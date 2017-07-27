2014 год. Патриотический угар. Фото: РИА Новости

Прошедшая неделя — со скандалом вокруг сименсовских турбин в Крыму и принятием палатой представителей Конгресса США беспощадного закона о санкциях — принесла крушение надежд России на «сделку» с Западом.

Более полутора лет российская политическая элита тешила иллюзиями себя и морочила голову телегражданам. Что Европа устала от санкций, больше, чем Россия. Что внутри Евросоюза фронда из шести—восьми стран вот-вот добьется их отмены или хотя бы смягчения. Что Украина европейцев уже порядком «достала». Что в странах Европы крепнут силы сторонников традиционных ценностей (они же критики разрушительных для суверенитетов темпов глобализации), готовых «понять» Россию, прекратить политику санкций и срочно восстановить с ней отношения. Ну и мы, конечно, были свидетелями многомесячной «трампомании» с ее надеждами на большую покладистость Америки.

Все это теперь в прошлом. И хотя здравый политический смысл и несервильный экспертный анализ даже в разгар этой маниловской эйфории не представляли убедительных аргументов в пользу подобных ожиданий,

выглядит нынешняя ситуация как внешнеполитический облом.

Антисанкционная фронда внутри Евросоюза ни во что не вылилась — выгоды общности пока одерживают победу над частными интересами внутри отдельных стран — членов ЕС.

Популисты проиграли на выборах в Нидерландах и (дважды) во Франции. То же самое, скорее всего, произойдет осенью и в Германии. Начавшееся президентство Трампа вылилось в беспрецедентные со времен сенатора Маккарти поиски «русского следа» и в закон о санкциях, ударивший по интересам российского правящего класса и обслуживающего ее бизнеса. А попытки привычно «нахимичить» и каким-то кривым образом обойти уже существующие санкции (рассчитывая на полуприкрытые глаза заинтересованных в российском рынке западных партнеров по бизнесу) обернулись «сименс-скандалом», который, скорее всего, не только перечеркнет еще не реализованные планы по дальнейшим кривым маршрутам для санкционки, но и осложнит отношения с крупными западными компаниями в целом, которые станут более осмотрительными и подозрительными.

Можно, конечно, продолжать рассуждения о пользе санкций для России и бескрайних перспективах импортозамещения. Но это — для телевизора и для тех, кто в него еще верит, а не просто использует для нехитрого досуга.

Как же нам выбираться из этой трясины? Как преодолеть последствия внешнеполитических ошибок 2013—2014 годов, усугубленных неадекватностью последовавших планов и построений по выходу из кризиса отношений с Западом? Как подняться хотя бы на самую начальную ступеньку нормальности?

У каждой страны есть свои национально-государственные интересы. Было бы странно, если бы они у всех совпадали. Россия — не исключение. Тем более что она унаследовала от СССР (нравится это кому-то или нет) роль глобального игрока. Попытка сравнить, сопоставить и скоординировать с другими эти интересы, не допустить, чтобы результирующая их совпадения и несовпадения стали угрозой для основных игроков и всеобщего мира — это и есть главное содержание грамотной политики на международной арене. История — давняя и не очень — этот вывод многократно подтверждает.

Но как добиться выгодного и безопасного баланса интересов без такого ключевого компонента и даже условия, как доверие? Как вести переговоры об интересах, не говоря уж о такой отдельной и особо чувствительной их сфере, как безопасность, ограничение и сокращение вооружений, если партнер держит фигу в кармане? А если и не держит, то все к этому уже привыкли?

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И вот здесь российской стороне придется провести серьезную домашнюю работу. Это не значит, что остальные члены международного сообщества морально безупречны и не используют время от времени неправду и полуправду как инструмент политики. Однако концентрация в российской политической практике и пропаганде этих приемов в последние годы просто обескураживает —

почти по всем болезненным вопросам российская сторона идет в глухой отказ.

Российских «отпускников» сначала не было в Крыму, потом в Восточном Донбассе.

Нет там и ввезенного с территории России оружия.

Россия — не сторона мирного урегулирования по минскому протоколу и никакого влияния на «ДНР—ЛНР» не имеет.

«Бук» не наш.

Российские спортивные начальники к массовому использованию допинга непричастны.

Турбины купили на «вторичном рынке».

Нет, не было, не знаем, нет доказательств.

Подобный отказ властей от всего, что неприятно или вредно, вполне органичен для внутрироссийского политического потребления. Но на международной арене это «не катит» — ведь там нет российских судов и российского телевидения, формирующих альтернативную действительности картину мира.

Без отказа от политического мухлежа невозможно создать предпосылки для серьезного разговора с окружающим миром о координации интересов. Только целенаправленное восстановление доверия может дать старт долгому и нелегкому пути к нормализации отношений с теми, с кем они оказались испорчены.