Время размежеваться

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Бывает и так: читаешь заявление федерального министра на острую политическую тему и понимаешь, что добавить к нему вроде и нечего. Вот высказывание Владимира Мединского по поводу отказа ряда прокатчиков от показа «Матильды» Учителя из-за угроз безопасности зрителям: «Не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными». Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь».

Ровно о том же «Новая газета» регулярно рассказывала весь последний год, и не единожды — на первой полосе. Ведь присвоение права на политическое насилие разнообразными «титушками» не с «Матильды» началось и не с нею закончится. Поэтому нет реальных оснований разделять уверенность пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, заявившего: «Нет никаких сомнений, что любые проявления экстремизма будут пресекаться нашими правоохранительными органами <…> чтобы пресекать какие-то проявления экстремизма, не нужны особые указания».

В том-то и проблема, что без «особых указаний» правоохранительные органы пока не расследовали должным образом ни одно уголовное дело против «титушек» — даже в тех редких случаях, когда дела в принципе были возбуждены. И ровно по этой причине в общественном сознании сформировалось твердое убеждение в том, что самодеятельность уличных боевиков – это результат не просто беспомощности властей, а их негласного указания. И отмежеваться от фанатиков становится все труднее.

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Вот, например, на днях активисты так называемого движения SERB сняли и принесли в отделение полиции (!) мемориальную табличку, которая была установлена на стене здания, примыкающего к дому Немцова на улице Малая Ордынка. И бывший муниципальный депутат Сергей Марков, по инициативе которого табличка была установлена, и муниципальный депутат Брумель, который ее снимал, в комментариях «Новой газете» объяснили, что это была «частная инициатива» движения SERB. Однако в публичном пространстве пошла волна высказываний, что «титушки» действовали по указанию… вице-мэра Москвы Леонида Печатникова. Видимо, потому, что он заявил, что эта табличка в любом случае была бы демонтирована, потому что установка памятного знака по закону возможна через десять лет после смерти человека, память о котором она увековечивает.

Это, конечно, иезуитский закон, который к тому же не раз и не два нарушался самими властями, когда нужно было срочно увековечить память какого-нибудь «друга России». Я допускаю, что этот закон не нравится и самому Леониду Печатникову, но он, находясь на госслужбе, должен действовать в его рамках. И я не могу себе представить обстоятельства, при которых Печатников, который, к тому же, был дружен с Борисом Немцовым, дает неизвестным ему лицам указание свинтить табличку. Но в то же время я хорошо представляю себе обстоятельства, при которых в подобную картину мира верят люди, замученные безнаказанностью «титушек».

Лечится все это очень легко, тут вообще не надо ничего придумывать, достаточно неизбирательно применять закон, в частности, Уголовный кодекс. Или для этого тоже нужны «особые указания»?