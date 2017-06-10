«Никакой опасности для Мурада в Чечне нет — люди дали такое слово»
Боец Мурад Амриев рассказал о «чистосердечной» встрече с поверенным Кадырова Апти Алаудиновым, на которой ему гарантировали безопасность
Кадр с видео пресс-конференции Мурада Амриева
«Новая газета»редакция
В субботу в Грозном состоялась анонсированная Хедой Саратовой, членом СПЧ Чечни, пресс-конференция чемпиона мира по MMA Мурада Амриева, которого в республику, напомним, доставили из Белоруссии под конвоем МВД.
Прежде коротко — суть «дела Амриева».
Амриев сбежал из Чечни после того, как в 2013-м году пережил пытки и издевательства со стороны чеченских силовиков — он был задержан по сути как заложник, потому что его старшего брата Зураба, успевшего покинуть Чечню раньше, подозревали (неофициально) в участии в покушении на главного грозненского полицейского и влиятельного силовика Магомеда Дашаева. Амриев сбежал на Украину, не добившись никакой реакции на официальные обращения с жалобой на пытки, и за три года стал там чемпионом пира MMA, а в Чечне ему фактически объявили кровную месть. Параллельно в республике он стал фигурантом уголовного дела из-за опечатки в паспорте и был вскоре объявлен в розыск, так как «не являлся на допросы» по этому уголовному делу.
4 июня 2017 года Мурада Амриева сняли с поезда из Украины брянские полицейские. О задержании бойца известили Чечню — и уже на следующий день здание прокуратуры, где был Амриев, блокировал чеченский спецназ. Но чуть раньше о деле Амриева уже говорилось в СМИ: интересы бойца защищали правозащитники Комитета по предоствращению пыток и адвокат Петр Заикин. «Новая газета» еще до приезда чеченских силовиков в Брянск стала рассказывать о том, что угрожает Амриеву, выдачи которого добиваются влиятельные силовики Чечни. Деталь: в одном из приехавших его задерживать чеченском оперативнике Амриев узнал пытавшего его в 2013 году человека.
Чудом Амриеву удалось сбежать из блокированного силовиками здания брянской прокуратуры, и вскоре стало известно о его задержании на границе с Белоруссией. Приехавшему в белорусский РОВД г. Добруша адвокату Заикину не дали встретиться с Амриевым: ему пришлось инструктировать своего подзащитного через закрытое окно, что успели снять журналисты, уже активно освещающие судьбу Мурада Амриева. В это же время с видеообращением с просьбой не выдавать сына России выступили родители Мурада Амриева, до сих пор проживающие в республике.
О деле Амриева узнал ЕСПЧ, и дал ему приоритетный порядок. С заявлением по поводу Амриева выступила организация Freedom House.
Затем стало известно о достигнутой договоренности МВД Белоруссии и России выдать Амриева в Чечню. В результате спецоперации с «фейковым» конвоем белорусским силовикам удалось запутать журналистов и правозащитников. А Амриев был передан России на нейтральной территории, где его встретили представители МВД, включая чеченцев. РОдители Амриева обратились к главе СПЧ Михаилу Федотову, и тот быстро откликнулся. Еще через несколько часов стало известно, что Амриева доставили в Грозный, но отпустили под подписку о невыезде. В Грозном его встретили чеченские правозащитники во главе с Хедой Саратовой, которая пообещала пресс-конференцию Амриева на следующий день.
Тем же вечером родители Мурада Амриева рассказали, что сын вышел с ними на связь и попросил не беспокоиться за его безопасность.
«Мы сделали все, теперь все зависит от его желания и воли», — заявил, узнав об освобождении Амриева под подписку глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Отдельно он предположил, что ответы Амриева на пресс-конференции будут официально согласованы Чечней, и от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий.
На пресс-конференции из Амриева, действительно, пытались вытащить слова о «так называемых правозащитниках», раскручивающих тему нарушения законов в Чечне, однако Мурад Амриев держался уверенно. Он не принес никому извинений, искренне поблагодарил всех, участвующих в его освобождении, «не взирая на нации и вероисповедание», а на провокационные вопросы просто не стал отвечать.
Приводим его выступление.
пресс-конференция мурада амриева и хеды саратовой. грозный. 10 июня 2017
Мурад Амриев: Салям алейкум. Добрый день всем. Сначала хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня везде, начиная с Грозного и кончая из-за рубежа. Спасибо всем, кто сочувствовал моему положению, кто участвовал в этом кто переживал.
Как получилось доставка меня сюда с юридической стороны — не знаю. Документов никто не предоставлял. С Белоруссии меня посадили с конвоем в уазик, довезли до какой-то нейтральной зоны, там передали местным операм, и мы приехали сюда. Ехали мы сутки. Если меня примерно с 8 вечера из отделения милиции вывезли, то в 8 вечера мы уже встретились. Первым, кого я увидел из не-сотрудников, — это вот Хеда (Саратова — Ред.) и ее коллега.
Мурат, а ты находясь в Белоруссии делал заявления, что хочешь там остаться, а тебе не дают адвоката — с чем это было связано?
Амриев: Связано это было с тем, что я просил свои права на адвоката, просил, чтобы рассмотрели <вопрос о> моем убежище, но до меня так никто и не дошел. И после этого уже была процедура моей передачи
Почему ты не хотел спокойно вернуться домой?
Амриев: Там своя история, я не хочу сейчас об этом говорить. Я сюда пришел по просьбе Хеды, чтобы поблагодарить людей за то, что они сочувствовали и переживали. Остальные вопросы… Я сейчас не готов на остальные вопросы отвечать. Я с 4 июня — а какое сегодня число, я даже не знаю: 11-е или 12-е? — я ни дня, ни ночи не знал. Но я не мог отказать Хеде в этом интервью.
В отношении тебя за это время хоть словом, хоть делом что-то было сделано?
Мурад: Я не могу так сказать, это будет просто неправда. Никто меня рукой и не трогал и словом не обидел. Вот так. Все было в рамках закона.
Хеда Саратова (подсказывает): В Брянске были люди в масках… Он мне сказал, если бы знал, что вот так просто он сюда приедет, он бы сразу не боялся. Но там в Брянске были люди в масках
Амриев: Да, да. Со всех сторон ситуация для меня была неопределенная, мне никто ничего не объяснял. Разъяснения не давали. Поэтому я не мог сделать для себя никаких выводов. Было очень нервно. А реально, что действительно было, — меня никто не принуждал. В Брянске мне разъяснили мои права, но под конец они, можно сказать, от 50% от 100% не говорили. А в Белоруссии вообще не говорили ничего о том, на что я имею право.
Мурад, вот ты теперь уже убедился, что есть «псевдо-правозащитники», так будем называть их, которые любят по отношению к Чеченской республике раздувания вот эти всякие. Ты теперь убедился, что это — неправда, что здесь есть свои правозащитники, что мы не допустим?..
Амриев: Я очень рад, и я убедился в том, что в отношении меня на данном этапе ничего противозаконного не было
Задающая вопрос добавляет: …И не будет
Амриев: Мне очень приятно, спасибо ещё раз всем, кто меня поддерживал — независимо от нации, словом, делом независимо от религии.
Какие планы у тебя?
Амриев: Сейчас первый этап у меня — это уголовное дело, которое здесь возбуждено против меня. За этот паспорт. Надо его решить, потому что этот вопрос меня полностью блокирует от всего передвижения. Надо сначала его решить, а потом думать о дальнейших планах.
Может ещё рано так говорить, но ты известный спортсмен, может, тебе остаться здесь?
Амриев: Ну еще рано говорить об этом. Не успели мы даже с паспортом решить. Вчера Апти Аронович (Алаудинов — один из самых влиятельных силовиков в Чечне, первый замминистра МВд республики, долгие годы входил в ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Открыто конфликтует с Игорем Каляпиным, который несколько раз пытался дать ход заявлениям чеченцев о пытках, связанных с фамилией Алаудинова, «засветился» в скандале с обращением к Кадырову жителя села Кенхи Рамазана Джалалдинова, сбежавшего из Чечни после давления на семью. В 2016 году Алаудинов с первого раза на «отлично» сдал экзамен на должность федерального судьи, но пока так и не стал им. — Ред.) нас пригласил к себе, и мы с ним побеседовали очень адекватно, очень все добродушно. Я раньше не встречался с ним, он очень порядочный, очень чистосердечный человек — и вот мы общались. Не на эту тему, а в общем. Он в гости пригласил нас, поужинать. И, естественно, говорили мы и о спорте тоже.
…Если поступит предложение?
Амриев: Ну, если поступит, сначала это (паспорт), а потом уже решим.
А помимо паспорта какие-нибудь другие нарушения, или что-нибудь тебе предъявлялось, или говорили?
Амриев: У меня нет никаких нарушений.
А твои родители скоро приедут в республику?
Амриев: Они в республике.
Хеда Саратова: Никакой опасности ни для Мурада, ни для его родственников в этой республики нет — со слов тех людей, с которыми мы вчера встречались. Они дали такое слово, на что мы очень надеялись.
Амриев: На данный момент я не вижу никакой угрозы. Со вчерашнего дня, как мы сюда прибыли, ничего не вижу. (Дальше отвечает на чеченском) А что будет дальше — вопрос…
(Вопрос задается на чеченском. По-русски звучит фраза «у нас лишних людей нет», далее по-русски) Ну вот отдельная личность должна быть защищена.
Хеда Саратова: Особенно чемпион мира… Мурат мы очень надеемся что ты всё-таки не бросишь спорт, будешь представлять нашу республику на мировой арене.
Мурад Амриев: Мне очень приятно. До свидания.