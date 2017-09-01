Центризбирком: глаза закрыты, руки связаны
Выборы в сентябре будут фальсифицированы. Памфилова еще может уйти со своего поста, чтобы не нести за это ответственность
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Назначение Эллы Памфиловой новым главой Центризбиркома весной 2016 года широко обсуждалось как закат эры «волшебников», готовых рисовать на выборах любые проценты по указанию властей. Логика назначения Памфиловой была прозрачна: человек с репутацией должен прийти в ведомство, доверие к которому было уничтожено Чуровым, и накануне непростого избирательного цикла 2016–2018 года помочь это доверие восстановить.
В какой-то момент казалось, что у властей и тех, кто хочет честных выборов, появился общий тактический интерес — по крайней мере, считать голоса честно, притом что в активе властей и без фальсификаций множество инструментов для победы — и контроль над СМИ, и админресурс, и изрядно отредактированное избирательное законодательство. В течение полутора лет мы продолжали надеяться на то, что Памфилова в рамках своих полномочий наведет в электоральной системе порядок. Перед очередным единым днем голосования нужно зафиксировать: этого не случилось.
Выборы в России остаются «нечестными» в самом прямом и вульгарном смысле слова. На выборах в Госдуму осенью прошлого года было зафиксировано массовое переписывание протоколов (об этом «Новая» рассказала в расследованиях из подмосковных Мытищ, Смоленской области и Дагестана). В этом номере мы рассказываем про петербургские «карусели» — дедовский метод фальсификации, который был выявлен волонтерами по видеозаписям с участков (к слову, доступ к этим видеозаписям с подачи Центризбиркома гражданам России хотят теперь ограничить — и понятно, почему).
Журналисты «Новой» в течение многих месяцев старались добиться от Центризбиркома и лично от Памфиловой реакции на предоставленные факты. По материалам, связанным с «Мытищи-гейт» и аналогичными нарушениями в других регионах, в ЦИК была создана рабочая группа. Вот только результаты ее «наработок» так и не были обнародованы — фактически вся деятельность группы была похоронена в переписке между ЦИК и Следственным комитетом. Лица, причастные к совершению уголовных преступлений на выборах в Мытищах, не привлечены к ответственности. Более того, ни на одном участке выборы не были отменены. Последнее уже прямо и без всяких оговорок находится в сфере ответственности ЦИК и лично Эллы Памфиловой, силовики здесь ни при чем. Но — «сделать ничего не удалось».
Затем мы заблаговременно, задолго до нынешней публикации, передали Памфиловой «черный альбом» с досье на петербургских «карусельщиков». Снова получили обещания о том, что документы будут изучены, а меры приняты. Здесь в итоге дело не дошло даже до холостой «рабочей группы». В руководстве ЦИК, кажется, поняли, что сопротивление фальсификаторам бесполезно, и потому на неприятные факты, расходящиеся с картиной «выборов почти без нарушений», надежнее вообще не реагировать. Тут самое время сделать публичные выводы.
Проблема Центризбиркома теперь связана уже не с прошедшими, но с будущими выборами. Осенью 2017 года в регионах кремлевское начальство решает две электоральные задачи: во-первых, собирается социология под выборы президента, во-вторых, тестируется модель тихих и безальтернативных выборов, на которых должны победить заранее известные кандидаты без какой-либо имитации конкуренции. Обеспечить успех ближайшей кампании на местах — в частности, показать убедительную явку — при имеющихся вводных проще всего за счет фальсификаций. С учетом того, что Центризбирком никак не наказал тех, кто фальсифицировал выборы в прошлом году, у нынешних жуликов (слово, прочно вошедшее в российский электоральный словарь) откровенно развязаны руки. Не сумев пресечь нарушения в Мытищах и остановить «карусели» в Петербурге, команда Памфиловой дает зеленый свет региональному начальству: в сентябре фальсифицируют все.
Тем, кто придумал назначить честного руководителя ЦИК, пора понять, что этот ресурс на сегодня исчерпан — прикрываться именем Памфиловой, не меняя ничего по сути, больше не получится. А у самой Эллы Александровны сейчас есть еще возможность сделать, кажется, единственное, что в ее силах. Не обслуживать очередную порцию фальсификаций и уйти со своего поста, публично дистанцировавшись от жуликов и тех, кто препятствует расследованию их действий.