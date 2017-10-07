Открытое обращение главы муниципального округа Тверской Якова Якубовича к органам государственной власти и гражданам появилось на официальном сайте 5 октября. В нем Якубович просил власти «соблюдать НАШУ Конституцию» и заявил, что рассчитывает быть «услышан властями, а права и интересы граждан не будут нарушаться ни в ближайшие выходные, ни в дальнейшем».

«Светлое будущее наступило, но оказалось, что оно мрачнее прошлого, так как сегодняшний день отличает от событий тридцатилетней давности лишь то, что разрешение (на акцию. — В. П.) выдается уже не Советами депутатов, а правительством Москвы. Причем зачастую обоснование отказов в разрешении отсутствует, а альтернативные площадки не предлагаются», — пишет Якубович.

Учитывая, что де-факто в защиту активистов из депутатов по всей России не высказался практически никто, заявление — вдвойне смелое. Поэтому логичным было бы ожидать, что именно депутат Якубович выйдет на несанкционированный митинг 7 октября, чтобы лично разрешать потенциальные конфликты между участниками и полицией. Вышла, однако, неувязочка: выяснилось, что Яков Якубович в данный момент находится за границей и, как говорят его коллеги, «координирует работу удаленно, дает советы». От МО Тверской соблюдение просьбы решили проверить три депутата — Дмитрий Третьяков, Никита Литвин и Кетеван Хараидзе. Но тоже не совсем на акции, а в Тверском ОВД, куда должны были отправлять задержанных.

— Как депутат, я понимаю, что мне нужно быть максимально полезным, — объяснил «Новой» Дмитрий Третьяков. — Если бы мы пошли в первых рядах на Тверской, это была бы красивая пиар-акция, но мы бы сами могли оказаться задержанными. Есть ощущение, что тут мы полезнее.

Фото: Вячеслав Половинко / «Новая газета»

Как оказалось, работы для депутатов по защите прав задержанных оказалось немного в силу малого числа задержаний. С улицы в отдел был доставлен 27-летний парень, нарушение которого состояло в том, что он снимал какое-то «оперативное совещание» на Пушкинской площади. После разъяснительной беседы в присутствии депутата — очень вежливой, надо сказать, беседы — молодого человека должны были отпустить, однако у полицейских, взявших документы задержанного, «зависла база».

Чуть позже парня отпустили, а число задержанных увеличилось вдвое: в отдел привели водителя, обклеившего свой минивэн плакатами в поддержку Алексея Навального. «Нарушение» его расценили как более серьезное, поэтому мужчину увели внутрь отдела, куда мундепов уже не допустили.