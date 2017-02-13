В Германии избрали нового президента

Очередная ступенька в карьере опытного дипломата и искушенного политика не обещает быть легкой. Евросоюз, как и вся система общеевропейских ценностей, переживают серьезные испытания на прочность, политика США при Трампе оказалась полностью непредсказуемой, в самой Германии начался горячий этап предвыборных баталий.

Президент Штайнмайер призвал немцев к мужеству

Выборы главы немецкого государства проходят без предварительной избирательной кампании. На президентский пост может претендовать любой гражданин ФРГ старше 40 лет, имеющий право быть избранным в нижнюю палату парламента. Однако проходным считается кандидат, которого выдвигает правящая партийная коалиция.

Сама процедура выборов протекает следующим образом. Примерно за месяц до истечения срока полномочий действующего президента созывается федеральное собрание – весь состав депутатов бундестага и равное им количество представителей земельных ландтагов, общественных организаций и известных публичных личностей. В ходе прямого и тайного голосования выборщики и определяют, кто возглавит страну.

И хотя на этот раз победа Штайнмайера, как консолидированного кандидата от коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, была предопределена заранее, конкуренцию ему пытались составить представители Левой партии, партии «Альтернатива для Германии», один самовыдвиженец и даже 79-ти летний папа-пенсионер одного из лидеров Пиратской партии. Шансов у них не было никаких, зато формально был соблюден один из основополагающих принципов демократии – альтернативность выборов.

Президент Германии, исполняя чисто представительские функции, является, тем не менее, важной политической фигурой, основная задача которой заключается в том, чтобы быть лицом нации, и, соблюдая партийный нейтралитет, представлять интересы всех немцев. Это особенно актуально сейчас, когда немецкое общество расколото миграционным кризисом, и на фоне падения авторитета традиционных партий растет влияние евроскептиков и праворадикальных популистов.

«Кто мы есть? Куда мы идем? Будут ли дети нынешнего поколения немцев иметь завтра такие же шансы, как сегодня?» - в таких вопросах охарактеризовал текущую ситуацию в Германии уходящий президент Йоахим Гаук, назвав ее в целом «фазой внутреннего беспокойства». Теперь ответы на них придется искать новому обитателю президентского дворца Бельвю в Берлине.

В первой же речи после избрания Штайнмайер, демонстрируя полное понимание вызовов времени, сформулировал главный принцип своего президентства: последовательно отстаивать базисные основы демократии, быть терпимым к оппонентам и иметь мужество услышать альтернативные точки зрения. К этому же он призвал и соотечественников.

Набирающая обороты предвыборная борьба основных политических партий свидетельствует, что немцам потребуется серьезная мобилизация тех качеств, о которых говорил бывший министр иностранных дел, а ныне – президент Германии.

В ХДС кандидата от СДПГ назвали последователем Трампа

По существу, как подчеркивают немецкие наблюдатели, солидарная позиция партнеров по правящей черно-красной коалиции в ходе голосования на президентских выборах была их последней совместной политической акцией. Впереди – предвыборное конкурентное противостояние, опыт первых недель которого показывает, что политикам будет нелегко сохранить традиционно высокий уровень немецкой политической культуры.

Выдвижение социал-демократами кандидатуры экс-председателя Европарламента Мартина Шульца в качестве претендента на должность канцлера произвело эффект внезапно разорвавшейся бомбы. В считанные дни рейтинг СДПГ, не превышавший до этого 20%, взлетел до 31 процента, вплотную приблизившись к 34% христианских демократов.

И если сразу после номинирования Шульца его шансы стать канцлером, согласно опросам, достигли равных позиций с председателем ХДС Ангелой Меркель, то теперь соотношение 50 к 34 не в пользу «народной мамы».

В рядах ХДС неожиданный сюрприз социал-демократов поначалу встретили со скептицизмом, мол, резвый старт еще не означает победу на финише. Но скоро саркастический скепсис уступил место тревожной обеспокоенности. Все чаще из уст ведущих функционеров христианских демократов и в публикациях ориентированной на консервативный центр прессы стали звучат острые критические замечания в адрес социал-демократического кандидата в канцлеры.

Первым подвергся атаке классический предвыборный лозунг СДПГ о социальной справедливости. Шульцу, жестко критикующему миллионные премиальные ведущим менеджерам концернов и «золотые парашюты» высокопоставленных чиновников, напомнили о том, что являющаяся далеко не рядовым членом партии Кристина Хохманн-Деннхард за чуть более год работы в правлении «Фольксвагена» получила вознаграждение в 12 миллионов евро.

А давний соратник Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле напрямую обвинил Шульца в популизме. Когда кандидат СДПГ, убежден влиятельный политик, позволяет своим сторонникам кричать «Сделаем Европу великой!», то он копирует методы избирательной кампании Дональда Трампа. Более того, нападки Шульца на истеблишмент создают видимость того, что сам он будто только из леса вышел, а не был главой Европарламента.

Ради желания стать канцлером, считает Шойбле, нельзя огульно представлять дело так, что в Германии все из рук вон плохо, когда в действительности стабильное экономическое положение страны и немцев такое, каким давно не было.

Но, похоже, это была только артподготовка перед настоящим наступлением. В последние дни набирает обороты скандал вокруг возможной финансовой нечистоплотности Шульца на посту председателя Европарламента.

Мистер Европа не считал деньги в чужом кармане

Носящий почетное прозвище «мистер Европа» Шульц, по информации немецкой прессы, слишком свободно распоряжался парламентскими деньгами.

В 2012 году по протекции председателя Европарламента взяли на работу в качестве пресс-атташе некоего Маркуса Энгельса. Однако офис нового парламентского сотрудника располагался не в Брюсселе, а в Берлине. При этом его постоянное пребывание в немецкой столице оформлялось не без ведома Шульца как командировка, что в дополнении к зарплате в 5 тысяч евро в месяц ежегодно приносило Энгельсу бонусные 16 тысяч евро.

В настоящее время, кстати, Маркус Энгельс возглавляет предвыборный штаб социал-демократического кандидата в канцлеры.

Также контролирующие органы Европарламента заинтересовались полетами экс-председателя на частных бизнес-джетах, которые не имели никакого отношения к парламентским делам. Например, по маршруту Брюссель-Берлин на партийные мероприятия СДПГ.

Щульц, считает глава комитета Европарламента по бюджетного контролю Инге Грессле , менял в свою угоду парламентские правила финансирования так часто, как никакой прежний председатель. Его щедрость не знала границ, когда шла речь о поддержке соратников по партии.

Накануне избрания Штайнмайера берлинская организация СДПГ приветствовала событие сообщением в твиттере: наконец-то, хозяином президентской резиденции станет социал-демократ. Такое подчеркивание партийной принадлежности будущего главы государства вызвало возмущение различных политических сил – президент Германии независимо от своего прошлого должен стоять выше интересов партий.

Сообщение почти сразу стерли, но остался намек на то, что в рядах социал-демократов бытуют намерения использовать президентский авторитет Штайнмайера в предвыборной борьбе.