«Слишком быстро развивался»

Все началось со спам-рассылки. Вечером 9 августа клиенты «Генбанка» получили сообщения о начале процедуры банкротства.

— Побежала к банкомату, там уже была очередь, — рассказала «Новой газете» одна из клиенток банка. — Человек пять стояло. Снимали все до последнего. Я тоже сняла все лежавшие на счете деньги, 16 000 рублей.

В самом «Генбанке» на рассылку писем о банкротстве отреагировали быстро, заявив, что это неправда.

На следующий день, 10 августа, Центробанк сообщил о введении в крымской кредитной организации временной администрации, что часто предшествует отзыву лицензии.

К банкоматам «Генбанка» снова выстроились очереди. Правда, небольшие. В отделении на проспекте Октябрьской революции в Севастополе корреспондент «Новой» застал в очереди трех человек, в отделении на Большой морской, в самом центре города, — всего двух. Аналогичная информация о небольших очередях приходит и из других городов полуострова.

— Мы продолжаем выполнять все операции от платежей до переводов. По-прежнему обслуживаем кредиты и вклады. Сейчас введена временная администрация, но лицензия не отозвана: работаем в штатном режиме, — сообщил «Новой газете» один из управляющих офисом «Генбанка». — Сообщения о банкротстве мы не подтверждаем. По факту спам-рассылки ведется проверка. У банка меняются собственники: 50% акций, которые в равных долях принадлежат правительствам Севастополя и Крыма, останутся за ними, но остальные акции, которые сейчас принадлежат физическим лицам, будут перераспределены.

По словам управляющего, часть акций «Генбанка» будет продана «Собинбанку», входящему в банковскую группу «Россия» (как и «Генбанк», находится под международными санкциями. — Ред.). При этом управляющий отказался отвечать на вопрос о том, продолжит ли «Генбанк» функционировать как самостоятельная кредитная организация, либо перейдет под вывески «Собинбанка» или «России».

Интересный факт: ранее советник председателя совета директоров «Генбанка» Евгений Двоскин (его называют реальным владельцем банка) заявлял о готовности продать свой пакет акций — 7,2% — «за символическую сумму».

В правительстве Крыма заверяют, что никаких неприятностей ни для крымчан, ни для финансовой системы полуострова ждать не стоит. Официальные СМИ распространили заявление заместителя главы республики Виталия Нахлупина: «Ситуация заключается в проблеме быстрого роста банка. «Генбанк» в 2014 году выполнил глобальные задачи по поддержанию банковской системы в Крыму. Банк достаточно динамично развивался и существовала проблема с конца 2016 — начала 2017 года — банк не мог выдавать определенные суммы кредитов. А мы вошли уже в ФЦП, мы уже получили полностью все документы для того, чтобы получить истинное банковское кредитование, и, соответственно, эта проблема роста наблюдалась в банке. То есть банку нужен глобальный инвестор для того, чтобы продолжать осуществлять операции банковского кредитования в больших масштабах <…> Никаких проблем ни в «Генбанке», ни с инвестором не существует, все банковские операции проходят в штатном режиме, есть непрерывность банковских операций. Наличных средств в банкоматах более чем достаточно. Все платежи будут осуществлены вовремя, никоим образом ни индивидуальные предприниматели, ни физические лица, ни юридические лица напряженности не почувствуют».

В схожей манере выступил и глава республики Сергей Аксенов, написавший в фейсбуке, что «Генбанк» в полном объеме продолжит свою деятельность».

В правительстве Севастополя такого единодушия нет. Один из высокопоставленных чиновников сообщил «Новой газете», что «не понимает, что происходит с банком». В пресс-службе городского правительства также сообщили, что у них «пока нет позиции для СМИ».

Несмотря на заверения чиновников Крыма, в «Генбанке» в четверг наблюдались проблемы с проведением платежей. Так, севастопольская автошкола «Формула» опубликовала в своих соцсетях сообщение: «Внимание! Просьба не осуществлять оплату за обучение через отделения «Генбанка». Банк закрывается, платежи не доходят». Невозможность осуществить очередной платеж по кредитам подтвердили «Новой» четверо клиентов. При этом они отметили, что в банке объяснили ситуацию техническими проблемами и пообещали не начислять пени и штрафы.

За разрешением ситуации вокруг «Генбанка» на полуострове следят даже далекие от экономической повестки люди. Число своих клиентов банк не раскрывает, но известно, что это второй по величине банк Крыма после РНКБ. На вкладах — 18,8 млрд рублей. Участвует в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, в том числе — в ее социальной части, помощи с покупкой жилья для молодых семей.

В самом банке клиентов просят не беспокоиться и заверяют: те, кто держит в банке менее 1 400 000 рублей, — могут спать спокойно, их вклады застрахованы государством. На вопросы о более крупных вкладчиках отвечать отказываются.

Крым