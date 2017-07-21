Выборов придется подождать

Замглавы администрации президента по внутренней политике Сергей Кириенко заявил, что муниципальный фильтр может быть отменен — но уже после осенних выборов губернаторов. Выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», Кириенко сказал, что если муниципальный фильтр превращается в способ не пускать кандидатов на выборы, то нужно провести «ревизию этой части законодательства», но делать это «без суеты» и уже после осенних выборов, сообщил «Дождь».

Ранее крупнейшие партии неоднократно призывали отменить фильтр, которые становится механизмом отсеивания наиболее популярных оппозиционных кандидатов. В нескольких регионах, где этой осенью губернаторы-выдвиженцы президента будут проходить выборы: Свердловская, Ярославская, Нижегородская, Калининградская, Кировская области, Бурятия и другие.

Представители партий неоднократно заявляли, что штабы врио губернаторов собирают столько подписей муниципальных депутатов, что их конкуренты не могут набрать нужного количества подписей в определенной законом пропорции (в каждом регионе есть нормы о том, какую часть всех подписей должны поставить депутаты различных уровней).

Евгений Ройзман 18 июля заявил, что не будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области, и призвал бойкотировать их, потому что, по его словам, большая часть подписей была в директивном порядке собрана представителями администрации Евгения Куйвашева, и муниципальный фильтр пройти невозможно.

В Ярославской области представители коммунистов, «Яблока» и даже «Единой России» говорили о том, что администрация врио губернатора Дмитрия Миронова тоже собрала подписи «оптом» и затем поделилась с теми кандидатами, которых было решено допустить до участия в выборах. На массовый сбор подписей действующим губернатором «Яблоко» жаловалось и в Новгородской области.

Ранее представители всех парламентских партий, кроме «Единой России», передали президенту письмо с просьбой отменить муниципальный фильтр как таковой. Элла Памфилова заявляла, что Центральная избирательная комиссия также заинтересована в отмене фильтра и готовит свои предложения. По словам коммуниста Валерия Рашкина, в администрации президента состоялось совещание с участием ЦИК, на котором обсуждали возможную отмену запретительного механизма на выборах губернаторов. По закону, регион может устанавливать норму подписей, которые должен собрать кандидат в губернаторы, в границах от 5 до 10% всех муниципальных депутатов.

«Была очень сильная критика муниципального фильтра в ряде регионов, и Кириенко надо было психологически компенсировать эту ситуацию для общественного мнения, и он объявил, — считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин. — Общественное мнение должно понимать, что Кириенко старается любыми способами смягчить ситуацию, провести либеральные реформы, и так далее. Но в данной ситуации создаются все условия для того, чтобы губернаторские выборы прошли так, как нужно Кремлю».

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что заявление Кириенко — не более чем эффектный жест в рамках президентской кампании Владимира Путина.

«Кириенко является политическим символом 90-х, и не зря его пригласили в администрацию: Кириенко должен время от времени напоминать, что он демократ, и если он работает на Путина, то это потому, что Путин тоже демократ, — полагает Орешкин. — Это в некотором смысле символический акт, который подает знак как части элитных граждан, так и населению, что Путин не хочет следовать по жесткому авторитаристскому пути. Это прежде всего пиар, и надо иметь в виду, когда эти слова произнесены — за полгода до президентских выборов. Если бы Кириенко выступил с такой инициативой полгода назад, это было бы более продуктивно. Сейчас все на каникулах, сейчас это только слова. С нами разговаривают умные люди, которые понимают, что и когда нужно сказать, чтобы демократическая общественность поверила, что президент вообще-то человек хороший, «ушой он предобрый и телом предюж». Проблема в том, что общественность, скорее всего, не поверит».

Игорь Бунин считает, что отмена муниципального фильтра неизбежна после выборов президента: «Понятно, что после 2018 года вся политическая система станет другой: она перестанет быть такой жестко вертикальной, какой она была, условно говоря, со времен Суркова. Это последний срок Путина, и уже не будет цели во что бы то ни стало сохранить его власть. Надо будет запустить некую конкуренцию: слишком многое говорит о том, что [нынешняя] система нежизнеспособна. Меняется поколение, Путин идет на последний срок, начнется борьба за пост президента, очень трудно контролировать систему дальше, чтобы она была такой же вертикалеобразной. Кроме того, будет проведено много реформ, иначе экономика не выдержит. Система станет другой, и муниципальный фильтр будет в ней анахронизмом. Это заявление одного Кириенко, власть может и отказаться от этой идеи, но я думаю, что муниципального фильтра после 2018 года не будет».

Оппозиционный политик и возможный кандидат в мэры Москвы от «Яблока» Дмитрий Гудков прокомментировал заявление Сергея Кириенко в на своей странице в фейсбуке, сообщив, что даже ликвидация фильтра не отменяет для него важности муниципальной кампании в Москве: в сентябре должен обновиться состав столичных муниципалитетов.

«Во власти у нас нет своего мощного представительства, своей политической силы.

Ее мы и пытаемся сейчас создать. Пусть у муниципальных депутатов и крайне ограничены полномочия, но зато эти люди по-настоящему будут представлять своих избирателей, и за каждым из них будет несколько тысяч человек. Так что я, в отличие от Путина, смотрю дальше 2018 года: политика — это игра в долгую. Будет в итоге муниципальный фильтр или нет — для нас уже не так важно, потому как все остальные препоны в любом случае сохранятся, и удаление одного элемента системы ситуации не изменит», — написал политик.