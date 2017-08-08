Али остается в России
«Новая» приветствует решение Мосгорсуда о приостановке депортации нашего автора. Говорит мама Али Феруза Зоя Васильевна
Екатерина ФоминаГлеб Лиманский«Новая газета»
Московский городской суд во вторник удовлетворил жалобу Худоберди Нурматова (имя автора «Новой», который пишет под псевдонимом Али Феруз) на решение Басманного суда о его принудительном выдворении из России.
Причиной такого решения стала позиция ЕСПЧ. В пятницу Европейский Суд применил обеспечительные меры и запретил высылать Феруза в Узбекистан до рассмотрения его жалобы cудом, руководствуясь правилом 39 своего Регламента. Правило 39 используется в тех случаях, когда непринятие предварительных мер создает для заявителя реальную опасность. В случае с Али принудительное выдворение в Узбекистан могло бы стоить ему жизни.
Полная жалоба Али Феруза в связи с решением о выдворении из России будет подана в ЕСПЧ до 1 сентября. В ней укажут, что высылка Али из России в Узбекистан нарушит статью 3 Конвенции по правам человека (эта статья запрещает пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение), поскольку в Узбекистане его с высокой вероятностью отправят в тюрьму и подвергнут пыткам.
— Также будет нарушена статья 8 Конвенции, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни — ведь его мать является гражданкой РФ и проживает в РФ, она инвалид, и он помогает ей, — уточняет Татьяна Глушкова, юрист правозащитного центра «Мемориал», представляющая интересы Али в ЕСПЧ.
Европейский суд рассмотрит жалобу Али в приоритетном порядке. Все это время по решению суда Феруз будет находиться в Центре временного содержания для мигрантов.
— Делу Али в ЕСПЧ дан приоритет, мы рассчитываем, что его рассмотрение займет сравнительно небольшой срок, — говорит Татьяна Глушкова. — Но, к сожалению, это вряд ли будет меньше года.
Применение Европейским судом обеспечительных мер — это новое обстоятельство, которое позволяет Ферузу снова попросить убежища в России, что он сразу и сделал. В понедельник он написал очередное заявление с просьбой предоставить ему временное убежище.
С первого дня как задержали Феруза акции в его поддержку проходят во многих городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Воронеже и по всему миру — в Берлине, Мюнхене, Ростоке, Праге, Вильнюсе, Стокгольме, Белфасте, Нью-Йорке, Киеве, Одессе, Кельне, Варшаве, Копенгагене.
Из Онгудая (Республика Горный Алтай), где рос и учился Али, на суд приехала его мама Зоя Васильевна и старший брат Ахат. Они добирались до Москвы поездом три дня — выехали днем 5 августа, прибыли в Москву рано утром в день заседания. Зое Васильевне нельзя летать на самолете: она пережила пять операций на сердце, у нее установлен кардиостимулятор. Она выступила на суде, рассказала о том, как для нее важно, чтобы сын остался в России.
— Мне важно, что он не поедет в Узбекистан, не будет избитым, что он останется здесь, я больной человек, не хочу, чтобы над сыном издевались, — сказала Зоя Васильевна «Новой». — Хотелось бы, чтобы он получил паспорт, будем к президенту обращаться. Мы сегодня обнялись на суде. Не хотела плакать, чтобы ему не было больно. Но он ничего так. Похудел, правда, сильно.
В среду Зоя Васильевна поедет на свидание с сыном в Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) в поселке Сахарово. СУВСИГ — это не тюрьма, ведомство находится в подчинении МВД, но правила там не строгие, можно перемещаться по территории, играть в футбол. В СУВСИГе есть большая библиотека. Отдел культуры «Новой» уже подготовил пополнение для нее: собрал несколько десятков книг, которые мы передадим в центр в ближайшее время.
На условия содержания в СУВСИГе Али не жалуется. Он читает, пишет репортаж изнутри — уже передал коллегам тетрадку с черновиком. Просил поработать над его незавершенным текстом, который он сдал накануне задержания. Это текст о таджике, которого избили полицейские.
О том, как его самого избили при конвоировании в СУВСИГ, Али рассказал главному редактору «Новой», когда тот навещал его как член наблюдательного совета при МВД.
1 августа, после суда, уже около полуночи, Али и других приговоренных к депортации посадили в микроавтобус, чтобы вывезти в Центр временного содержания в поселке Сахарово. Когда машина выезжала с территории суда, один из приставов, которого коллеги называли Саней, сильно избил Али, у которого в тот момент руки были скованы за спиной.
Адвокаты уже подали соответствующее заявление в прокуратуру, в среду — в Следственный комитет.
«Новая» будет добиваться того, чтобы конвоир «Саня» был привлечен к ответу.
При участии Надежды Мироненко