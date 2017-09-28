Раскадровка кампании

Президентская кампания ведется по правилам бойцовского клуба, первое правило, которого, как известно, заключается в том, что никто не должен знать о его существовании. Центризбирком готов объявить о начале выдвижения кандидатов и старте предвыборной агитации в декабре. Имеется группа свадебных генералов, надеющихся, что их снова позовут на праздник демократии. Они объявляют, что, хотя кандидат в президенты может быть только один, они все же готовы нести свой крест и тоже пойдут на выборы — но только после того, как об этом объявит «сам».

В отсутствие новой информации и публика, и специалисты резонно развлекаются разного рода политтехнологическими сенсациями, связанными не столько с содержанием кампании, сколько с ее оформлением. Много интереса вызвал, например, слух о возможном участии в выборах Ксении Собчак, которая таким образом отыграла бы ролевую модель «независимого кандидата для либералов», к тому же женщины. Навальный отчитал Собчак за то, что она от этих слухов не открестилась в ясной форме, Собчак в ответ напомнила о вождизме Алексея, и это событие обсуждалось в течение недели. Как самая яркая новость в нашей политической жизни.

У Кремля, конечно, есть такая проблема: как организовать красивые и убедительные президентские выборы. Но для всех остальных сторон вопрос о том, какой набор участников будет предложен в рамках этой кампании, почти не имеет никакого содержательного значения — речь в любом случае идет о декоративной политике. Единственное исключение — это как раз Навальный. Но после событий последнего полугодия можно почти с полной уверенностью говорить, что власти ни при каких обстоятельствах не позволят ему участвовать в выборах в 2018 году. После митингов и агрессивной альтернативной кампании оппозиционера это было бы слишком рискованно.

Так что если мы хотим понять, как выглядит реальный поиск «образа будущего» в Кремле, то нужно смотреть не на технологическую сторону вопроса, а на кадровую. Будущее в смысле кремлевских обитателей — это вопрос о том, чьи люди на какие позиции встанут. И если вооружиться этой оптикой, то реальная кампания по выстраиванию транзита к кремлевской системе-2018 идет полным ходом.

С одной стороны, этим объясняется новая волна зачистки губернаторского корпуса, из которого убираются наиболее одиозные фигуры вроде самарского Меркушкина, им на смену приходят «технократы», мало отличающиеся от своих предшественников по сути.

С другой — еще большее значение в «образе будущего» имеет постепенная смена ключевых персонажей в правительстве и АП, которая пока идет без громких отставок — так, чтобы не привлекать внимание широкой публики, не разрушать образ «стабильности». Так, глава антикоррупционного управления администрации президента Олег Плохой перешел на позицию первого замминистра юстиции. Эта позиция пустовала после ухода из ведомства скандально известного Сергея Герасимова, руководившего в частности операцией по созданию реестра «иностранных агентов». Герасимов стал одним из трех заместителей министра Александра Коновалова, ушедших из ведомства за последние месяцы. У Плохого, пользующегося личным доверием президента, есть перспектива со временем занять кресло министра.

Фото: РИА Новости

Широкую публичную огласку получила выволочка, которую Путин устроил министру транспорта Дмитрию Соколову за ситуацию вокруг обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Соколову Путин заявил о неполном служебном соответствии и предложил премьеру Медведеву подумать, что с этим делать. Под раздачу, впрочем, тут же попал и главный человек самого Медведева — вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий, среди прочего, транспорт. У него президент поинтересовался, не слишком ли тот перегружен и не пора ли с этим тоже что-то сделать?

Реальная президентская кампания раскрывается именно здесь. Кадровая гиперактивность Кремля указывает на то, что система подошла к очередной черте и нуждается в пересборке накануне марта 2018 года и после него. Вклад каждого сколько-нибудь заметного игрока будет взвешен и оценен в рамках новой расстановки сил.