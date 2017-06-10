«Никакой опасности для Мурада в Чечне нет — люди дали такое слово»

В субботу в Грозном состоялась анонсированная Хедой Саратовой, членом СПЧ Чечни, пресс-конференция чемпиона мира по MMA Мурада Амриева, которого в республику, напомним, доставили из Белоруссии под конвоем МВД.

Прежде коротко — суть «дела Амриева».

Амриев сбежал из Чечни после того, как в 2013-м году пережил пытки и издевательства со стороны чеченских силовиков — он был задержан по сути как заложник, потому что его старшего брата Зураба, успевшего покинуть Чечню раньше, подозревали (неофициально) в участии в покушении на главного грозненского полицейского и влиятельного силовика Магомеда Дашаева. Амриев сбежал на Украину, не добившись никакой реакции на официальные обращения с жалобой на пытки, и за три года стал там чемпионом пира MMA, а в Чечне ему фактически объявили кровную месть. Параллельно в республике он стал фигурантом уголовного дела из-за опечатки в паспорте и был вскоре объявлен в розыск, так как «не являлся на допросы» по этому уголовному делу.

4 июня 2017 года Мурада Амриева сняли с поезда из Украины брянские полицейские. О задержании бойца известили Чечню — и уже на следующий день здание прокуратуры, где был Амриев, блокировал чеченский спецназ. Но чуть раньше о деле Амриева уже говорилось в СМИ: интересы бойца защищали правозащитники Комитета по предоствращению пыток и адвокат Петр Заикин. «Новая газета» еще до приезда чеченских силовиков в Брянск стала рассказывать о том, что угрожает Амриеву, выдачи которого добиваются влиятельные силовики Чечни. Деталь: в одном из приехавших его задерживать чеченском оперативнике Амриев узнал пытавшего его в 2013 году человека.

Чудом Амриеву удалось сбежать из блокированного силовиками здания брянской прокуратуры, и вскоре стало известно о его задержании на границе с Белоруссией. Приехавшему в белорусский РОВД г. Добруша адвокату Заикину не дали встретиться с Амриевым: ему пришлось инструктировать своего подзащитного через закрытое окно, что успели снять журналисты, уже активно освещающие судьбу Мурада Амриева. В это же время с видеообращением с просьбой не выдавать сына России выступили родители Мурада Амриева, до сих пор проживающие в республике.

О деле Амриева узнал ЕСПЧ, и дал ему приоритетный порядок. С заявлением по поводу Амриева выступила организация Freedom House.

Затем стало известно о достигнутой договоренности МВД Белоруссии и России выдать Амриева в Чечню. В результате спецоперации с «фейковым» конвоем белорусским силовикам удалось запутать журналистов и правозащитников. А Амриев был передан России на нейтральной территории, где его встретили представители МВД, включая чеченцев. РОдители Амриева обратились к главе СПЧ Михаилу Федотову, и тот быстро откликнулся. Еще через несколько часов стало известно, что Амриева доставили в Грозный, но отпустили под подписку о невыезде. В Грозном его встретили чеченские правозащитники во главе с Хедой Саратовой, которая пообещала пресс-конференцию Амриева на следующий день.

Тем же вечером родители Мурада Амриева рассказали, что сын вышел с ними на связь и попросил не беспокоиться за его безопасность.

«Мы сделали все, теперь все зависит от его желания и воли», — заявил, узнав об освобождении Амриева под подписку глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Отдельно он предположил, что ответы Амриева на пресс-конференции будут официально согласованы Чечней, и от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий.

На пресс-конференции из Амриева, действительно, пытались вытащить слова о «так называемых правозащитниках», раскручивающих тему нарушения законов в Чечне, однако Мурад Амриев держался уверенно. Он не принес никому извинений, искренне поблагодарил всех, участвующих в его освобождении, «не взирая на нации и вероисповедание», а на провокационные вопросы просто не стал отвечать.

Приводим его выступление.