Последнее домашнее задание — быть счастливыми

Варвара Веденеева — выпускница аэрокосмического лицея № 13 г. Химки, золотая медалистка. Параллельно с учебой она занималась волейболом, танцами, пением, общественной школьной деятельностью и личной жизнью. У Варвары 100 баллов по русскому языку — первый в ее лицее стопроцентный результат за все время существования системы ЕГЭ. В этом году школьники из Подмосковья отмечают свой выпускной, как кавказскую свадьбу — три дня. Репетиция бала медалистов, прощальный праздник в школе и грандиозная вечеринка в парке «Патриот» — в фоторепортаже Виктории Одиссоновой.

Варя на последней тренировке по волейболу с выпускниками. На ней майка с пожеланиями от одноклассников. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» (О самоидентификации) «Виски» — одна из моих кличек в классе. В лагере, когда мы знакомились, надо было на первую букву имени назвать, что ты любишь. Ну, я и сказала первое, что пришло в голову: «Я Варя, я люблю виски».

«Виски» — одна из моих кличек в классе. В лагере, когда мы знакомились, надо было на первую букву имени назвать, что ты любишь. Ну, я и сказала первое, что пришло в голову: «Я Варя, я люблю виски». (О детской мечте) Я когда-то в детстве играла с игрушечными зверями, и я почему-то представляла себя ветеринаром. Это мне 6 лет было. А потом это пропало. И не появлялось. И не появилось.

Я когда-то в детстве играла с игрушечными зверями, и я почему-то представляла себя ветеринаром. Это мне 6 лет было. А потом это пропало. И не появлялось. И не появилось. (О любви) С Жорой мы познакомились в школе. Он перешел в Химкинский лицей из Ховрино. Первое время мы не общались: я видела мальчика с челкой и обходила его стороной. Потом этот мальчик стал без челки, пришел на танцы к нам, и я подумала: «Хм, какой классный мальчик!» И молчала об этом долгое время. Как и он.

С Жорой мы познакомились в школе. Он перешел в Химкинский лицей из Ховрино. Первое время мы не общались: я видела мальчика с челкой и обходила его стороной. Потом этот мальчик стал без челки, пришел на танцы к нам, и я подумала: «Хм, какой классный мальчик!» И молчала об этом долгое время. Как и он. (О неприятном) Самый неприятный момент за всю школу — это когда я подралась с Кузнецовой. Мы порвали друг другу тетрадки, потом друг другу поцапали волосы, сели за разные парты и начали вместе рыдать.

Самый неприятный момент за всю школу — это когда я подралась с Кузнецовой. Мы порвали друг другу тетрадки, потом друг другу поцапали волосы, сели за разные парты и начали вместе рыдать. (О школе) Мне грустно расставаться со школой. Причина — люди. И атмосфера. Я учебными годами меряю жизнь. Я вообще боюсь перемен.

Мне грустно расставаться со школой. Причина — люди. И атмосфера. Я учебными годами меряю жизнь. Я вообще боюсь перемен. (О счастье) Кому-то не нужно дружить с учителями, а мне вот нужно. Я счастье от этого получаю.

Кому-то не нужно дружить с учителями, а мне вот нужно. Я счастье от этого получаю. (О политике) Я вообще очень далека от всяких таких жизненных штучек, честно. Мне пока это просто неинтересно. Я живу — вот мой мир: друзья, семья, город.

Я вообще очень далека от всяких таких жизненных штучек, честно. Мне пока это просто неинтересно. Я живу — вот мой мир: друзья, семья, город. (Об эпохе) Мне иногда хотелось бы родиться в советское время, именно в мамино. У них было интересное детство, у них было все по-настоящему, не по интернету. Тогда было рисковей, что ли: встречаешься с человеком, не дал ему номер — и все. Ты можешь его потерять и будешь скучать всю жизнь. А сейчас ты пишешь: «Привет». И через 10 лет: «Привет».

Мне иногда хотелось бы родиться в советское время, именно в мамино. У них было интересное детство, у них было все по-настоящему, не по интернету. Тогда было рисковей, что ли: встречаешься с человеком, не дал ему номер — и все. Ты можешь его потерять и будешь скучать всю жизнь. А сейчас ты пишешь: «Привет». И через 10 лет: «Привет». (Об ожиданиях) Я очень надеюсь, что в университете люди не будут пофигистами. Сейчас большинству главное — просто выпуститься из школы. И всё.

Я очень надеюсь, что в университете люди не будут пофигистами. Сейчас большинству главное — просто выпуститься из школы. И всё. (О страхах) Сейчас я боюсь ошибиться с профессией. Даже не столько с профессией, сколько с выбором вуза. Профессия сама потом определится. Боюсь потерять людей, которые сейчас есть. Друзей. Но ведь если друзья настоящие, они не потеряются? Репетиция Бала медалистов в баскетбольном клубе «Химки». Впереди - Варя со своим партнером Андреем. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Репетиция Бала медалистов в баскетбольном клубе «Химки». Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Варя с одноклассниками. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Варя и ее парень Жора. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Несколько часов до школьного выпускного. Варя в салоне красоты с мамой. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Варе вручаю аттестат с отличием и памятную игрушку - подарок за 100 баллов по русскому языку. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Последний урок. На доске домашнее задание от классной руководительницы Светланы Владимировны: «Будьте счастливы!». Один из Вариных одноклассников смеется: «Я опять не сделаю». Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Последний день в лицее. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Празднование выпускного в ресторане. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Празднование выпускного в ресторане. Танцевальный конкурс. Варе и ее партнеру досталось задание повторить пасадобль из фильма «Реальные пацаны». Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Варя с подругами. Снимок на память в фотобудке. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Танцы в ресторане. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Варя на красной ковровой дорожке на празднике для выпускников в парке «Патриот». Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Варя. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Варя с подругой у своего лицея. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»