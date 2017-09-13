Отъявленные фальсификаторы

10 сентября в подмосковных Мытищах проходили дополнительные выборы в совет депутатов. Уже за неделю до этого стало абсолютно ясно, что голосование будет невиданно честным.

4 сентября в городе проходило обучение участковых избирательных комиссий, и вводные установки давала лично глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Первым пунктом её мастер-класса шла тема ужесточения ответственности за нарушение избирательного законодательства. Однако выносить свой наказ из избиркомовской избы она не стала — через день в интервью «МК» Коновалова сообщила, что нарушения на выборах 2016 года в Мытищах «возникли вследствие технических ошибок» при заполнении итоговых протоколов. Можно только догадываться, за что тогда в конце августа из Мособлизбиркома уволили сотрудника, работавшего мытищинском территориальном избиркоме (ТИК) системным администратором по вводу данных в ГАС «Выборы». Источник в прокуратуре рассказывал, что сисадмина поставили перед выбором: уголовное дело или увольнение по собственному желанию. В избиркомах тезис Коноваловой об ужесточении ответственности поняли однозначно: «Ребята, в тот раз мы вас прикрыли, но теперь рассчитывайте на себя».

Поэтому чтобы не светиться в день голосования, махинаторы задолго до 10 сентября сделали ставку на проверенные технологии с использованием административного ресурса. Наряду с основным кандидатом партии власти — гендиректором мытищинского филиала «Мособлэнерго» Дмитрием Мандрусовым, они выставили кандидата-спойлера — 29-летнего «самовыдвиженца», начальника службы транспорта того же филиала. Вся избирательная кампания самовыдвинувшегося члена «ЕР» свелась к подаче исков против уже зарегистрированных кандидатов. Сначала по его иску сняли кандидата от «Яблока», потом пытались снять сильного кандидата от ЛДПР Алексея Мушина. Есть основания предполагать, что своими знаниями в сфере избирательного законодательства с молодым транспортником делились члены ТИК, работающие в правовом управлении администрации. Вопрос о снятии потенциальных конкурентов так волновал ТИК, что иногда, забывшись, они обсуждали его в присутствии других людей.

И хотя кандидата от ЛДПР снять не удалось, на день его имя было вычеркнуто из бюллетеней и те, кто голосовал досрочно, не могли за него голосовать. Да и последние полторы недели он чаще встречался с судьями, чем с избирателями.

Админресурс явно присутствовал при досрочном голосовании. Если поначалу в день голосовали 3-5 человек, то в последнюю неделю число их резко выросло. Приходили группами по два-три человека. «Вы из «Мособлэнерго»?- заговорщицки спрашивала я шепотом. «Из Мособлбэнерго», - шептали они в ответ. На третий день пошли сотрудники «Мосводоканала», учреждений культуры и других бюджетных организаций. Иногда досрочники приходили в сопровождении человека, который сам не голосовал, а лишь обеспечивал доставку. Лично я засекла двух таких «поставщиков». А активисты от ЛДПР зафиксировали человека, который по всем признакам осуществлял подкуп пожилых избирателей. В целом, досрочное голосование обеспечило более 11% голосов от явки 10 сентября. При отдельном подсчете бюллетеней досрочников оказалось, что около 90% из них проголосовали за кандидата от партии власти. Как это обычно и бывает при административной мобилизации досрочников.

«Хвосты» админресурса встречались на каждом шагу. На информационных стендах в подъездах домов висели листовки только одного кандидата. Когда же место на стенде хотел купить его конкурент из ЛДПР, ему отказали. По словам последнего, в компании-провайдере ему открыто сказали, что не хотят проблем с администрацией. Что же касается информирования граждан о выборах, то после обхода около 30 домов, бесед с гражданами и проверке почтовых ящиков приглашения удалось обнаружить лишь в домах на двух участках из пяти. Информации на стендах во дворе тоже не было.

10 сентября я наблюдала за голосованием на участке №1704, где тоже сфальсифицировали итоги на выборах в сентябре 2016 года. Теперь работу комиссии контролировала дюжина весьма активных наблюдателей, её проверяли представители ТИК - руководители ее дважды отводили председателя в другое помещение «для инструкций». И оказалось, что тому вполне по силам провести подсчет в полном соответствии с избирательным законодательством. И не только не переписывать протокол из-за того, что победил не тот кандидат, но и выдать наблюдателям правильно заверенные копии. На других участках голоса голосование проходило тоже без особых нарушений.

Оказалось, что даже отъявленные фальсификаторы могут считать честно, если им дать правильную установку. Теперь нужно мотивировать на честные выборы администрации. Без беспристрастного суда, независимых СМИ и политической конкуренции здесь не обойтись.