Ким Чен Ын нарисовал новый атлас мира

12 октября посольство России в КНДР опубликовало в своем фейсбуке пост с неброским заголовком: «В Пхеньяне издан новый атлас мира». Громким, однако, оказалось содержание:

«Издательство «Научная энциклопедия» (КНДР) выпустило новый политический Атлас мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240–242) уже окрашен в российские цвета. Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам. КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации».

Сообщение российского посольства было моментально растиражировано СМИ. К вечеру даже в главных темах новостей «Яндекс» сообщал: «КНДР признала Крым российским». Сообщение было дополнено выступлением посла Северной Кореи в РФ Ким Хен Чжуна: «Партия и правительство КНДР неизменно намерены развивать и расширять российско-корейские отношения дружбы и сотрудничества по заветам великого товарища Ким Чен Ира». Не осталась в стороне и украинская пресса. Вот пара заголовков:

«Безумный Ким подарил Путину Крым»,

«Взбесившийся диктатор признал Крым российским».

Тихой гаванью, как ни странно, оказался сам полуостров. Местная пресса подала информацию о признании со стороны КНДР довольно скупо, часть СМИ об этом событии даже не упомянула.

Из опрошенных «Новой газетой» крымчан категоричным оказался только крымско-татарский активист Нариман Джелял.

— На месте России стоило бы постыдиться таких признаний. Буквально недавно страна была в клубе ведущих держав, решавших вопросы мирового масштаба, а сейчас — радуется признанию своих территориальных приобретений странами, которые никак нельзя назвать передовыми. КНДР известна обманом собственных граждан. Я уверен, что Москва не на тех равняется, и россияне достойны большего, чем признание от лидеров стран, подобных Северной Корее.

Член Общественной палаты Крыма политолог Александр Форманчук оценил ситуацию сдержанно: «Любое международное признание для Крыма важно, в том числе и со стороны КНДР. Но если посмотреть на международную ситуацию, понятно, что такой шаг Пхеньяна может привести к определенным спекуляциям, особенно на фоне истории с ракетами. Посмотрим, как отреагирует Украина».

Крымский общественник Александр Талипов и вовсе считает, что Крым может обойтись без северокорейского признания: «Зачем нам это? Да еще и от страны, которая грозится развязать ядерную войну. Конечно, приятно, что при запуске ракет мы будем обозначены как дружественная территория. Но если серьезно — хорошо бы в итоге получить такое же признание от соседей КНДР — Южной Кореи и Китая».

Чиновники полуострова шаг Пхеньяна тоже оценивают неоднозначно.

— Само по себе признание Крыма Северной Кореей радует. Но никаких вариантов сотрудничества с этой страной я не вижу, — заявил «Новой газете» глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев. — В целом ничего не известно о сотрудничестве с Крымом и других стран, признавших его статус: Венесуэлы, Афганистана…

Всего из 193 государств — членов ООН Крым территорией России признают 6. Помимо КНДР, Венесуэлы и Афганистана, это Куба, Никарагуа и Сирия. У полуострова с этими странами есть две схожие черты: слабая экономика и плачевная ситуация с правами человека. Судя по сдержанной реакции на признание Пхеньяна, крымчане и сами хотели бы быть в другой компании.

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