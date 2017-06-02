Юлия Латынина: «Главный вопрос: сколько выйдет на улицу 12 июня»

Люблинский районный суд в лице судьи Марины Васи­ной призвал всех сторонников Навального обязательно выйти на демонстрацию 12 июня — ​ой, то есть простите, удовлетворил иск Усманова к Навальному и потребовал снести ролик «Он вам не Димон».

Усманов требовал вообще-то снести не ролик, а опровергнуть порочащие его сведения, но судья Марина Васина не стала мелочиться. Куда там! Она даже не стала смотреть ролик, не говоря уже о каких-то документах. «Не смотрел — ​но решу».

Что и требовалось доказать.

Усманов подал в суд на Навального. Мы все запаслись попкорном и расположились поудобнее в креслах. Мы все сели наблюдать этот долгий и завлекательный сериал. Мы все хотели посмотреть на все подробности этой удивительной сделки о том, как рядом с дачей Усманова было 12 га земли, принадлежащей бизнесмену Гаврилову, и эта земля якобы была выкуплена у Гаврилова за 2 млн долларов — ​по цене значительно ниже рыночной.

А потом Алишер Бурханович будто бы, по утверждениям ФБК, подарил дворец в Знаменском стоимостью от 50 млн долларов (оценка самого Усманова) до 85 млн долларов (оценка ФБК) — ​но не Гаврилову, как можно было бы ожидать, а совершенно другому человеку — ​Илье Елисееву, который по совершенной случайности возглавляет цепочку фондов, которые ассоциируются с премьером Медведевым, и мотивом этого подарка была упущенная выгода.

Потому что, оказывается, г-н Елисеев собирался что-то вместе с Гавриловым строить на этих 12 га — ​он еще только собирался, он не положил ни кирпича, не вырыл ни котлована, более того, у него не было еще ни инженерных расчетов, ни архитектурных планов, он даже еще не взял кредитов в банке — ​он только собирался вложить в этот проект 20 млн долларов и уже провел переговоры с банками, но он не скажет, какими. Он только мечтал. И вот за эту его жестоко поруганную мечту Алишер Бурханович в компенсацию за невложенные 20 млн которых у него еще не было, — ​отвалил ему дворец стоимостью 80 млн.

Мы все мечтали услышать ответ на вопрос:

— Есть ли еще хоть один пример, чтобы г-н Усманов компенсировал упущенную выгоду конкуренту?

— Есть ли еще хоть один случай, чтобы он компенсировал еще невложенные (!) деньги в четырехкратном размере?

— И, наконец, почему эту удивительную компенсацию получил не владелец земли, а человек, не имевший к ней никакого отношения, а владелец земли, напротив, продал ее за бесценок?

Компенсация за упущенную выгоду — ​это очень, знаете ли, знакомая тема. Это известнейший способ создания фальшивых убытков. Точно та же схема была использована, если помните, в деле Магнитского. Там тоже фиктивные конторы писали фиктивные бумажки о том, что одна контора обязалась перед другой купить акции «Газпрома», а так как вторая сторона этого не сделала, то первая упустила выгоду, и этой упущенной выгоды случилось аж на 250 млн долларов.

Потому что упущенная выгода — ​это, как если бы я, Юля Латынина, заключила договор с издательством «Пупкин и кот», что оно издаст мою книгу тиражом миллиард экземпляров, так что я заработаю миллиард рублей. А потом «Пупкин и кот» разорвет со мной договор. И миллиард выплатит. А где книга? Ее нет. А почему? Ну издательство же разорвало со мной договор! А что есть? А есть миллиард — ​упущенная выгода.

Вот мы все на эту упущенную выгоду и хотели посмотреть.

И что? И всё. Кончился наш сериал, не начавшись. Главный герой убит навылет судьей на первой минуте первой серии первого сезона. Попкорн пропал. Ноги с кресла можно снимать.

Не то чтобы на той стороне совсем не было козырей. Кое-какие были — ​Алексей Навальный в пылу полемики сказанул лишнее. Очень мне, например, хотелось посмотреть, как Навальный будет крутиться, пытаясь доказать, что Усманов сидел за изнасилование. Потому что изнасилование — ​полный вздор, а бывший английский посол в Узбекистане Крейг Мюррей, который о нем написал, — ​скажем так, не очень достоверный источник информации. Ну вот бывают такие люди, которые привирают, как Варенуха Римскому, — ​с увлечением, с потрясающими деталями и без малейшего отношения к действительности. В Англии обычно они водятся на конспирологических сайтах, но иногда, оказывается, попадаются и среди послов.

И не буду скрывать — ​очень неприятно меня резанули попытки Навального доказать, что Усманов все получил на халяву. На халяву в России никто никогда ничего не получал, особенно в начале 90-х. В начале 90-х в России была не халява, а естественный отбор сильнейших.

Но только теперь все эти мелочи, в которых перегнул палку Навальный (а они и до этого были мелочами, не имевшими отношения к главному предмету расследования — ​к дворцам), не имеют никакого значения.

Кремль воспользовался Усмановым, чтобы закрыть протечку. Хотел ли этого сам Усманов, или он хотел другого — ​не имеет значения. Не имеет значения даже тот факт, что ролик этот нельзя запретить решением суда примерно по той же причине, по которой нельзя запретить перелет пчел за границу без паспорта.

Теперь имеет значение только одно — ​сколько людей выйдет на улицу 12 июня.