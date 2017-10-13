400 телеграмм для Белых

Екатерина Рейферт

Во время очередного суда над Никитой Белых допросили его невесту Екатерину Рейферт. Обвинение интересовали обстоятельства их знакомства и другие детали. Но главный вопрос свидетелю задал сам Белых. Он спросил Рейферт, согласна ли она выйти за него замуж? Свидетель ответил: да. Мало кому делали предложение в такой обстановке.

— После того как меня допросили в качестве свидетеля, у следствия нет оснований отказывать нам в свиданиях. Теперь я уже не свидетель, я невеста. Прямо в зале суда судья Васюченко оформила бумагу, которой не хватало для заключения брака. Дальше с необходимыми документами я иду в районный загс по месту пребывания жениха. Если это «Лефортово», то в Рязанский. Потом мы с сотрудниками загса едем в изолятор и оформляем наш брак.

Все удивляются, как я на это решилась. По-моему, это нормальное поведение любящей женщины, мне наш брак не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Мы планировали пожениться, обсуждали, как назовем детей. После этого моего любимого мужчину арестовали. Как должна реагировать женщина? Сказать, что у нее изменились планы? Перестать любить? Вот это как раз ненормально.

За то время, пока он сидит, мы послали друг другу порядка 400 телеграмм. Были и письма, но письма могут идти два месяца, это очень долго. А телеграммы идут два-три дня, и спасибо цензорам «Лефортово», они их не задерживают и не возвращают. Другое дело, что общением это можно назвать с натяжкой. Я очень давно его не видела.

После заключения брака я получу официальное право на свидания с мужем раз в две недели. Это бесконечно важно. Это возможность обнять и поддержать любимого человека. Что и на воле важно, а в СИЗО важнее стократ.

И я получаю право присутствовать на судебных заседаниях. Это тоже хорошо, в зале суда поддержка родного человека необходима. Потому что одни говорят одно, другие другое, но я уверена, что то, что пытаются инкриминировать Никите Юрьевичу, — полный бред. Это абсурд.

А здоровье у Никиты все хуже и хуже, только на днях удалось добиться обследования. Последствия пребывания в СИЗО катастрофические: на фоне диабета у него развилась катаракта. Не прекращаются головные боли. И продолжаются серьезные проблемы с ногой. Почти год ему делают обезболивающие уколы. Человек чуть ли каждый день обращается в медицинскую часть! Слава богу, ему не отказывают.

Меня поддерживают друзья, родственники, очень много хороших людей, с которыми я незнакома. Другое дело, что о нас, о наших отношениях непрерывно говорит пресса. Нас обсуждают и оценивают в интернете. Если б этого не было, мне бы было намного легче. Каждый встречный и поперечный пытается высказаться на тему нашей личной жизни. Естественно, я все это читаю, и мне неприятно. Есть все-таки вещи, которые касаются только двоих, туда вторгаться не надо.

И вверх бесстыдства, конечно, — пиариться на нашем горе, как это сделали неизвестные мне активистки, устроившие стриптиз в здании суда. Что они хотели сказать — непонятно. То ли городские сумасшедшие, то ли просто мерзавцы, которые издеваются над человеком, попавшим в беду. Не знаю пока, кто это безобразие организовал, но такие вещи спускать нельзя, мы обязательно подадим на них иск. Никите стало плохо во время заседания, ему вызвали скорую. И представьте себе реакцию родных и близких на это зрелище. Отвратительно.