Вполсилы за избирателей

Накануне несогласованной протестной акции 7 октября в Москве случилась небольшая сенсация. Вновь избранный глава Тверского муниципального округа Яков Якубович разместил на официальном сайте совета депутатов открытое письмо к властям и правоохранительным органам. Якубович призывал их соблюдать Конституцию и не препятствовать мирному собранию граждан. В этом событии многие увидели серьезный политический жест. Мол, мы оттолкнулись от низовой демократизации, случившейся на последних выборах в Москве, и двинулись дальше — к дискуссии, спору между ветвями власти. Свободолюбивые граждане избрали своего единомышленника, и тот немедленно отправился защищать их права на территории, которую по справедливости считает своей.

Воображение подсказывало и следующий ход, который сделает настроенный серьезно мундеп Якубович. Граждане пойдут гулять на Тверскую, власти выставят полицейские кордоны, а депутат физически будет с народом. Поддержит своих избирателей моральным и соседским авторитетом, основанным на итогах демократических выборов.

Такой ход, к слову, виделся чуть ли не единственным решением уже традиционной моральной дилеммы. С одной стороны, двусмысленно выглядят политики, призывающие людей выходить на несанкционированные митинги в свою поддержку, прекрасно понимая при этом, что защитить сторонников от незаконных действий силовиков не смогут. С другой — граждане безоговорочно имеют право мирно гулять там, где хотят и не поддерживать их в этом решении невозможно. Петиция Якубовича будто бы позволяла выбрать третий путь для демократа. На акции никого не звать, оставляя как призывы, так и участие в уличной политике, на совести каждого, но права людей по мере сил защищать и к тому же лично разделить с ними риски. Мы были готовы восхищаться депутатом Якубовичем.

К полудню 7 октября выяснилось, что Яков Якубович недоступен для телефонных звонков. При попытке связаться с ним по номеру, указанному на том же официальном сайте, что и петиция, мы слышали какие-то шумы.

Коллеги Якубовичу по муниципальному совету пояснили, что председатель совета в данный момент находится за границей, откуда и «координирует все происходящее».

Остальные мундепы тоже не выразили готовности гулять вместе с народом по Тверской.

Мотивация была предельно рациональной, но увы, совсем не политической. Дескать, место рядового депутата во время политической акции — у ближайшего ОВД, там, куда будут свозить задержанных. Если же депутат выйдет на улицу с народом, то будет задержан сам и ничем не пригодится своему избирателю. Тактический анализ, немного напоминающий бессмертную сцену с картошкой из кинофильма «Чапаев».

Справедливости ради надо сказать, что в петиции Якубовича ничего не говорилось о его готовности идти на Тверскую. Но серьезное требование соблюдать Конституцию, выраженное к тому же от официального лица и избранного политика, вряд ли может быть сформулировано исключительно в виде циркуляра для СМИ. От человека, сказавшего «А» (требования граждан законны, не препятствуйте им), невольно ждешь «Б» (и я готов защищать интересы избравших меня граждан на месте). Без «Б» ценность петиций резко снижается — если это политическая ставка, то она явно сделана вполсилы.

У меня нет желания ругать Якубовича, тем более, что выработать взвешенную позицию по участию в уличной политике в нынешних условиях действительно непросто. Суть скорее в том, что вчерашним критикам режима в фейсбуке, а сегодня носителям пусть местной, но все же власти, заседающим в Тверском мунициальном округе (да и в других местах), возможно, пора задуматься о том, как перейти от привычного выражения гражданской позиции к политике.