Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России, опасаясь уголовного преследования. Главное

Неизвестное уголовное дело

3 июля оппозиционер Вячеслав Мальцев, который придерживается националистических взглядов, заявил, что покинул Россию из-за опасений стать фигурантом уголовного дела. По словам его соратника Александра Расторгуева, «буквально на днях» оппозиционера собирались арестовать и предъявить обвинения в организации экстремистского сообщества. Речь может идти об «Артподготовке» — под таким названием Мальцев и его соратники ведут YouTube-канал, в котором говорит о неминуемой всероссийской революции в 2017 году.

Как отметил Расторгуев в разговоре с «Новой газетой», у «Артподготовки» нет как таковой организационной структуры, она является «всего лишь клубом по интересам». Однако, по его словам, следователей интересует структура группы Мальцева, ее цели. По крайней мере такие вопросы задавали самому Расторгуеву на опросе.

Документального подтверждения того, что против Мальцева завели уголовное дело об экстремизме, пока не предъявлено.

Отъезд Мальцев готовил несколько дней

Свежее обращение Вячеслава Мальцева к сторонникам. Уже после бегства из страны. Кадр Youtube

За несколько дней до отъезда из страны Вячеслав Мальцев на несколько дней пропал из поля зрения своих сторонников. Однако в ночь на 4 июля вышел в прямой эфир и рассказал, что уехал из страны. По словам националиста, источники сообщили ему о готовящемся 10-суточном аресте, после чего Мальцева якобы намерены были «уже не выпускать», предъявив обвинения.

28 июня Мальцев пытался попасть на Украину с территории Белоруссии, однако в поезде его остановили и выписали протокол о том, что не имеет достаточных оснований для пребывания на территории страны, так как якобы принимал участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР. При этом оппозиционер подчеркнул, что не собирался задерживаться на Украине, а целью его поездки была Молдавия.

Националист рассказал, что заранее планировал свой отъезд, потому что ему «нужно заниматься организацией 5/11, а под контролем ФСБ этого делать нельзя, сразу окажешься в тюрьме».

«Поэтому было принято такое решение, оно было принято давно, надо сказать. Мы планировали начать реализацию 2 июля, но оказалось, что нужно делать быстрее», — объяснил он.

В 2017-м году начались регулярные задержания Мальцева

Срок последнего ареста Вячеслава Мальцева закончился в конце июня. Тогда суд признал его виновным в неповиновении сотрудникам полиции (ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ) на протестной акции 12 июня в Москве и отправил в изолятор на 10 суток.

За день до самой акции в доме оппозиционера в Одинцовском районе сотрудники правоохранительных органов задержали семь единомышленников Мальцева. Позже полиция отпустила самого оппозиционера, а одного из сторонников, Алексея Политикова, арестовал Басманный суд по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.

В апреле в саратовскую квартиру Мальцева приходили с обысками в рамках дела по аналогичной статье. Оперативники взламывали дверь его квартиры болгаркой. После задержания его самолетом отправили на допрос в Москву, вскоре у Мальцева случился сердечный приступ.

Фотографию Вячеслава Мальцева, которому в аэропорту Саратова оказывают медицинскую помощь, опубликовал 13 апреля в своем фейсбуке Дмитрий Демушкин

Кто такой Вячеслав Мальцев

Вячеслав Мальцев выдвигался на прошлогодних выборах в Госдуму от «Парнаса». Он шел вторым номером в федеральном списке партии. Бывший заместитель председателя «Парнаса» Илья Яшин называл включение Мальцева в список ошибкой, которая привела к конфликту в партии.

В нулевых Мальцев был вице-спикером Саратовской областной думы.

Он также известен по YouTube-каналу «Артподготовка». Сейчас у канала 133 903 подписчиков. В каждом выпуске своего видеоблога он отсчитывает количество дней до 5 ноября 2017 года, так как считает, что в этот день в России произойдет революция («Новая газета» относится к идее революции отрицательно — Ред.) и начнется новая эпоха.