Судные дни

В десятках городов России прошли антикоррупционные митинги. Часть из них были не согласованы. По данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву (866 человек) и Петербург (658 человек). «Новая газета» следит за делами задержанных на акциях.

14 июня

Обновлено 20:29. Москва. Тверской суд Москвы оправдал Романа Ковалева и Дмитрия Степанова. Как отметила заместитель руководителя правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская, суд впервые вынес такое решение по делам задержанных в столице.

Обновлено 20:12. Москва. Басманный суд на 48 часов продлил задержание 17-летнего Михаила Галяшкина. Его обвиняют по части 1 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он распылил перцовый газ в лицо бойцу Росгвардии, в результате тот получил ожог глаза. Следующее заседание состоится 16 июня.

Петербург. Фрунзенский суд города оштрафовал активистку Варвару Михайлову на 12 тысяч рублей. По ее словам, она находилась на акции не в качестве участника, а как правозащитник. Ее посадили в автозак после того, как она попыталась выяснить причину задержания фотографа Давида Френкеля, который имел при себе редакционное удостоверение.

Москва. Как рассказал «Новой газете» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, на горячую линию ФБК сегодня обратились 103 человека. По его словам, московские суды практически не дают административные аресты, а заседания назначены на разные дни.

Петербург. Суды Петербурга сегодня рассмотрели 180-200 дел. Как минимум арестованы 26 человек.

На момент публикации материала в Калининском, Петроградском, Невском, Фрунзенском, Куйбышевском, Октябрьском и Дзержинском районных судах еще шли заседания. Координатор правозащитного направления «Открытой России» в Петербурге Анастасия Буракова рассказала, что не со всеми задержанными есть связь, потому что у них разряжены телефоны.

Москва. В ОВД «Нижегородское» вернули дело активиста Ильдара Дадина, которого задержали 12 июня на Тверской улице. Ему вменяют статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия) и 19.3 КоАП (неповиновение сотрудникам полиции).

Как рассказал Ильдар Дадин «Новой газете», пока он ждал рассмотрение своего дела, суд арестовал четырех человек, которые также участвовали в акции 12 июня. «Нескольких человек увели в наручниках, хотя дела административные», — добавил он.

Москва. По данным «ОВД-Инфо» на 17:30, за сегодняшний день арестовали минимум двоих человек. На 10 суток по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции) — Ореста Чернова. Станислав Белянский также получил 10 суток и штраф 15 тысяч рублей по статьям 19.3 КоАП и части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания).

Петербург. В спецприемнике на Захарьевской, 6, куда свозят отбывать сроки почти всех арестованных по делу 12 июня, не пропускают людей с едой и водой для участников акции. В 15-м отделе полиции Калининского района Санкт-Петербурга десятерых задержанных оставили на вторую ночь.

Петербург. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что всех несовершеннолетних отпустили домой. Как уточнила омбудсмен в своем заявлении, задержанные находились в отделениях Кировского, Центрального, Василеостровского, Невского, Красногвардейского районов. Спустя час после задержания десятерых подростков доставили в отделение полиции Петродворца (пригород Петербурга — ред.), потому что все ближайшие отделы были переполнены. После получения объяснений и составления протоколов всех отпустили, последнего подростка родители забрали около полуночи.

13 июня

Москва. Как рассказала «Новой газете» заместитель руководителя правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская, за 13 июня осудили около 15 человек. За неповиновение полиции арестовали члена федерального политсовета движения «Солидарность» Илью Яшина (15 суток) и директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова (10 суток). На 10 суток также был арестован националист Вячеслав Мальцев. Кроме того, 15 суток получил оппозиционный активист Марк Гальперин.

В Москве полиция возбудила уголовное дело против молодого человека, бросившего петарду в толпу во время акции протеста. «В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказали в МВД.

Другое уголовное дело открыл Следственный комитет — о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено по части 1 статьи 318 УК. По данным ведомства, участник акции распылил перцовый газ в глаза бойцу ОМОНа. В результате тот получил ожог глаза. Подозреваемым по делу проходит 17-летний Михаил Галяшкин. Он отказался давать показания в СК, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Басманный районный суд Москвы изберет ему меру пресечения 14 июня в 15:00

Петербург. К концу вторника, 13 июня, районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 546 материалов в отношении задержанных 12 июня, сообщается в Telegram-канале Санкт-Петербургского городского суда. Помимо этого, Дзержинский суд Петербурга отложил все слушания, намеченные на ближайшие два дня, и отменил прием исковых заявлений из-за рассмотрения дел задержанных 12 июня. В суд никого не пускали, у здания дежурили ОМОН и автомобиль ДПС.

За день суды в Петербурге рассмотрели 325 дел. В основном назначают штрафы (от 1 тысяч до 10 тысяч рублей), а также арест (от пяти до десяти суток). Как минимум 20 участникам акции санкцианировали аресты. В частности, 10 суток и штраф на 12 тысяч рублей получила журналистка «Собаки.Ру» Ксения Морозова. По ее словам, в качестве доказательства было использовано видео, на котором ее самой нет.

Также Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). По данным ведомства, «неустановленный мужчина кулаком по лицу полицейского». Подозреваемый не задержан.

12 июня

Первое дело рассмотрели в ночь на 13 июня. Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Ему вменяли неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2).