«Выступил Владимир Ростиславович очень мощно против русофобии»

18 октября прошла пресс-конференция «Проблемы объективности освещения российской истории». Ожидалось присутствие Владимира Мединского, однако министр не пришел. Его интересы защищали историки Анатолий Королев, Константин Аверьянов, Григорий Герасимов и Николай Старостенков.

Фото Юлии Репринцевой

От зампреда диссовета, который рассматривал диссертацию министра, Николая Старостенкова мы услышали, что защита Мединского проходила с нарушением пункта 3.6.7 положения о диссовете, который предписывает отсылку автореферата в Рособрнадзор. Старостенков признал, что «правильный» автореферат, то есть «третья версия», та, в которой оппонентами значились Тымчик, Семин, Королев, выложенная накануне в твиттере Российского военно-исторического общества (РВИО), никогда в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) не посылалась и на сайте ВАК не размещалась. Старостенков признал, что в ВАК была послана «неправильная» (т. е. «первая неправильная») версия автореферата (всего этих версий теперь три).

Старостенков также признал, что «неправильная» (в данном случае имеется в виду «вторая неправильная») версия автореферата была, возможно, послана в ряд учреждений по списку рассылки, что также является фатальным нарушением положения о диссовете и положения о присуждении ученых степеней. Факт нахождения в Российской государственной библиотеке (РГБ) «неправильной» (второй) версии автореферата он не оспорил. Разосланная вчера по редакциям СМИ «правильная» версия автореферата происходила, по его словам, из библиотеки Российского государственного социального университета (РГСУ), в чем нет сомнений — на обложке, если приглядеться, просвечивает штамп РГСУ со стр.3 (при этом представитель Российского военно-исторического общества Владислав Кононов в интервью «Новой» заявил, что это версия из РГБ).

Защита Мединского должна считаться недействительной в силу нарушений уже только этого требования — отсылки автореферата в ВАК и рассылки в библиотеки.

Старостенков запутывал публику, говоря о том, что претензии заявителей к путанице авторефератов были разобраны на совете в Белгороде. «Новая газета» писала о третьей версии автореферата, в то время как претензии заявителей были связаны с путаницей между первой и второй версиями (находящимися в ВАК и в РГБ соответственно).

Бывший членом Экспертного совета по истории в 2011-м Константин Аверьянов заявил, что заседание Экспертного совета и обсуждение имели место. Напомним, ранее члены этого совета рассказали «Новой» обратное — заседания и обсуждения диссертации Мединского не было. На вопрос, считает ли Аверьянов, что его коллеги солгали, он не дал прямого ответа, при этом заявив, что «вы узнаете, кто был докладчиком по этому делу 20 октября».

Одним из «событий» пресс-конференции стало выступление одного из трех якобы «оппонентов» диссертации Мединского — Анатолия Королева. Остальные, как он пояснил, не смогли прийти «по техническим причинам».

Первым делом Королев пояснил, почему согласился стать оппонентом Мединского. Он заявил, что у него вышла монография и ряд статей в научных изданиях на тему «образ России глазами иностранцами», которая «непосредственно связана с тематикой диссертации Мединского». «Сейчас, если имеются публикации от трех и выше по теме диссертации, можешь оппонировать. Тогда, шесть лет назад, такого требования не было», — отметил Королев.

Еще одна причина, по которой историк согласился оппонировать Мединскому: его привлекли прежние работы министра, «где он защищает наши национальные интересы, на которые покушается Запад».

По мнению Королева, из-за какого-то метафизического страха «Запад смотрит и смотрел на Россию как на какую-то огромную черную бурю, которая вот-вот разразится, раздастся гром и польется дождь».

«Короче говоря, выступил Владимир Ростиславович очень мощно против русофобии, которая имеет ментальные, психологические корни и с которыми нам приходится если не бороться, то в какой-то мере воспринимать. Это используется сейчас в рамках информационно-психологических войн, который ведет Запад против России. Образ России представляется зачастую как… [неразборчиво] люди неграмотные, необразованные, которые только и пьют. В целом работа соответствует требованиям, которые предъявляются инструкцией ВАК. Эта проблема решена системно <…> Спустя шесть лет в целом я поддерживаю тональность, философию истории, которой он придерживался», — заключил Королев.

Напомним, Минкульт назвал Королева, Тымчика и Семина наиболее узкими специалистами по теме диссертации Мединского. При этом все три историка специализируются на 20 веке, а тема диссертации министра затрагивает 15–17 века. Как вышло, что эти люди якобы стали оппонентами Мединского, Королев не смог внятно пояснить.

«Какое-то представление, что мы законченные истуканы. Еще в годы советской власти я занимался бог знает какими проблемами. Я изучал творчество Толстого Льва Николаевича <…> За это время, за 26 лет постсоветской власти, я занимался очень многими проблемами — у меня 400 работ <…> Я писал работы по цивилизации — русской, отечественной <…> Это касается той проблематики, которой занимался уважаемый диссертант.

Кроме того, есть работы «Россия между Западом и Востоком», я занимался масонами, историей партии — бог знает чем занимался», — сказал Королев.

Согласно информации в каталоге РГБ, докторская диссертация Королева посвящена политике КПСС по повышению роли государственных органов и общественных организаций в коммунистическом воспитании молодежи, докторская диссертация Тымчика — Гражданской войне 1918–1922 годов. Докторскую Семина обнаружить не удалось. Его кандидатская написана по теме «Деятельность Коммунистической партии по пропаганде ленинского военно-теоретического наследия в годы Великой Отечественной войны».

После завершения пресс-конференции Старостенкову были заданы дополнительные вопросы. В частности, почему он будучи в Белгороде на диссовете не высмеял заявителей, которые заявили, что специализация указанных в диссертации оппонентов Мединского (Лавров, Борисов и Гасанов) не соответствуют теме диссертации министра. Он ответил, что не обратил внимания на эту претензию заявителей.

Пару дней назад Сергей Пархоменко заявил на радиостанции «Эхо Москвы», что надо ждать потопа или пожара, в котором погибнет автореферат Мединского. Вчера и сегодня автореферат в РГБ был недоступен и в электронном, и в твердом виде. Вчера говорили, что «автореферат кому-то выдан». Сегодня — что он в «Первом Отделе». А с электронной версией — «технические сложности». И ровно в момент, когда стали разбираться с тем, а что там за технические сложности, РГБ была эвакуирована.

А после обеда вдруг объявили отставку Николая Аристера — главного ученого секретаря ВАК и главного спасителя Мединского, устроившего цирк с отзывом дела из Екатеринбурга. По данным «Новой», аттестационного дела Мединского 2011 г. в ВАКе больше нет. Где это дело — должен знать Аристер. К счастью для Мединского, теперь в ВАКе некого спрашивать.