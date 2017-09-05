По «Матильде» открыли огонь

Скоревшее крыльцо ККЦ «Космос» в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости

В Екатеринбурге 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов за рулем автомобиля УАЗ протаранил входную группу крупнейшего в городе киноконцертного театра «Космос». Затем он поджег автомобиль, в кузове которого находились три баллона с газом и бочка бензина. Пожар почти целиком уничтожил входную группу «Космоса». После этого мужчина с ожогами обратился в травмпункт, где его и задержали сотрудники полиции. По неофициальной информации, он объяснил свои действия протестом против фильма «Матильда».

На камерах наружного наблюдения видно, как УАЗ-«буханка» осторожно взбирается на ступени ККТ «Космос» и пытается таранить дверь. На часах 5.38 утра, центр города, в двух шагах от резиденции губернатора. К машине подбегает случайный прохожий, он совершал утреннюю пробежку и решил, что автомобиль случайно попал в ДТП, водителю нужна помощь. Мурашов, выскочив с водительского места, предупредил бегуна: «Беги отсюда, сейчас рванет» — и закинул в кузов коктейль Молотова. Судя по фотографиям с места происшествия, баллоны не взорвались, но полыхнувшая бочка с бензином сожгла крыльцо дотла.

Мурашов живет в Ирбите, 200 километров от Екатеринбурга. Судя по его страницам в соцсетях, он считает себя православным человеком: фотографируется на фоне храмов. В одном из постов в «Одноклассниках» он предлагает не пользоваться электронными документами, так как об этом предупреждал «святой Паисий Святогорец Афонский». «Это отречение от Христа», — пишет Мурашов.

По его словам, он приехал в Екатеринбург накануне. УАЗ купил «у кого-то» в Ирбите. Весь день перед атакой на кинотеатр провел в Храме-на-Крови — месте убийства царской семьи. А на следующий день направил начиненный горючим автомобиль в ККТ «Космос», который находится буквально в нескольких сотнях метров от храма.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мурашова отправили на психиатрическую экспертизу. Известно, что он и ранее состоял на учете у психиатра. Кроме того, в 2015 году МВД объявляло его в розыск как пропавшего без вести: соответствующие объявления до сих пор доступны в интернете.

Восстановлением пострадавшего «Космоса» теперь срочно занимаются строители: в ближайшие дни здесь должны состояться концерт Григория Лепса и церемония с участием Марины Влади.

Стоит отметить, что екатеринбургская епархия фактически публично поддерживает кампанию против фильма «Матильда». Здесь была издана книга «Ложь «Матильды», призванная разоблачить фильм. Сюда в годовщину убийства царской семьи приезжала Наталья Поклонская, прошедшая крестным ходом с иконой убитого императора. Под Екатеринбургом живет духовник Натальи Поклонской, отец Сергий, которого в миру зовут Николай Романов.

Представители екатеринбургской епархии на момент написания заметки отказывались от комментариев.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в твиттере: «Похоже, что поджог ККТ «Космос» в Екатеринбурге все-таки из-за «Матильды». Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, ведущая кампанию против фильма «Матильда», в ответ заявила, что Евгений Ройзман «задевает чувства верующих».

До этого неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью офис студии режиссера «Матильды» Алексея Учителя в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Колезев, специально для «Новой», Екатеринбург