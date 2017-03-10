Пять вечеров с Дианой Шурыгиной

Пять часовых эфиров в самой рейтинговой программе Первого канала «Пусть говорят» в течение месяца с небольшим. 13 миллионов просмотров программы в интернете. Миллион двести подписчиков у героини их выпусков в инстраграме. Ее персональный канал на «Ютубе». Количество поисковых запросов в «Яндексе» за месяц:

Путин — ​34 422 830

Медведев — ​954 411

Навальный — ​499 932

Шурыгина — 5 450 481

«Кто такая Шурыгина?» — ​спросят те из вас, кто по какой-то неведомой причине оказался не в курсе (не натолкнуться на нее было нереально, ибо она вещала буквально из каждого утюга). Может быть, она изобрела лекарство от рака? Слетала в космос? Получила Нобелевскую премию по литературе? Спасла погибающих во время пожара или наводнения? Взяла на воспитание двадцать детей-сирот?

Нет, нет и нет. Около года назад 16-летняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина отправилась на «вписку» (так называется у молодых вечеринка в помещении, свободном от родителей), там выпила водки («на донышке», как потом уверяла), заснула, а проснувшись, обнаружила рядом с собой молодого человека Сергея, который, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, по версии Дианы, изнасиловал ее, а по версии Сергея, вступил с ней в интимные отношения по обоюдному согласию.

Придя в себя, девица позвонила родителям, которые сразу же отвезли ее на медицинское освидетельствование и заявили о случившемся в полицию. Парню дали 8 лет (впоследствии срок скостили до трех).

История всколыхнула весь Ульяновск. В интернете началась кампания в защиту 21-летнего насильника. Жители города выходили на пикеты с плакатами: «Свободу Сергею». Параллельно шла и кампания травли Дианы, которую блогеры обвиняли в распутстве, лжи и лицемерии.

31 января Диана Шурыгина стала героиней первого выпуска ток-шоу «Пусть говорят», где произошло невероятное: большинство участников во всем произошедшем обвинили не насильника, а жертву, спровоцировавшую своим неподобающим поведением «хорошего мальчика» и сломавшую ему жизнь. «Ты что, не понимала, что тебя позвали в коттедж не в шахматы играть?» — ​возмущался ведущий Андрей Малахов. «Поехала, выпила — ​значит, согласна»; «Жертвы изнасилования страдают всю жизнь, а ты улыбаешься и выкладываешь фривольные фотографии в интернете»; «Да шлюха она, и мать ее шлюха — ​родила в 15 лет!» — ​криком кричали участники и гости программы, а юная «грешница», оказавшись в центре внимания, вела себя и впрямь странновато: кокетничала, стреляла во все стороны глазками, то пытаясь изобразить из себя невинную овечку, то бросаясь на обвинителей чуть не с кулаками.

В сути дела никто разобраться и не пытался. Всех интересовало: сколько выпила, зачем поехала черт знает куда, неизвестно к кому и почему не царапалась и не кусалась во время изнасилования, как обычно ведут себя другие жертвы сексуальных преступлений.

После того выпуска прошло немного времени, и программа «Пусть говорят» вернулась к возбудившей миллионы зрителей теме и героине. Выяснилось, что после первого выпуска кампания травли Дианы и ее родителей набрала обороты: отцу прокалывали шины у автомобиля, мать на улице кто-то ударил по лицу, самой Диане буквально не давали прохода, так что она перестала ходить в колледж, а семья на всякий случай съехала к родственникам.

Юноша Сергей за это время в сознании большинства зрителей и участников только что не обрел ангельские крылья. Съемочная группа записала его интервью в колонии, где он отбывает наказание, и он, глядя в камеру чистыми и честными глазами, признал, что связь была, но исключительно по согласию, а также предостерег Диану: «Если ты будешь продолжать такой же образ жизни, не факт, что это не повторится».

Два вечера подряд в студии «Пусть говорят» кричали, обвиняли, рыдали, после чего Малахов предложил снова встретиться с Дианой через 10 лет, чтобы посмотреть, вынесла ли она из случившегося какие-то уроки и сумела ли устроить по-человечески свою жизнь.

Однако не прошло и месяца, как «Пусть говорят» снова вернулись к истории Шурыгиной, которая мало того что получила новое продолжение, но и принесла самой программе невероятные рейтинги. И как тут оставить без внимания такую «жирную курицу», несущую поистине золотые яйца (то есть привлекающую к себе миллионы новых и новых зрителей).

За это время «жертва изнасилования» стала самой популярной звездой интернета. Ей посвящают стихи и песни, ее портреты печатают на футболках, ее фразы «на донышке» и «я заснула» превратились в интернетовские мемы, ушлый молодой предприниматель из Ульяновска организовал экскурсии «По местам славы Дианы Шурыгиной», а другая юная предпринимательница делает желающим макияж «а-ля Диана Шурыгина».

«Тебя это раздражает, обижает?» — ​спросил юную прелестницу Малахов. «Нет», — ​удивилась она вопросу, слегка посетовав на то, что всюду, где бы она ни появилась, к ней устремляются толпы людей, желающие с ней сфотографироваться или просто рядом постоять.

А с ней самой произошли разительные перемены. Теперь она держится уверенно, слезы из себя не выдавливает, а, напротив, вся светится от внезапно свалившейся на нее славы, которая явно ей по душе, и она мечтает ее «капитализировать», организовав какую-нибудь школу для девушек, подвергнувшихся насилию. Кто-то из присутствующих даже предрек ей в ближайшем будущем медийную карьеру — ​а что, свежа, юна, прелестна, популярность зашкаливает. Чем она, в конце концов, хуже Светы из Иванова, невежество которой («Мы стали более лучше одеваться») сначала принесло ей известность в интернете, а потом и роль ведущей на канале НТВ. Недолго, правда, музыка играла, где теперь та глупенькая Света, но свою минуту славы она поимела.

В разгар студийного разговора схватилась за голову Ольга Свиблова: «Что мы делаем? Мы все участвуем в коллективном безумии!» Кто-то из здравомыслящих участников подхватил мысль Свибловой: «Какой пример этим дурным пиаром мы подаем молодым? Ведь и Диане еще жить да жить, и не исключено, что через месяц-другой волна интереса к ней схлынет, а она останется одна и никому не нужная».

«Вот вы зачем это делаете уже пятый эфир подряд?» — ​спросили у Малахова, и тот, нисколько не смутившись, ответил честно и откровенно: «Сегодня все делают деньги на чем могут. Это рейтинг».

И, разумеется, никто не озаботился тем, что дело об изнасиловании несовершеннолетней обсуждается пять вечеров подряд в эфире самого массового канала страны — ​тогда как в суде подобные дела обычно слушаются в закрытом режиме. И никто не вспомнил слова молитвы: «И не введи нас во искушение». А то, что творилось в студии Первого канала, именно так и называется: введением во искушение малолетней недалекой девицы, обретшей благодаря эфиру славу наподобие бендеровской: «попал под лошадь». И в отличие от нее, неразумной, взрослые и циничные телевизионщики отлично это понимают, но продолжают ковать железо, пока оно горячо. Ответственность за искушение им не грозит. Чай, не впервой. А героиня сама во всем виновата. Небось, знала, что ее не в шахматы позвали играть.