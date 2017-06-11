В День России в десятках городов страны пройдут митинги против коррупции

В День России, 12 июня, в Москве и десятках городов России пройдет уже вторая за последние несколько месяцев акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против коррупции. Участники митингов выйдут под российскими флагами, с лозунгами «против коррупции, лжи и нищеты», и в очередной раз потребуют от властей ответить на расследование Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

В этот раз митинг в Москве, в отличие от прошлой акции Навального, согласован столичной мэрией. Мероприятие пройдет на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00. При этом власти столицы запретили организаторам митинга устанавливать экраны и использовать звуковое оборудование. Впрочем, сторонники Навального посчитали это требование незаконным и заявили, что не собираются его выполнять.

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на митинге

Столичная полиция уже предупредила жителей, что будет «жестко реагировать на правонарушения», так как располагает данными о возможных провокациях 12 июня. «В частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т. д.» — заявили в столичном главке МВД.

В целях безопасности власти Москвы в этот раз решили впервые использовать на массовых акциях видеокамеры с функцией распознавания лиц. Как рассказал глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, видеокамеры «будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций».

Другие мероприятия

Власти Москвы в честь дня России организуют свыше 150 различных праздничных мероприятий. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова, основные празднования состоятся на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское» и Триумфальной площади, а главным из них станет концерт на Красной площади с участием известных артистов.

Регионы

О намерении поддержать антикоррупционные протесты 12 июня протесты заявили инициативные группы в 210 городах страны. Однако только в 102 из них акции были согласованы местными властями. Большинство отказов были связаны с тем, что на основных городских площадках будут проходить праздничные мероприятия в честь Дня России.

В некоторых городах администрация предложила заявителям весьма необычные места и маршруты шествий. Например, власти Ижевска не разрешили митинговать в центре города и предложили организаторам маршрут шествия до кладбища с митингом на прилагающей площади. Аналогичная ситуация и в городе Токсово Ленинградской области: активисты планировали провести митинг на Привокзальной площади, но власти города посчитали это опасным и предложили альтернативный вариант — пересечение улиц Школьной и Тупиковой, где находится городское кладбище.

В Казани власти города все-таки согласовали митинг, однако предложили провести его в промежутке с 7 до 9 утра. При этом администрация не согласилась на предложенные варианты и отправила активистов митинговать в поселок Юдино, где находятся депо и несколько железнодорожных предприятий.

Как отметил пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов, в маленьких городах люди либо не подавали заявки, потому что сразу решили проводить одиночные пикеты, либо им отказали, но они все равно собираются пикетировать.

Как местные власти призывали не участвовать в акциях 12 июня

В 16 городах России школьникам и студентам, которые планировали прийти на митинг, пригрозили отчислениями и проблемами с будущей карьерой. Так, в Ставрополе, Ижевске, Мурманске и Великом Новгороде сторонников Навального вызывали на встречи с главами факультетов. Во Владимире и Якутске студентам угрожали отчислениями. В Петербурге руководство военного вуза пригрозило одному учащемуся «запереть в казармах».

Также в Санкт-Петербурге в конце мая на улицах появились плакаты с лозунгом «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации». Власти города объяснили, что это входит в программу по борьбе с экстремизмом и терроризмом. По словам чиновников, цель плакатов — снизить нагрузку на правоохранительные органы.

Прошлая акция Навального — антикоррупционный митинг 26 марта — стала одним из самых массовых протестов за последние несколько несколько лет. Тогда к акции присоединились более 80 тысяч человек в 97 городах страны. Только в столице на несогласованном шествии на Тверской задержали более тысячи человек, многие из которых были несовершеннолетними. Позже семь человек стали фигурантами уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Двоих из них уже приговорили к реальным срокам заключения.