встречи, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, задал тон, заявив, что в Европе нет никакого антиамериканизма, и есть стремление сотрудничать с Америкой. Но европейцы остаются верными своим ценностям (которые, кстати, как это до сих пор считалось, совпадают с американскими). В подготовке к мартовскому юбилею Римского договора о Европейских сообществах определяется будущая глобальнаю роль ЕС.

Туск, который в начале недели взбудоражил мир, разослав европейским лидерам алармистское письмо, на этот раз признал, что в глобальном и перспективном плане «абсолютным приоритетом» ЕС должно быть трансатлатическое партнерство. У Европы нет ближе естественных союзников, чем США. Но девиз дня — усилить веру в собственные силы.

Олланд призвал страны ЕС сплотиться перед переменами, связанными с приходом новой администрации США, организовать собственную оборону в рамках НАТО. Европа — это первая в мире экономическая, торгово-экспортная держава, и она должна обозначить свои интересы, считает президент Франции. А если с кем бы то ни было, включая США, возникают торговые споры, то их должна разрешать объединенная Европа.

Для Олланда недопустим сам факт, что Трамп давит на ЕС своими заявлениями в твиттере и назначает послом в ЕС человека, который пренебрежительно критикует союз.

Президент Литвы Даля Грибаускайте тоже видит препятствие для наведения моста в том, что Трамп общается с Европой через твиттер.

Особенно внимательно ловили слова Меркель, которая выделялась не только ярко-красным жакетом на общем фоне унылого однообразия темных чиновничьих костюмов. Последние события в мире выдвигают ее на роль международного лидера. Она не хоронит отношения ЕС с США, кто бы ни был сегодня хозяином в Вашингтоне — Трамп или сам дьявол.

Меркель признала, что у европейцев есть разногласия с новой американской администрацией, но они надеются на прочность трансатлантической связи. Евросоюз будет проводить самостоятельную политику и укреплять собственный оборонный потенциал.

«Мы намерены строить трансатлантическое сотрудничество на основе общих ценностей, — сказала она, отвечая на вопросы журналистов. — У нас будут пункты, по которым полное взаимопонимание, например, в части борьбы с международным терроризмом. Будут пункты, по которым согласия нет. Я уже раньше сказала, что даже в борьбе с международным терроризмом нельзя заведомо зачислять людей в подозреваемые лишь по гражданству или вероисповеданию».

Она сказала, что страны ЕС руководствуются в своей политике, несомненно, интересами, но также и ценностями. И повторила слоган дня: Европа должна действовать самостоятельно, ее судьба находится в ее собственных руках.

В глобальном плане, по мнению Меркель, есть регионы, где Европа должна играть более существенную роль. Например, в Африке. И это показывают итоги дискуссии в Валлетте: европейцы, которых достала миграция с юга, решили выделять деньги на охрану южных рубежей и на помощь населению, странам и режимам, которые могли бы помочь притормозить потоки мигрантов. Стен с Африкой, в отличие от Трампа, Европа строить не собирается, да это и технически нереально.

Канцлер считает, что в мировой торговле Европа не будет отказываться от глобализации, должна избегать протекционизма. Это относится и к торгово-инвестиционным партнерствам типа ТТП и ТТИП (Трамп вывел США из первого, тихоокеанского, а судьба второго, между США и Европой, стала неясной).

Наконец, Меркель — за усилении оборонного потенциала Европы, для чего нужно увеличить инвестиции в европейскую оборонку, военные бюджеты. Это не ново. Американцы уже давно и неоднократно призывают европейских членов НАТО увеличить финансовый вклад в оборонный альянс. Трамп только очень настойчиво повторил этот призыв.

Обострение конфликта на Донбассе, Минские соглашения и санкции тоже обсуждались за закрытыми дверями мальтийского саммита. Судя по всему, позиция ЕС не изменилась.

А вот по главному предмету дискуссии, миграции и Ливии, Меркель спустила на тормозах встревоженность вмешательством России в ливийский конфликт, вызванную визитом мятежного ливийского военачальника Халифы Хафтара на крейсер «Адмирал Кузнецов».

По словам Меркель, ничего страшного в этом нет. Хафтар, который контролирует свой удел на востоке Ливии, должен играть определенную роль вместе с находящимся в Триполи правительством национального единства. Сейчас предпринимаются усилия по объединению, чтобы в конце концов появилось действительно единое правительство, контролирующее все части Ливии. Россия должна играть свою роль, хотя нельзя забывать и о Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и многих других.

В брюссельских политологических кругах распространено мнение, что Трамп, которого многие сравнивают с Путиным, представляет для ЕС одновременно и риск, и геополитическую возможность. Европа может извлечь выгоду из возникшего стресс-теста, если воспользуется им как стимулом для геополитического самоутверждения. Если преодолеет внутренний раздрай и центробежные тенденции.

Даже после телефонных переговоров Трампа с Меркель, Олландом, Туском и визита Мэй в Вашингтон Европа в смятении продолжает пытаться понять нового американского лидера.

Брюссель