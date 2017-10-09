«Горизонтальные связи», заплыв на лодках и Сечин — лектор

​​​​​​​Те, кто иронически посмеивался над схожестью назначенных на позапрошлой неделе врио губернаторов в разных регионах России после серии отставок, называли администрацию президента «фабрикой клонов». Как оказалось, в данном случае комментаторы были не так далеки от истины, только отбор шел не по внешности, а по качествам, проявленным на специальном тренинге для будущих губернаторов — в нем принимают участие депутаты, сенаторы и представители министерств.

Материал о тренинге для кандидатов в губернаторы появился в начале прошлой недели на сайте РБК. В нем утверждалось, что трое участников тренинга «Программа развития кадрового управленческого резерва» — Дмитрий Азаров, Глеб Никитин и Александр Цыбульский — стали исполняющими обязанности губернаторов не в последнюю очередь потому, что прошли подготовку. На прошлой неделе в Орловскую область уехал врио губернатора Андрей Клычков, тоже участвовавший в тренинге. А в обед 9 октября в Омскую область отправился «справедливоросс» Александр Бурков, тоже слушавший кремлевских «коучей». Всего в тренинге, как утверждается, принимают участие 67 человек, и примерно половина может рассматриваться как будущее региональной политики в России.

Это не первая инициатива Кремля по выстраиванию системы подбора кадров для работы в регионах, но, пожалуй, самая неординарная среди них.

Раньше была «медведевская сотня», потом решили сделать ставку на «молодых технократов».

Новая система вроде как должна объединить всех будущих руководителей на местах горизонтальными связями и «общим пониманием» происходящих процессов. Самим участникам происходящее нравится, экспертам — не очень.

Раскачали лодку-дракона

Вообще, тренинги и семинары как потенциальный метод отбора кандидатов существовал еще при прежнем первом замруководителя кремлевской администрации Вячеславе Володине, говорит «Новой» знакомый с ситуацией политолог. Только тогда речь шла о более академической подготовке, а теперь,

с приходом в АП Сергея Кириенко, обучающие программы стали игровыми:.

в рамках этих семинаров моделируются разные практические ситуации, а кроме того, проводятся парусные регаты и «гонки на лодках-драконах»

Список преподавателей для возможных будущих губернаторов тоже внушителен: по данным РБК, там есть как действующие главы регионов — Сергей Собянин и Рустам Минниханов, например, — так и министры, и даже глава «Роснефти» Игорь Сечин. Источники «Новой» говорят: в том, что тренинги выглядят именно так, немалая заслуга Германа Грефа — он, к слову, тоже заявлен в качестве преподавателя, а программа корпоративного университета Сбербанка — один из документов, на основе которого готовились учебные модули.

Сами участники тренингов очень рады, что на них обратили внимание, а назначение Азарова, Никитина и Цыбульского их вдохновило дополнительно. «Тренинг я считаю очень полезным, лекции позволяют расширить кругозор и знания в различных областях, — говорит депутат Владимир Панов из «Единой России». — Здесь мы получаем уникальный опыт, которым с нами делятся эксперты со всей страны». Панов заявил также, что в ближайшее время еще минимум четверо участников обучающей программы могут отправиться назначенцами в регионы, но «в любом случае такие решения принимает президент».

Еще один участник — Антон Гетта, также единоросс, — говорит, что все вокруг в восторге от происходящего. «Все коллеги говорят, что этот тренинг даже не на несколько ступенек выше по уровню, а на несколько пролетов. Мы ставим оценки после выступлений спикеров, и я всем ставлю максимальный балл — 10. Сейчас ни у меня, ни у коллег нет сомнений, что во всех модулях тренинга нужно участвовать, несмотря на занятость. Это очень важно и полезно», — делится Гетта впечатлениями с корреспондентом «Новой». Он тоже говорит о необходимости «горизонтальных связей» и о возможности в случае чего «позвонить коллеге, обратиться к нему по имени и решить без бюрократии и проволочек возникшие вопросы».

Читавшая лекции на одном из предыдущих модулей о долгосрочных трендах развития регионов и о том, как преодолевать кризисы, главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Наталья Зубаревич сравнивает эти тренинги с Высшей партийной школой в советское время — с поправкой на масштаб и время, разумеется.

«Когда кадры учат — это лучше, чем когда их не учат, — считает Зубаревич. — В любом случае это не вредно. Советский Союз готовил кадры системно, нынешняя власть готовит менее системно».

В любом случае нужно объяснять, «как все устроено», а подобранная аудитория, по мнению преподавателя, вполне для такого обучения подходит: «это благодарная аудитория, слушают, как родные, спорят, с чем-то не соглашаются».

Негарантированный путь

Как показали назначения на губернаторские должности в рамках осенних отставок, участники тренинга пока рассматриваются лишь как один из вариантов на замену — и пока он точно не основной. Вполне объяснимо: маловероятно, что Кремль решится отправить в тот же Дагестан человека, вся подготовка которого сводится к лекциям и ролевым моделям. Вряд ли там обсуждаются взаимоотношения с тейпами и противодействие коррупции в условиях Кавказа. Да и в других случаях проверенного или хотя бы опытного человека поставить куда удобнее. Поэтому нынешние тренинги — это, вероятно, задел на будущее: например, на традиционную серию отставок после президентских выборов. Получается дополнительный фильтр для отбора: технократ после тренинга лучше, чем просто технократ.

К тому моменту участники явно поднатореют: по сведениям того же РБК, следующие модули обучения предполагают стажировку в Малайзии и Сингапуре. Сами «ученики» не против. «Пригласят — поучаствую», — говорит Иван Абрамов из ЛДПР.

Такая система подбора кадров не идеальна, считает политолог Александр Кынев. «Есть шорт-лист и лонг-лист людей, которые составляют кадровый потенциал. Естественно, что с ними ведется какая-то работа. Но я все-таки считаю, что опыт публично-политической борьбы может достигаться только в процессе самой этой борьбы, и лекциями его не образуешь, только жизнью. Нельзя просто посадить технократа и прочитать ему лекцию в надежде на то, что он станет публичным политиком», — объясняет Кынев в беседе с «Новой».

Собственно, формулы универсального и уж тем более идеального губернатора не существует, либо она у каждого своя. «В разных условиях нужны люди с разными характерами и опытом. В любом случае это должен быть публичный политик, — продолжает Кынев. — Любые профессиональные качества без умения общаться с людьми для губернатора бесполезны. Работа губернатора — это, по сути, работа актера, который олицетворяет власть. Его задача — обеспечивать коммуникацию. Если он не умеет говорить с людьми и выстраивать очень сложные схемы согласования частных интересов, то каким бы он ни был профессионалом, он не сможет эффективно работать [в регионе]». В общем, звонками в Москву дело не решишь.

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О том, каким должен быть эффективный губернатор, высказались и участники тренинга. «Он должен иметь компетенции в областях, за которые отвечает: в экономике, сфере образования, ЖКХ, знать методику принятия решений. Человек должен быть лидером, владеть навыками профессиональной коммуникации, чтобы общаться с жителями региона», — считает Владимир Панов. «Губернатор должен быть технократом, знать инновационные тренды. Нам и на тренинге говорят, что в технологическом смысле мир быстро меняется, нужно это учитывать, ведь многие виды работ можно доверить роботам, а людям предложить более подходящую для них деятельность», — добавляет Антон Гетта.

Судя по ответам, подготовка на губернаторские должности роботов — дело не такого далекого будущего.