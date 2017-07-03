Мусорный ветер перемен

Свалка в Балашихе, закрытая по указанию президента и похоронившая карьеру местного мэра, вызвала новый скандал. Пока власти решают, куда везти мусор вместо закрытого полигона «Кучино», забили тревогу жители Орехово-Зуева — по слухам, именно там планируется устроить новый полигон для московских отходов, до 80% которых ранее уходило в Балашиху. Официальных подтверждений нет, но люди уже собрали 43 тысячи подписей против полигона, забросали письмами местных чиновников, дошли до СПЧ и администрации президента. Протест оказался настолько мощным, что власти были вынуждены отменить первоначальные планы. Но люди не верят.

Фото: Анна Байдакова / «Новая газета»

«В город пришла беда»

Орехово-Зуево, воскресенье, два часа дня. На площади Пушкина под нещадным проливным дождем стоят около сотни человек под зонтами и слушают девушку-эколога в длинной юбке с ноутбуком в руках. Она долго, подробно описывает, как устроены предприятия по утилизации отходов и чем они вредны. Люди не перебивают, только рядом со мной одна женщина говорит другой: «Зачем нам это все? Говори, что делать надо!».

У организаторов, одетых в дождевики, все подготовлено: две большие колонки укрыты черным целлофаном, открытая крышка багажника припаркованной рядом «Лады»-универсал служит козырьком для выступающих. Перед митингом волонтеры сами убрали на площади мусор и битое стекло — три внушительных пакета ждут отправки на газоне. В отдалении дежурит машина «скорой». Четыре полицейских наблюдают за происходящим из-под зонтов с другого конца площади.

Фото: Анна Байдакова / «Новая газета»

— Молодежь! Боритесь за своих детей. Им здесь жить, в нашем городе, в нашем любимом Орехово-Зуеве, — призывает в микрофон пожилая женщина в жилете.

— Нам говорят, на заводе будут фильтры. Я вам скажу — фильтры будут во Франции, а у нас ничего не будет! —

восклицает другая дама в возрасте. Организатор Дарья Сетракова призывает выступающих: только никакой политики! Люди простоят здесь под ливнем полтора часа — город собрался бороться с новой свалкой всерьез.

К политике здесь отношение сложное. К действующему мэру и губернатору у большинства особых претензий нет, да и президента поддерживают, к тому же конфронтация с чиновниками опасна. По словам активиста Дениса Дружинина, Орехово-Зуево — совершенно неполитизированный город. Тем не менее он показал пример мобилизации гражданского общества, какой в последние годы не могут похвастаться и крупные города.

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Разговоры о том, что в Орехово-Зуевском районе собираются разместить то ли свалку, то ли мусороперерабатывающий завод, идут уже несколько лет. Тема вновь всплыла в июне: после того, как на «прямой линии» Владимир Путин повелел закрыть полигон «Кучино» в Балашихе, а губернатор Андрей Воробьев сообщил, что московский мусор, который раньше везли в Кучино (а это до 80% отходов столицы), отправится на новый перерабатывающий завод, который построят в Орехово-Зуеве.

Областных и районных чиновников мусорная революция застала врасплох. Получить у них информацию, что именно будет строиться в Орехово-Зуевском районе и куда пойдут отходы вместо Балашихи, «Новой» не удалось.

Фото: РИА Новости

официально Максим Гуцул начальник Управления по строительству и архитектуре Орехово-Зуевского района — У меня нет такой информации (что вместо Балашихи мусор повезут в Орехово-Зуево. — Ред.). Мы даже не знаем, о каком заводе идет речь — перерабатывающий, сортировочный, обезвреживающий, полигон. Есть территориальная схема обращения с отходами [Московской области], в Орехово-Зуеве была плановая точка, рассматривалось место, но никогда не рассматривались детали строительства. Но это решение — не за местными властями. Илья Федоров пресс-секретарь министерства экологии Московской области — Речь шла только о мусоропереработке, о предприятиях, которые смогут сортировать мусор и отправлять на вторсырье. Так называемые мусоросжигающие заводы — они будут утилизировать так называемые «хвосты», до пятого класса опасности, и затем это будет захораниваться на специальных полигонах вне близости к населенным пунктам. Мы закрыли 22 полигона из 39, 17 осталось. Сейчас на межрегиональном уровне прорабатываются логистические маршруты для перераспределения этих отходов. Это решается на федеральном уровне, потому что этот вопрос был во вторник на совещании у [вице-премьера Александра] Хлопонина, с привлечением всех и вся, и губернатор был, и наш министр, и представители Минприроды Москвы. Это решается на уровне Федерации: как мусор распределять по логистическим маршрутам. Наша задача — надзорная: не допустить, чтобы какой-то полигон принимал отходы вне мощности и неофициально.

Программа «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017—2026 годы» гласит, что в 2018 году в Орехово-Зуевском районе появится мусороперерабатывающий завод мощностью 250 тысяч тонн в год и полигон на 120 тысяч тонн в год. Весь комплекс будет стоить более миллиарда рублей, причем все средства — внебюджетные, у проекта есть инвестор.

Полигон на феноловом болоте

Пока известно, что власти попытались вывести из категории сельскохозяйственных земель участок в 61 га недалеко от города, около поселка Пригородный, и разрешить на нем «специальную деятельность». О публичных слушаниях 21 июня многие узнали в последний момент, и даже мэр Орехово-Зуева Геннадий Панин, по его словам, прочел о них за два дня до события в социальных сетях — видео разговора с ним активисты разместили в группе «ВКонтакте» «OZ — против». Так или иначе, когда выяснилось, что от участка до ближайших домов, Центральной городской больницы и роддома — не более 2 километров по прямой, люди организовались мгновенно.

Администрация района выделила под слушания небольшой зал размером со школьный класс, а пришли почти 300 человек, — рассказывают орехово-зуевцы. Люди кричали и требовали отменить слушания, а после стали бомбардировать чиновников жалобами.

Затем активисты съездили на участок, который планировалось отдать под мусорный комплекс, и засняли место — лесное болото за кладбищем. Выяснилось, что именно там уже десятки лет находятся отвалы фенольных вод — отходов завода «Карболит», который раньше производил формальдегид и смолы, но сейчас практически прекратил работу. Активисты засняли темные прямоугольные озера с дрона: выяснилось, что они занимают огромную площадь. Раньше о том, что именно в этих болотах хранятся промышленные отходы, в городе не знали.

— Моему отцу 60 лет, он только слышал о них, но не видел своими глазами, — рассказывает Антон Рябов, ведущий праздников и местный активист, который ездил снимать место. — Туда ходили разные заблудшие души, которые торгуют ягодами. Проехать можно только через кладбище — не самое популярное место. Чтобы понять, что там отвалы фенола, нужно сверху снимать коптерами. Мы сняли эти отвалы на видео, репортаж всех ужаснул, и волна началась сумасшедшая. У нас есть группа в «ВКонтакте», мы распространяли там информацию, сделали петицию на Change.org. Встретились с другой инициативной группой, они нам сказали: поймите, в «ВКонтакте» есть не все, давайте два дня потратим на то, чтобы поработать на улице.

Город выходит на улицу

На выходных 24 и 25 июня по всему городу люди семьями ходили и собирали подписи к петиции. «Штабы» стояли у магазинов и кафе, на площади у городского суда, где находится крупный торгово-развлекательный центр «Аквилон». Жители города, с которыми удалось поговорить корреспонденту «Новой», говорят, что были бы не против, если бы переработка мусора была километрах в 20 от ближайшего жилья, — но таких мест в Орехово-Зуевском районе, по словам активистки Дарьи Сетраковой, просто нет. При этом экологическая ситуация в районе и сейчас не слишком благополучная: он считается одним из самых грязных в Московской области.

— Я встала с утра, вот — познакомилась с девушкой, собирала с ней подписи. — Татьяна, невысокая женщина в футболке и кофте, показывает на Марианну, стройную блондинку в кожаной куртке. — Говорю: где можно взять [подписные листы]? Мне пришла эсэмэска от друга: «Иди к «Аквилону», на дачу не иди». Я бросила все, пошла к «Аквилону», собрала двести подписей за два дня. Просто подходили к людям, объясняли, они друг другу эсэмэски писали. Мы не успели! Если бы не суббота-воскресенье, мы бы собрали больше. Многие люди на дачах были. Все поняли, что в город пришла беда. Мне 56 лет, у меня двое детей, внучка — я не хочу, чтобы она болела”.

Подписи против мусорного комплекса в Орехово-Зуеве. Фото активистов

— К нам подошли полицейские: у вас тут митинг, нам сказали вас разгонять, — рассказывает Михаил. — Я говорю: а вы видите здесь больше 20 человек? Вы видите агитационные плакаты, кто-то кричит лозунги? Нет.

А потом они подошли и говорят: «Пока не видят, давай мы подпишемся». Тридцать человек гаишников пришли подписаться!

В тот день, по словам Михаила, незнакомые люди фотографировали номера его машины и преследовали его по городу. Называть свою фамилию и профессию он не хочет.

— Меня в выходные не было в городе, а мой брат с женой и с ребенком ходили по подъездам, по улице, приносили это на центральную площадь, там стояли палатки. Я успел приехать и подписаться, — говорит Денис Подполов, аналитик фармацевтической компании.

— В Малой Дубне, где сейчас районный полигон, в три раза больше онкобольных, чем во всем районе, — добавляет Михаил.

— Много выкидышей, замерших беременностей, — подхватывает Марианна. — Онкобольных, аллергиков, астматиков, которые надышались выбросами с заводов, очень много. Для города катастрофа — этот завод с полигоном.

К концу воскресенья треть всего населения Орехово-Зуева подписалась против завода. В городе с населением 120 тысяч человек удалось собрать 43 тысячи подписей, аналогичная петиция на сайте Change.org собрала 36 тысяч. Активисты отчитались, что передали подписи в Совет по правам человека и в администрацию президента. Вышли на директора Гринпис России, члена СПЧ Сергея Цыпленкова, — как он сказал «Новой», в СПЧ уже поступило несколько подобных жалоб из разных городов, и совет вскоре планирует ими заняться.

Губернатор Андрей Воробьев. Фото: РИА Новости

Уже после этого, 29 июня, власти опубликовали результаты скандальных публичных слушаний — с рекомендацией отказаться от первоначального плана и не менять разрешенный вид использования участка. 30 июня губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «360» сообщил, что для мусора будут искать другое место.

Горожан это не успокоило. В группе «Вконтакте» «OZ — против» опубликовали шаблон письма на имя губернатора с требованием изменить действующие санитарные правила, позволяющие размещать полигоны твердых бытовых отходов в 500 метрах от жилых домов. Активисты намерены добиваться, чтобы минимальное расстояние было 10 километров. Элеонора Новогорная, инженер-эколог, говорит, что в планах — обращаться «во все инстанции» законодательной власти.

— Мы не будем успокаиваться, я каждый день после работы буду ходить и людям объяснять, — говорит Татьяна — Это же родина стачки — Орехово-Зуево!

— Сто лет назад историю творили, — весело замечает Михаил. — Народ поднимется в любом случае.

справка В 2018 году в Московской области планируют построить 4 завода по сжиганию мусора мощностью 700 тысяч тонн мусора в год каждый: в Ногинском, Наро-Фоминском, Солнечногорском районах и в Подольске. Каждый завод будет стоить 31 млн рублей. Кроме того, будет построено 12 комплексов — завод по переработке мусора плюс полигон для хранения отходов: в Рузском районе: мусороперерабатывающий завод на 550 тысяч тонн в год и полигон на 330 тысяч тонн в год, общая стоимость — 2,2 млрд рублей;

в Сергиево-Посадском районе: завод на 450 тысяч тонн в год и полигон на 270 тысяч тонн в год, общая стоимость — 1,8 млрд рублей;

в Дмитровском районе: завод на 400 тысяч тонн в год и полигон на 240 тысяч тонн в год, стоимость — 1,6 млрд рублей;

в Воскресенском районе: завод на 300 тысяч тонн и полигон на 180 тысяч тонн в год, 1,3 млрд рублей;

в Коломенском районе: завод на 250 тысяч тонн в год и расширение действующего полигона «Воловичи» до 150 тысяч тонн в год, миллиард рублей;

в Каширском районе: завод мощностью 250 тысяч тонн в год, полигон на 150 тысяч тонн в год, миллиард рублей;

в Клинском районе: завод на 150 тысяч тонн в год и полигон на 90 тысяч тонн в год, стоимость — 672 млн рублей;

в Можайском районе: завод на 100 тысяч тонн в год и полигон на 50 тысяч тонн в год, стоимость — 450 млн рублей;

в Волоколамском районе: завод на 80 тысяч тонн в год и полигон на 60 тысяч тонн в год, стоимость — 397 млн рублей;

в Серебряных Прудах: завод на 30 тысяч тонн в год и полигон на 18 тысяч тонн в год, 170 млн рублей;

в Орехово-Зуевском районе: завод на 250 тысяч тонн в год и полигон на 120 тысяч тонн в год, миллиард рублей;

в Ногинском районе: завод на 1200 тысяч тонн, общая стоимость — 3,5 млрд рублей.

Комментарий

Дмитрий Артамонов руководитель проекта Гринпис России «Ноль отходов»

— Если вы сжигаете 100 килограммов мусора, у вас образуется тридцать килограммов золы. Она токсичнее и опаснее, чем мусор, потому что в ней содержатся диоксины, тяжелые металлы, продукты сжигания. Эту золу надо хранить на специальных полигонах, нужно полностью избежать ее контакта с почвой, с водами — это то, что называется полигоном опасных отходов. По факту этого делать, конечно, не будут.

Если посмотреть опыт существующего мусоросжигательного завода в Москве, там золу захоранивали в карьере. Было по этому поводу даже решение суда, но в течение долгого времени они отвозили эту токсичную золу и просто сваливали ее в карьер, и это случайно обнаружили. Теперь как бы прекратили. Бывают разные заводы, обустроенные системами очистки более или менее современными. Но если вредные вещества не ушли в воздух, значит, они осели на фильтрах, и это тоже токсичные отходы, которые нужно куда-то девать.

Заводов, которые не выбрасывают вредных веществ, не существует. Просто 30 лет назад это были настоящие фабрики смерти, а сейчас они выбрасывают меньше, но если у вас в несколько раз меньше людей умрет [из-за выбросов], — это не решение проблемы.

Орехово-Зуево—Москва