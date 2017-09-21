Каждый наблюдал за учениями «Запад-2017» на своей территории. Лукашенко — на Борисовском полигоне, Путин — на Лужском. Так было впервые. Александр Лукашенко объяснил это так: «А если снаряд в одно место? Двоих не станет!» Но было ясно, что это всего лишь неуклюжая шутка, чтобы ничего не объяснять всерьез.

Лукашенко на полигоне во время учений «Запад-2017». Фото: РИА Новости

Во время учений «Запад-2013» Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе наблюдали за завершающим этапом сначала на Гожском полигоне в Гродненской области, затем — в Калининградской области, куда вместе полетели из Гродно.

Во время «Запада-2009» тогдашний российский главнокомандующий Дмитрий Медведев приехал на Обуз-Лесновский полигон недалеко от Барановичей и подарил Коле Лукашенко золотой пистолет, после чего сидел рядком с Колей и его папой, наблюдая за маневрами.

И только в этом году каждый поехал на свой полигон, хотя еще за день до начала учений «Запад-2017» анонсировалась встреча Лукашенко и Путина в рамках совместного инспектирования учений. Но — разошлись в разные стороны.

Трудно сказать, что стало причиной раздора двух главнокомандующих, но «Запад-2017» меньше всего походил на учения союзников. Скорее на отработку приемов информационной войны и проверку Россией союзника на скорость реакции.

Учения «Запад-2017» начались утром 14 сентября. В 11.16 на сайте Министерства обороны России неожиданно появилась информация о том, что подразделения Западного военного округа начали переброску личного состава в Беларусь, а военнослужащие танковой дивизии, дислоцирующейся в Подмосковье, подняты по тревоге и прибыли на станции погрузки. Военнослужащим ЗВО, было написано в пресс-релизе, предстоит действовать на незнакомых полигонах в условиях сложного рельефа местности. Переброска танков пройдет в течение суток.

Но всем было известно, что войска, которые принимают участие в учениях «Запад-2017», давно уже прибыли в Беларусь. И никаких танков никто не ждал. Белорусские военные не знали, что говорить, и дрожащими голосами уверяли журналистов, что больше никто в Беларусь приехать не должен и подмосковные танки здесь не ждут. Ничего более внятного услышать не удалось.

Активисты оппозиции во главе с Павлом Северинцем, лидером христианских демократов, решили срочно ехать в Оршу: танки могли попасть в Беларусь либо эшелонами, либо по трассе М-1, но в любом случае Оршу им не миновать. А потому, если и искать их, то именно там. Вечер 14 сентября активисты провели в Орше и на окрестных территориях. Танков не обнаружили, местные жители тоже ничего не слышали.

И только на следующий день официальный представитель министерства обороны Беларуси Владимир Макаров рассказал, что в пресс-релиз российских военных просто ошибочка закралась. Это выяснилось в результате консультаций, которые продолжались весь предыдущий день. Оказывается, танковая дивизия и военнослужащие ЗВО действительно были подняты по тревоге и передислоцированы. Но — на российские полигоны, не на белорусские, так что союзникам ничто не угрожает.

Итак, вот что в сухом остатке. В первый же день учений Министерство обороны России объявляет о переброске в Беларусь военного контингента и техники, не заявленных для участия в них. С трудом верится в такие «ошибочки», тем более что тот пресс-релиз до сих пор издевательски болтается на сайте Министерства обороны России. Из него убрали только одну фразу — о том, что переброска танков займет сутки. Все остальное — о передислокации в Беларусь — осталось.

Так что это не ошибка, это маневр. Это проверка реакции белорусских военных: что, интересно, они будут делать? И убежденность в том, что ничего они делать не будут.

Вместо того чтобы перебросить собственные войска на границу или хотя бы привести их в боевую готовность, белорусские военачальники консультировались. Они звонили в Москву и терпеливо ждали ответа. А отвечать им, судя по всему, не торопились. Наблюдали. Анализировали. Обсуждали. Хохотали. Наслаждались победой. Было чем: этот информационный бой Беларусь проиграла вчистую. Если на ее территорию действительно пойдут танки, белорусские военные не будут действовать. Они всего лишь будут звонить в Москву и спрашивать. Отличная работа.

А на запланированное инспектирование учений на Борисовском полигоне 20 сентября вместо Владимира Путина Москва пообещала Сергея Шойгу. Но даже он не появился, хотя накануне белорусское командование уверяло, что Шойгу уже в пути. Но он затерялся в дороге, как подмосковные танки.

Понятно, почему в Беларусь не приехал Владимир Путин — ему это уже не слишком интересно. «Все, что вы хотели знать, но боялись спросить», стало понятным после запуска дезинформации Министерством обороны России. Путину уже незачем изображать союзничество: он — начальник, пахан, всеобщий главнокомандующий. Лукашенко же — нечто вроде командующего Краснознаменным Белорусским военным округом. И это же — ответ на вопрос, почему Лукашенко не поехал на Лужский полигон посмотреть с Владимиром Путиным в бинокль. Сегодня это действительно выглядело бы как командировка комокруга к главнокомандующему. А читка пьесы с таким текстом в планы Александра Лукашенко не входила.

Так что в последний день учений, 20 сентября, рядом с Лукашенко на Борисовском полигоне находились только министр внутренних дел Игорь Шуневич и министр обороны Андрей Равков. Министр обороны в качестве утешительного приза подарил Александру Лукашенко пистолет ТТ. «С патронами?» — спросил Лукашенко. «С патронами», — вздохнул Равков.

Минск