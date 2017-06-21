«Самое чистое правительство в истории Франции» продержалось один месяц

Вечером в среду, 21 июня, назван состав нового кабинета министров Франции. Из-за финансовых скандалов, которые привели к тому, что за последние три дня в отставку ушли 4 министра, рядовая процедура (которая обычно проводится парламентских выборов), превратилась в событие. Напомню, месяц назад, объявление состава первого макроновского правительства специально отодвинули на сутки — чтобы проверить будущих министров на предмет их «финансовой чистоты». Не помогло.

Случай Феррана: Макрон своих не сдает

Первым вспыхнул скандал с Ришаром Ферраном, министром регионального развития, который до назначения в кабмин был генеральным секретарем макроновского политического движения «Вперед!» (сейчас называется «Вперед, Республика!»). Сатирическая газета Le Canard Enchaîné, публикации которой стоили президентского кресла Франсуа Фийону, написала, что в 2011 году, когда Ферран являлся генеральным директором страховой компании, она оформила с риэлтерской фирмой супруги Феррана дорогостоящий контракт об аренде здания. На момент принятия решения риэлтерская фирма еще не владела зданием, которое предлагала в аренду. Более того, не существовало еще и самой фирмы, которая была создана позднее с уставным капиталом в 100 евро. Затем в здании, купленном женой Феррана в кредит при нулевом взносе за 402 000 евро (под гарантии страховой фирмы, возглавляемой самим Ферраном) за счет страховщика сделали еще и ремонт за 184 000 евро. И т.д.

Президент Макрон и глава правительства Эдуар Филипп защищали Феррана до последнего (собственно, они это продолжают делать и сейчас), но давление со стороны СМИ и оппозиции не ослабевало, и 1 июня, со второй попытки, прокуратура Бреста все-таки открыла предварительное расследование по этому делу.

Тем не менее, Ферран продолжил кампанию по выборам в Национальное собрание от макроновской партии «Вперед, Республика!», и 18 июня даже был избран.

На следующий день, 19 июня, Макрон, не желающий «сдавать» человека из своего ближнего круга, принял «соломоново решение»: Ферран уходит из правительства, но возглавит президентскую фракцию в парламенте. То есть, по сути, ушел на повышение: пост главы фракции парламентского большинства «весит» больше, чем многие министерские посты.

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В итоге, с одной стороны, Макрон «показал силу» и не поддался «давлению СМИ», а с другой стороны – «не сдал своего» и нашел авторитетного руководителя для разнородной и малоопытной, в основном, армии «президентских» депутатов числом 306 человек.

Случай Байру: Макрон избавился от ненужного союзника?

Скандал с министром юстиции Франсуа Байру (по совместительству – глава союзной Макрону центристской партии MoDem) вспыхнул перед первым туром парламентских выборов, в начале июня. Государственный канал France Info начал журналистское расследование о возможном использовании партией фиктивных» ассистентов в Европарламенте. По информации France Info, в поле зрения следователей попали «не менее десяти» сотрудников MoDem — в том числе Катрин Ауадж, личный секретарь Франсуа Байру. Дальше Байру повел себя странно, позвонив на Radio France (в состав которого входит France Info) и попробовав договориться с руководством о том, чтобы оно не выпускало расследование. Байру, в отличие от Феррана, власть не стала защищать всеми силами: премьер-министр Филипп сразу же публично «одернул» министра юстиции.

Особую пикантность скандалу с Байру придавало то обстоятельство, что именно он готовил первый «знаковый» закон макроновской президентской пятилетки – закон о «морализации общественной жизни во Франции». Так уж случилось, что 14 июня, когда Байру представлял закон на заседании Совета министров в Елисейском дворце, рядом с ним сидели еще два министра, попавших в воронку этого же скандала: министр обороны Сильви Гулар и министр по европейским делам Мариэль де Сарнез (обе – из той же партии MoDem).

В итоге во вторник, 20 июня, о своей отставке объявила министр обороны Гулар, а сегодня, в день переназначения правительства, это же сделали и министр юстиции Байру, и министр по европейским делам Мариэль де Сарнез.

Таким образом, за 3 дня из «образцового правительства» Макрона из-за скандалов ушли 4 министра. «Тщательная проверка» не помогла.

Если не считать этого досадного обстоятельства, можно отметить, что с политической точки зрения, уход из правительства малопопулярного 66-летним Байру (который получил пост в министерстве в благодарность за то, что в феврале «слил» в пользу Макрона свою кандидатуру на президентских выборах) – малая потеря для президента Франции. Слухи о том, что Макрон «тяготится» оказавшим ему услугу «политическим ветераном» ходили в течение месяца.

А вот состав нового кабинета министров: главой минобороны снова стала женщина – 54 летняя Флоранс Парли. в 90-е – 2000-е работала в правительстве и с 2000 по 2002 была госсекретарем по бюджету. С 2016 возглавляла подразделение французской государственной железнодорожной компании SNSF Voyageurs, до этого (2008-2014) была замгендиректора Air France.

Министром юстиции стала 62-летняя Мишель Беллубе, которая с 2013 года работала в Конституционном совете, у нее юридическое образование, написала диплом на тему «Власть и иерархические отношения во французской администрации». Занимала различные властные посты в администрации Тулузы и региона.

Министром по европейским делам стала 53-летняя Натали Луазо, которая большую часть карьеры построила в МИДе. Она, в частности, была пресс-секретарем посольства Франции в США в то трудное для французской дипломатии время, когда Жак Ширак отказался посылать французов в Ирак (2003).

Министром регионального развития стал 69-летний сенатор Жак Мезар, представитель левоцентристской "Радикальной левой партии" (входит в альянс с социалистами). 17 мая 2017 Мезар был назначен министром сельского хозяйства, но сейчас переброшен на новое направление.