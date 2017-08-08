Али остается в России

Московский городской суд во вторник удовлетворил жалобу Худоберди Нурматова (имя автора «Новой», который пишет под псевдонимом Али Феруз) на решение Басманного суда о его принудительном выдворении из России.

Причиной такого решения стала позиция ЕСПЧ. В пятницу Европейский Суд применил обеспечительные меры и запретил высылать Феруза в Узбекистан до рассмотрения его жалобы cудом, руководствуясь правилом 39 своего Регламента. Правило 39 используется в тех случаях, когда непринятие предварительных мер создает для заявителя реальную опасность. В случае с Али принудительное выдворение в Узбекистан могло бы стоить ему жизни.

Полная жалоба Али Феруза в связи с решением о выдворении из России будет подана в ЕСПЧ до 1 сентября. В ней укажут, что высылка Али из России в Узбекистан нарушит статью 3 Конвенции по правам человека (эта статья запрещает пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение), поскольку в Узбекистане его с высокой вероятностью отправят в тюрьму и подвергнут пыткам.

— Также будет нарушена статья 8 Конвенции, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни — ведь его мать является гражданкой РФ и проживает в РФ, она инвалид, и он помогает ей, — уточняет Татьяна Глушкова, юрист правозащитного центра «Мемориал», представляющая интересы Али в ЕСПЧ.

Европейский суд рассмотрит жалобу Али в приоритетном порядке. Все это время по решению суда Феруз будет находиться в Центре временного содержания для мигрантов.

— Делу Али в ЕСПЧ дан приоритет, мы рассчитываем, что его рассмотрение займет сравнительно небольшой срок, — говорит Татьяна Глушкова. — Но, к сожалению, это вряд ли будет меньше года.

Применение Европейским судом обеспечительных мер — это новое обстоятельство, которое позволяет Ферузу снова попросить убежища в России, что он сразу и сделал. В понедельник он написал очередное заявление с просьбой предоставить ему временное убежище.

С первого дня как задержали Феруза акции в его поддержку проходят во многих городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Воронеже и по всему миру — в Берлине, Мюнхене, Ростоке, Праге, Вильнюсе, Стокгольме, Белфасте, Нью-Йорке, Киеве, Одессе, Кельне, Варшаве, Копенгагене.

Из Онгудая (Республика Горный Алтай), где рос и учился Али, на суд приехала его мама Зоя Васильевна и старший брат Ахат. Они добирались до Москвы поездом три дня — выехали днем 5 августа, прибыли в Москву рано утром в день заседания. Зое Васильевне нельзя летать на самолете: она пережила пять операций на сердце, у нее установлен кардиостимулятор. Она выступила на суде, рассказала о том, как для нее важно, чтобы сын остался в России.

— Мне важно, что он не поедет в Узбекистан, не будет избитым, что он останется здесь, я больной человек, не хочу, чтобы над сыном издевались, — сказала Зоя Васильевна «Новой». — Хотелось бы, чтобы он получил паспорт, будем к президенту обращаться. Мы сегодня обнялись на суде. Не хотела плакать, чтобы ему не было больно. Но он ничего так. Похудел, правда, сильно.

В среду Зоя Васильевна поедет на свидание с сыном в Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) в поселке Сахарово. СУВСИГ — это не тюрьма, ведомство находится в подчинении МВД, но правила там не строгие, можно перемещаться по территории, играть в футбол. В СУВСИГе есть большая библиотека. Отдел культуры «Новой» уже подготовил пополнение для нее: собрал несколько десятков книг, которые мы передадим в центр в ближайшее время.

На условия содержания в СУВСИГе Али не жалуется. Он читает, пишет репортаж изнутри — уже передал коллегам тетрадку с черновиком. Просил поработать над его незавершенным текстом, который он сдал накануне задержания. Это текст о таджике, которого избили полицейские.

О том, как его самого избили при конвоировании в СУВСИГ, Али рассказал главному редактору «Новой», когда тот навещал его как член наблюдательного совета при МВД.

1 августа, после суда, уже около полуночи, Али и других приговоренных к депортации посадили в микроавтобус, чтобы вывезти в Центр временного содержания в поселке Сахарово. Когда машина выезжала с территории суда, один из приставов, которого коллеги называли Саней, сильно избил Али, у которого в тот момент руки были скованы за спиной.

Адвокаты уже подали соответствующее заявление в прокуратуру, в среду — в Следственный комитет.

«Новая» будет добиваться того, чтобы конвоир «Саня» был привлечен к ответу.

При участии Надежды Мироненко