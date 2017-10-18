«Обвинению с такой фантазией надо писать сценарий к «Игре престолов»

На судебное заседание в очередной раз не явился главный свидетель обвинения — предприниматель Юрий Зудхаймер. Потому прокурор Дятлова попросила суд изменить порядок рассмотрения дела и огласить материалы дела, которые касаются этого свидетеля: его заявление о преступлении, акты осмотров купюр и протоколы осмотров места происшествия. (Напомним, Белых обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро (ч. 6 ст. 290 УК).

Судья Татьяна Васюченко тихим голосом перечитывала заявление Зудхаймера, который согласился участвовать в оперативно-розыскном мероприятии, «направленном на изобличение противоправной деятельности губернатора Кировской области Никиты Белых». Зудхаймер утверждает, что экс-губернатор вымогал у него 200 тысяч евро, и позднее он – Зудхаймер - передал через посредника 50 тысяч евро, а 24 июня 2016 года — еще 150 тысяч евро.

В ходе оглашения материалов дела Адвокат Андрей Грохотов указал, что в номерах купюр, которые якобы были преданы его подзащитному в качестве взятки, есть несоответствия. После чего судья Васюченко попросила секретаря принести коробку с вещдоками, в ней - диск с аудиозаписями разговоров Зудхаймера и Белых.

Пока судья ее вскрывала, секретарь пыталась сдвинуть тома дела, чтобы поставить компьютер.

— Ваша честь, тома падают, — предупредил Белых.

Папки шумно упали на пол.

— Дело разваливается, — пошутил Белых.

На диске — два аудиофайла: «Москва 16 мая 2016» и «Рига 24.04.2016». Сначала стороны договорились прослушать файл «Рига», потому что он первый по хронологии. Через несколько минут судья прервала запись и попросила начать с «Москвы»:

— Во всех протоколах, это первый файл! С хронологией разберемся. А то я не понимаю!

На записи от 16 мая 2016 года слышно, как три мужских голоса сначала обсуждали дачный сезон в Кировской области и половодье. Потом Белых замечает, что из-за системы «Платон» нагрузка на областные дороги увеличилась. Мужчины переключились на обсуждение отпуска, Зудхаймер советовал «офигенный отдых» в Хорватии: «Чтобы нормальный отдых был, нужна Хорватия и Греция. Там очень много островов».

«Никита Юрьевич, хотел с вами поговорить», — в итоге меняет тему Зудхаймер. Бизнесмен рассказывает о проблемах своего предприятия и жалуется, что от какой-то встречи зависит судьба инвестпроектов.

Во время встречи Белых звонит своему заместителю Михееву.

«По поводу вашей просьбы - нереально деньги взять с завода, иначе потом начнутся серьезные проблемы. И эту проблему придется мне самому решать, я сам принесу как-то. Потому что 19 процентов обнал? Это что, мне 230 тысяч будет? Я эту проблемы решу сам, мне лучше оттуда привезти. Дайте мне только время», — говорит Зудхаймер. Белых объясняет, что ему нужен май-июнь.

Зудхаймер возвращается к обсуждению своих проблем, рассказывает про налоговую, которая его «обложила» и «загубит» предприятие. Белых несколько раз предлагает, чтобы директор компании Руслан Цуканов пришел к нему, обсудить все проблемы.

По словам Белых, на записи, действительно, — его встреча с Зудхаймером и его помощником Борисом Якубуком в «Кофемании».

— Мы разговариваем о делах на предприятиях. Они не могут сформулировать проблемы, поэтому я прошу, чтобы пришёл директор предприятия Руслан Цуканов, чтобы с ним обсудить вопросы по существу. Во время разговора я звонил Михееву, своему заместителю. Я специально при Зудхаймере позвонил Михееву, чтобы спросить, как дела на предприятии, — пояснил Белых.

Что касается денег:

— Я просил Зудхаймера помочь с избирательной кампанией путем перечисления средств на счет Военно-исторического общества, — разъяснил Белых и уточнил у судьи, различает ли она, где говорит он, а где Зудхаймер:

— Когда там матерные слова — это Зудхаймер! Я — только анекдоты.

Запись из аэропорта Риги, как позднее объяснил адвокат Андрей Грохотов, Зудхаймер сделал по собственной инициативе. На аудио слышно, как Белых рассказывает о встрече с представителями Сбербанка.

— Кто это — Греф? — спрашивает Зудхаймер.

— Наш главный банкир, — объясняет Белых.

— А! Ну, лошара я, не знал, — отвечает Зудхаймер. Разговор переключается на Альберта Ларицкого (бывший совладелец «Нововятского лыжного комбината»). Зудхаймер обвиняет Ларицкого в том, что он украл у него деньги.

— Все деньги, которые он заработал, это те, которые он украл у меня, и те, что он банки российские пограбил. Это жулик, это человек, который у меня хотел украсть все. Я его взял в белорусской деревне и всюду таскал. Вы — уважаемый человек, зачем вы верите жулику? — добавляет Зудхаймер.

Зудхаймер рассказывает о существовании какой-то «группировки», к которой имел отношение Ларицкий. «Они нас арестовали с Андреем и хотели забрать наш бизнес. Мы всю ночь просидели в тюрьме. Просто стечение обстоятельств — попался хороший следователь», — продолжает Зудхаймер.

Белых пытается перевести разговор на условия кредитов разных банков, но бизнесмен снова возвращается к Ларицкому. Но губернатор возвращается к теме выборов.

— Скажите, вы сможете нам помочь? — спрашивает он.

— Вы скажите мне, чем там надо, сколько надо помочь?

Далее обсуждаются способы передачи денег – как говорит Белых, все «делают это по-разному». И беседа вновь переключается на проблемы бизнеса - Зудхаймер жалуется на закредитование:

— Я не видел ни копейки и не увижу лет десять. Мне, зачем такой бизнес? Я столько туда вхерачил, это самая моя большая ошибка.

Запись обрывается, когда мужчины идут на посадку.

— На этой встрече мы действительно много говорили о ситуации с Ларицким. Я ее не комментировал, потому что примерно тоже, но с другой стороны, мне в свое время рассказывал Ларицкий - какой Зудхаймер негодяй, — прокомментировал аудиозапись Белых и далее сослался обвинительное заклюение, в котором эта встреча представлена как требование Белых «передать в виде взятки сумму в размере 200 тысяч евро».

— Ваша честь, с такой фантазией обвинению надо писать не заключения, а сценарий к «Игре престолов». Что из прослушанного говорит о вымогательстве с целью личного обогащения за действия, связанные с покровительством бизнеса? — удивляется Белых, указывая, что он также встречался «с десятком людей» по поводу избирательной кампании.

Бывший губернатор объясняет, что во время кампании есть официальные расходы, которые проходят через счет кандидата, а есть неофициальные — они проходят через счета общественных организаций и фондов. Последние расходы, пояснил Белых, связаны с благоустройством города, поэтому и нельзя перевести через официальный счет.

— Почему вы не настояли на безналичных переводах? — спросила прокурор.

— Ошибка. Думал, что эти наличные средства будут внесены на счет либо фондов, либо, если будет найден достойный вноситель, то и на избирательный счет, — пояснил Белых.