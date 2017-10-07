Предупреждали, задержали и избили. Фотографии
Как прошла акция сторонников Навального в Петербурге — главном городе протестов 7 октября
Елена Лукьяновафотокорреспондент
По самым скромным подсчетам, в акции сторонников политика Алексея Навального в Петербурге поучаствовало от 8—10 тысяч человек. Нам известно о 62 задержанных полицией к вечеру субботы. Среди них есть и серьезно избитые силовиками, с которыми нам удалось поговорить. За событиями следил корреспондент «Новой газеты в Петербурге».
Власти города еще до начала акции предупреждали горожан: она не будет согласована там, где хотят заявители, а вышедших на Марсово поле встретит полиция. Разгонять будут, и сделают это жестко — давала понять и городская прокуратура. Марсово поле спешно объявили зоной благоустройства — за день до акции и во время нее там продолжали работать коммунальные службы, территория была оцеплена.
В 18:00 сюда пришли первые участники с плакатами. Но места не было — и активисты двинулись по центральной улице. На подступах к Невскому начались первые задержания. Полицейские выстроились в цепь и загоняли толпу на тротуары. Небольшими группами люди пошли к площади Восстания. Там акция продолжалась еще два часа — уже без особенных инцидентов. На Восстания были задержаны еще несколько человек.