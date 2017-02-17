Европейские смотрины Америки

Начавшиеся в четверг первые европейские смотрины новой администрации США резко умерили страхи европейцев, что Америка их бросила, а также разрушили радужные надежды Москвы на «своих парней» в Вашингтоне, сменивших «Обаму-чмо» и его команду.

В Бонне на «двадцатке» министров иностранных дел госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что США «могут найти сферы практического сотрудничества с Россией, если это в интересах американского народа».

После встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которая была скорее прохладной, чем теплой, он сказал, что в случаях разногласий с Россией США будут защищать интересы и ценности свои и своих союзников.

Лавров прокомментировал результаты встречи общими дипломатическими формулами, отметив, что вопрос о санкциях (как представляется, один из ключевых для России – А.М.) не обсуждался.

В один голос с министрами иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и Франции Жан-Марком Эро глава госдепа однозначно связал снятие санкций с России с выполнением Минских соглашений и деэскалацией конфликта на востоке Украины. Это звучало уже совсем мягко на фоне требования президента Дональда Трампа просто вернуть Крым Украине.

В тот же день в брюссельской штаб-квартире НАТО министры обороны НАТО завершили двухдневную встречу. Шокированные неопределенностью с военными обязательствами США в Европе, они получили, наконец, возможность встретиться с новым шефом Пентагона.

Джеймс Мэттис заверил их, что Вашингтон выполнит свои обязательства перед союзниками, но ставит условие: они должны увеличить свою долю финансирования блока, который сейчас находится практически на иждивении США.

«Приверженность Статье 5 (о коллективной обороне – «один за всех, и все за одного») остается незыблемой, — заявил он. — Послание, которое я сюда привез — а именно, чтобы все несли справедливую долю бремени, жертвовали на поддержание лучшей обороны в мире - было очень хорошо принято. Никто не спорил. Нет никаких возражений. Шел просто разговор о том, как лучше и быстрее каждая страна, учитывая свои особые обстоятельства, может достичь этого».

В тот же день министры обороны приняли решение усилить натовское присутствие в Черном море. Это в рамках плана «Атлантическая решимость», предложенного в 2014 году президентом Обамой «после Крыма». Предусмотрено увеличение военных контингентов, более частые военные учения, сбор развединформации, ускорение ротации в море флотов нечерноморских стран НАТО.

Сегодня у Мэттиса, а также прибывающего в Европу вице-президента США Майкла Пенса есть возможность дальше развивать кампанию по обольщению испуганной Европы. Они примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Там будет и Сергей Лавров.

Пенса в понедельник ждут и в Брюсселе. Он встретится с руководителями институтов Евросоюза, чтобы обсудить будущее трансатлантических отношений.

Не только США стремятся подтвердить верность Европе. В четверг гостем пленарной сессии Европарламента в Страсбурге был премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

С присущими ему манерами джентльмена, юного красавца-обольстителя и с твердыми убеждениями либерала он прилетел, чтобы защитить свободу торговли, убедить европейцев в пользе торгового соглашения с Канадой (CETA). Он назвал его «эталоном договоров о свободе торговли будущего».

Накануне Европарламент двумя третями голосов одобрил соглашение и санкционировал его вступление в силу на временной основе уже с апреля. Но документу предстоит еще процесс ратификации в национальных и региональных парламентах 28 стран союза.

Многие в ЕС боятся снижения европейских социальных и экологических стандартов в угоду глобализации и выходят на демонстрации протеста. У канадцев проблем с ратификацией не будет, хотя и они считают свою экономику социально ориентированной. Трюдо воспользовался случаем представить себя надежным и верным партнером ЕС на североамериканском континенте на фоне протекционизма, объявленного Трампом.