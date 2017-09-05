Над консульством черный дым

Приезд в Вашингтон нового посла РФ Анатолия Антонова совпал с требованием Госдепартамента в течение 48 часов закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Новый посол России в США Анатолий Антонов. Фото: РИА Новости

Об этом сообщил в телефонном разговоре Сергею Лаврову госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Но сначала глава американского внешнеполитического ведомства доложил российскому коллеге, что Вашингтон выполнил требование Москвы и сократил число сотрудников дипломатической миссии в России до 455 человек.

Кроме того, состоялась встреча и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джона Хефферна и советника-посланника Дмитрия Жирнова, где США сообщили о принятых мерах и потребовали от РФ выполнить свои требования.

Новому послу РФ Антонову, отмечают американские СМИ, пришлось давать комментарий прямо в вашингтонском аэропорту. Он сослался на Ленина: «говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы». Неожиданный источник цитирования: словно круг истории отмахнул сразу на полстолетия назад.

Вы хотели паритета?

После нового мяча, запущенного американской стороной в этом дипломатическом кегельбане (сокращающем число дипломатов и их зданий на территории обеих стран), ситуацию в Москве и в Вашингтоне видят абсолютно по-разному.

В Госдепе отмечают: решение Москвы сократить почти вдвое число американских дипломатов было «необоснованным и вредным». В Вашингтоне подчеркивают: Москва хотела, чтобы восторжествовал «принцип паритета», сейчас — после сокращения консульства в Сан-Франциско — у обеих сторон остается одинаковое количество консульств и дипломатов. В США, помимо посольства в Вашингтоне, продолжают работать три российских консульства: в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле. Как отметил в телефонном брифинге высокопоставленный представитель администрации, у России в Америке все еще остается больше дипломатических и посольских зданий (считая все служебные помещения и пристройки), чем у США в России. Теперь, заявил дипломат, разговаривавший с журналистами на условиях анонимности, мы хотим избежать дальнейших ответных сокращений, «остановить спираль ухудшения отношений». Два из трех закрытых зданий находились в собственности РФ, третье, как полагает дипломат, снималось в аренду. Россия может теперь продать эту принадлежащую ей недвижимость, но использовать ее в «дипломатических, консульских целях или для проживания» США запретили.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что «теперь (после достигнутого паритета — А. П.) США надеются, что отношения между двумя странами начнут улучшаться, а сотрудничество увеличиваться». Новое решение было принято лично президентом Трампом, оно не предусматривает дальнейшего сокращения числа российских дипломатов, которые могут продолжить работу в Соединенных Штатах.

Тем самым Белый дом дает понять Кремлю: вы хотели паритета — вы его получили. Теперь давайте разговаривать.

Однако здесь не могли не понять, что реакция Москвы будет резко негативной, обещаны новые жесткие ответные шаги.

Обвинения и опровержения

В субботу в российский МИД был вызван советник-посланник США в Москве Энтони Годфри, которому была вручена нота протеста в связи с намерением произвести обыск на российском дипломатическом объекте в США. Министерство иностранных дел также разместило видео на Facebook, как «агенты ФБР» (так утверждали в Москве) осматривают здания генерального консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Российские телеканалы показали эксклюзивные кадры, как в субботу американцы в гражданской одежде занимают пост у ворот, как неизвестный мужчина в галстуке стучит в двери квартир, где проживает часть сотрудников, и ему открывает мужчина в шортах, как над зданием в Сан-Франциско накануне клубился дым. Пожарные Сан-Франциско в ответ на многочисленные звонки обеспокоенных жителей сообщили в твиттере: дым есть, но нет пожара, все под контролем.

Американцы осматривают крышу генконсульства России в Сан-Франциско. Дым был, пожара не было. Фото: Reuters

Кстати, репортер издания Foreign Policy снял и опубликовал в твиттере аналогичный дым в пятницу вечером, но уже из окна здания торгпредства в Вашингтоне.

Москва заявила, что США нарушили все международные нормы, проведя обыск в зданиях, принадлежащих РФ. «Провокация», «вызов», «хамство», «государственное хулиганство» — поддает пару российский федеральный телеэфир.

Администрация Трампа отвергает обвинения в том, что была нарушена Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, отмечая, что этот пакт позволяет принимающей стороне как давать согласие на то, чтобы иностранные государства создавали консульские учреждения, так и отзывать его, требуя их закрытия. Механизм не прописан, формально США ничего не нарушили.

читайте далее Ниже читайте интервью с Владимиром Лукиным, бывшим послом России в США — о том, является ли закрытие дипломатических зданий и их осмотр нарушением международных конвенций.

Госдеп назвал неправдой утверждения о том, что сотрудники обещали «взломать входную дверь», если их не пустят в помещение. И это был не «односторонний обыск», а согласованный обеими сторонами совместный осмотр «для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что правительство России их освободило», сообщил на брифинге представитель дипломатического ведомства США. Если там были одни американцы, то кто снял видео, показанное российским телевидением?

В госдепартаменте отказались комментировать сообщения о том, что в осмотре зданий принимали участие агенты ФБР и что здания будут осмотрены снова в целях сбора разведывательной информации, пишет издание Politico.

Андрей Варламов, заместитель генерального консула в интервью газете «Сан-Франциско Кроникл» отметил, что консульство в Сан-Франциско выдало в прошлом году 16 тысяч туристических виз для американцев и 8 тысяч паспортов для россиян. Дипломат объяснил и причину дыма над зданием. Консульские работники не успевали за 48 часов упаковать и вывезти всю персональную информацию об американских и российских гражданах, обратившихся в консульство за визами и паспортами. Вот и пришлось эти бумаги сжечь в камине. Американцы, пойдя навстречу семьям консульских работников, проживавших в шестиэтажном здании, отложили до 1 октября срок отъезда. По словам Варламова, американские представители, осуществившие в субботу инспекцию здания, представились сотрудниками отдела зарубежных миссий — одного из подразделений государственного департамента.

Джеки Спейер, член палаты представителей Конгресса от Демократической партии, убеждена, что в камине сжигалась, в первую очередь, разведывательная информация. Американские СМИ пишут, что несколько сотрудников генконсульства попали в прошлогодний список и были высланы из США. Конгрессвумен, член комитета по разведке, ведущего расследование связей окружения Трампа с российской политической элитой, записала в своем твиттере: «Если и были сомнения в том, что в консульстве занимались шпионажем, то черный дым над зданием их развеял».

Американские СМИ отмечают, что закрытие российских представительств на обоих побережьях США стало самой радикальной дипломатической мерой против России, начиная с 1986 года, когда обе державы выслали десятки дипломатов. Впрочем, тогда речь шла о противостоянии США и СССР. В истории постсоветской России такая дипломатическая конфронтация впервые. Она идет на фоне войн в Украине и Сирии, которые некоторые здешние эксперты называют «опосредованными войнами» в глобальном противостоянии Москвы и Вашингтона. Но в наибольшей степени отношения пострадали после утверждений американской стороны о том, что Россия вмешалась в выборы на стороне Дональда Трампа.

Итак, Вашингтон сделал ход, при этом обвинив Москву в разжигании «дипломатической войны» по принципу «око за око» и объявив, что теперь наступил настоящий паритет и пора остановиться. Новая встреча Лаврова и Тиллерсона ожидается в этом месяце на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но кто знает, может быть, Москва сделает обещанный ответный ход еще раньше. Судя по настроению, российская сторона паритета в сложившейся ситуации не видит и останавливаться не собирается.

Александр Панов, собкор «Новой»,

Вашингтон

P.S. Еще 155? Когда материал готовился к печати, президент РФ Путин на пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне отметил, что власти США имели право сократить число консульств РФ в своей стране, однако сделали это «в хамской манере». Российская сторона подаст в суд на нарушение имущественных прав России. Путин намекнул также на возможность (в зависимости от дальнейшего развития событий) сократить дипмиссию США в России еще на 155 сотрудников для реального восстановления паритета дипломатических сотрудников в РФ и США. Поскольку в число 455 российских дипломатов в США входит 155 сотрудников российского представительства в ООН, которые «не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепе США, а являются дипломатами, работающими в международной организации».

Владимир Лукин. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Владимир Лукин: «Мы о чем — об обидах или об интересах»?

Бывший посол в США, ныне президент Паралимпийского комитета России отвечает на вопросы «Новой» о дипломатической дуэли между РФ и США



— Нарушила ли американская сторона нормы международного права в отношении российских представительств в Штатах?

— Безусловно, нарушения международного права есть, если посмотреть на ситуацию с нашей стороны. Разумеется, их нет, если смотреть на это с американской стороны.

Дело в том, что международное право отличается от любого национального тем, что в нем нет конечной инстанции, которая может определить, было нарушение или нет.

Разумеется, в международной дипломатической практике давать так мало времени на то, чтобы освободить помещение, да еще устраивать там обыски — это, мягко говоря, необычно с точки зрения традиций и устоявшейся международной практики. Но Венскую конвенцию 1961 года можно трактовать как угодно.

Мы наблюдаем слабость и неоднозначность международного права, во-первых. И устоявшуюся традицию использовать международное право в пропагандистских целях всеми без исключения государствами, во-вторых.

Проблема в том, что нынешняя

«негативная динамика отношений дошла до такой степени, что она перешла из области отношений как таковых в сферу личных обид и раздраженности, что не совместимо с настоящей дипломатией».

Вообще-то дипломат отличается от нормального человека ровно тем, что он не должен переводить обиды, раздражение, озлобление в практическую плоскость. А сейчас обиды и задетое самолюбие достигли таких высот, что ведут не к попытке сесть за стол и решить накопившиеся проблемы по существу, а к выяснению, кто сильней, кто круче, кто может себе больше позволить, кто может нанести больший урон. Идет эскалация реализации неприязни, раздражения, в том числе, от несбывшихся надежд.

Это очень плохое состояние. Как известно, дипломатия — это использование ума и такта в международных отношениях. А ситуация развивается так, что дипломатии становится все меньше, а разговора «ты кто такой?» все больше.

— Не рассчитаны ли «крутые» действия сторон в основном на внутренних потребителей?

— Конечно, внутренний фактор играет большую роль. В этом деле очень важен баланс. У нас, к примеру, был период, когда международный фактор доминировал. Наше руководство получало большую дозу аплодисментов с Запада, но при этом оказывалось все менее популярным внутри страны. И это вызвало в конечном итоге реакцию со стороны правящих кругов. Но баланс терять не надо. Потому что чрезмерное внимание к внутренней политике за счет внешней политики в конечном итоге приводит к серьезным внутреннеполитическим издержкам. Причем долгосрочным.

— Эскалация враждебности продолжится? Или она достигла предела?

— Я не настолько умный человек, чтобы быть пессимистом. А потому я — осторожный оптимист. Думаю, что в конечном счете соображения, скажем, политического реализма, спокойного подсчета дебета и кредита приведут к разумным результатам. Ведь хорошо известно, что умнее тот, кто первым здоровается и первым протягивает руку. Проблема в том, что другая — не менее упертая — сторона может подумать, что ты это сделал не потому, что ты умнее, а потому, что слабее. А этого, я думаю, опасается как раз наша сторона. Мы не любим выглядеть слабее кого-то даже тогда, когда по существу так оно и есть. Я опасаюсь, что эскалация раздражения может повлиять на другие серьезные проблемы, в частности, проблемы безопасности. Возьмем, например, ситуацию вокруг Северной Кореи. Я уверен, что основные интересы наши, Китая, Южной Кореи, Японии и США совпадают. Но превратить это совпадение в эффективное совместное решение в нынешней обстановке очень трудно. Так мы о чем — об обидах или об интересах?

Андрей Липский, «Новая газета»