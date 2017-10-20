Фривольный рупор

Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года, а Алексея Навального окончательно не допустили к ним. Кремль пытается перенаправить протестную аудиторию в нужное ему русло.

«Я могу разговаривать со всеми»

В среду вечером страна официально услышала, наконец, то, о чем эксперты и СМИ стыдливо говорили как об инсайде последние полтора месяца. Телеведущая Ксения Собчак официально объявила о своем выдвижении в кандидаты на будущих президентских выборах в марте 2018 года. Сначала — через ролик «Кандидат «против всех» в интернете, потом — через письмо и одновременно предвыборную программу в газете «Ведомости», а затем — на телеканале «Дождь».

Позже подключилась программа «Время». «Объясняя мотивы принятого решения, Собчак заявила, что хотела привлечь тех, кто в противном случае не пришел бы на избирательные участки или проголосовал бы против всех», — будничным тоном сообщила Екатерина Андреева. Пусть девятым сюжетом в программе, пусть всего 42 секунды, но для человека, которого не было на федеральных каналах очень долго, упоминание в девятичасовых новостях — уже триумф.

С остальным, кажется, с самого начала проблемы. Ближе к ночи среды письмо Собчак в «Ведомостях» разобрали на цитаты — в основном, язвительные. Телеведущей поставили в вину большое количество грамматических неточностей и ошибок в тексте (самый яркий пример — слово «скомпромеНтировать», сейчас уже исправлено на сайте «Ведомостей». — Ред.), а также общий, не очень убедительный посыл письма. «Я против революции. Но я — хороший посредник и организатор, — пишет Собчак. — Алексей Навальный предлагал сегодняшней верхушке мирный уход — это правильно, это очень важно для закрепления процедуры сменяемости власти в стране. Но они ему не поверят. А мне — поверят. Я могу разговаривать со всеми — и потому, что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому, что я журналист, чья профессия — разговаривать со всеми». Поэтому кандидат предлагает всем, кто хочет высказать свои претензии власти, использовать ее как «рупор».

«Собчак заявляет, что она хочет участвовать в выборах президента страны, но при этом обращается с этим не к тем, кто должен голосовать, а к оппозиционным партиям и группам. В этом есть странность, потому что все эти группы и партии имеют свои цели, свои программы, и у них свои планы на эти выборы», — говорит «Новой» политолог Глеб Павловский. По его мнению, письмо «будто склеено из разных текстов», и есть подозрение, что его могли писать несколько человек сразу. «Очень трудно отнестись к этому письму, как к предвыборному манифесту или к политическому документу. Это какой-то исповедальный текст из глянцевого гламурного журнала», — формулирует эксперт.

Интересно, что в URL-адресе публикации письма на сайте «Ведомостей» стоит дата 30 сентября — то есть вся кампания продумывалась методично и заблаговременно. Встреча с Владимиром Путиным 14 октября, о которой рассказал телеканал BBC, была в этом смысле финальным аккордом — своеобразным помазанием на кандидатство. Сама Собчак, к слову, и не скрывает, что встретилась в том числе и для того, чтобы «объявить» о своем решении. Путину, замечает Собчак, это, кажется, «не очень понравилось».

В это, как и в то, что Путин был до встречи с Собчак не в курсе происходящего, верится не очень. «Это выдвижение, конечно, согласованный шаг с властью, — уверен руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский. — Он принят не без участия Путина. В этой связи ожидать, что на Собчак будет оказываться давление, маловероятно (если только это не будет сделано специально в рамках кампании). Момент выдвижения тоже выбран не случайно таким образом, чтобы выступить за день до обращения Путина на Валдае». Туровский почти не сомневается, что со сбором подписей новому кандидату, если нужно, помогут (да и с раскруткой тоже — смотри программу «Время»).

Правда, если вдруг окажется, что рейтинг Собчак начнет показывать какой-то неконтролируемый рост, она сама снимется с гонки или ее снимут, добавляет политолог Кирилл Рогов. «Думаю, этот шаг тоже согласован с администрацией президента», — говорит он.

Критической цифрой Рогов называет 15%. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов цифру потенциально голосующих «за» снижает до шести-семи процентов, но «в масштабе страны это миллионы голосов». «Есть порядка 20% оппозиционно настроенного электората — может, кто-то из них будет голосовать за нее. Возможно, проголосуют молодые люди лет тридцати, кто помнит ее по «Дому-2», — говорит Голосов. Он также добавляет, что в принципе Собчак «дадут столько голосов, сколько захотят».

Собчак за и против Навального

Вопрос в том, с какими целями идет на эти выборы Собчак. Сама она подтверждает стремление быть кандидатом «против всех» и в ролике, и в письме для «Ведомостей». «У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!», — пишет кандидат. В этой стратегии есть смысл, говорит Ростислав Туровский. «В сущности, у Собчак никакой электоральной базы на данный момент просто нет. Политическим деятелем и партийным активистом она не была. Речь идет о выдвижении не политического игрока, а медийной персоны. Полагаю, что голосование будет весьма ограниченным, даже при условии раскрутки. Это будет своеобразное голосование для тех, кто не за Путина и не за кандидатов от парламентской оппозиции», — говорит он.

Но, пожалуй, это только первый слой проекта «Собчак-2018». «Что касается кандидатов, подобных Собчак, в международной политике есть такое понятие как «фривольные» кандидаты (так называют тех, кто участвует в избирательной кампании ради собственных целей, не связанных с политикой; чаще так говорят о партиях. — Ред.). Роль таких кандидатов — оттягивать голоса у оппонентов», — говорит Григорий Голосов.

Кирилл Рогов формулирует предметно: Ксения Собчак — кандидат-спойлер, но не Путина, а оппозиционера Алексея Навального. «Собчак должна противостоять команде Навального. Она, возможно, будет аккумулировать внимание молодежи, но если Навальный собирает под свои знамена недовольную молодежь, то за Собчак должны голосовать более довольные текущим положением дел молодые люди. Задача стать рупором молодого поколения есть», — считает политолог.

Сама телеведущая уже заявила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального. «Если ему удастся надавить на власть и добиться регистрации, я готова обсуждать варианты событий вплоть до снятия кандидатуры. Я снимусь в его пользу. Не буду разбивать единый демократический фронт», — заявила Собчак в эфире телеканала «Дождь».

Это беспроигрышное заявление: в начале недели глава ЦИК Элла Памфилова окончательно и бесповоротно сформулировала отказ Навальному в любой регистрации кандидата. Да и сам Навальный начинает терять темп, считает политолог Дмитрий Орешкин. «Навальный, если говорить в спортивных терминах, плохо рассчитал выход на оптимум формы. Пик формы пришелся на весну. Проблема была в том, что его изначально не зарегистрировали бы, и он как юрист это прекрасно понимает», — говорит Орешкин.

В отношении Навального работает тактика вытеснения на «периферию общественной жизни», добавляет политолог. Хотя политик и представляет опасность в перспективе, сейчас «он не может помешать переизбранию Путина» и «занимается собственной раскруткой», считает Голосов из Европейского университета. Поэтому слова Собчак о Навальном выглядят неким лукавством — особенно на фоне их недавней полемики, в которой оппозиционер назвал телеведущую «карикатурным либеральным кандидатом с людоедской позицией».

Так что более вероятен вариант, при котором Собчак будет строить свою кампанию именно на полемике — не только с Навальным, а со всем либеральным политическим полем.

«В этом смысле Собчак является удобным во всех отношениях кандидатом: ей выпады не страшны, она умеет на них отвечать — и видимо, этим ей и придется заниматься», — говорит Ростислав Туровский. А Кирилл Рогов видит полезность Собчак как кандидата еще и в том, что она хороша как фон, на котором у Владимира Путина будет большой перевес голосов.

Балаган вместо «каруселей»

Нужно заметить, что кандидатура Собчак начала мелькать в сообщениях СМИ достаточно давно — в первую очередь, в тот момент, когда речь зашла о возможном спарринг-партнере женского пола для Владимира Путина. Тогда, как писали «Ведомости», рассматривалось пять-семь кандидатов для предвыборной схватки с президентом, и выбор Собчак в качестве такого партнера называли «идеальным». Еще рассматривались председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева — все из «Справедливой России». А в Казахстане СМИ уже заявили, что конкуренцию Собчак может составить уроженка Тараза модель Эльвира Агурбаш, которая перебралась в Россию и написала о своем желании выдвигаться в Facebook.

Собчак, конечно, куда более выгодный вариант, но сама история с поиском кандидатур — следствие дискредитации процедуры выборов и превращения ее в «балаган», считает Дмитрий Орешкин. «При этом персонально для Ксении Собчак, может быть, это удачное решение, потому что она пиар-менеджер, она и воспринимает эти выборы как игру для поднятия собственного престижа и статуса. А с точки зрения власти, она не столько создает иллюзию политической борьбы, сколько дискредитирует механизм выборов (в глазах продвинутой части общества). Это все элементы сценария. Все знают, кто в этой игре как обычно победит. Но, чтобы выборы были игрой неожиданной или с элементом драматургии, надо добавить туда Ксению Анатольевну. Мне кажется, мы сами, включаясь в это ярое обсуждение, попадаем в эту сценарную разработку», — сетует Орешкин.

В конечном итоге, все приведет к еще большему раздражению и, вероятно, еще большему отторжению способной что-то поменять аудитории от выборов. «Легитимности выборам подобный кандидат совсем не прибавит, люди потом будут еще больше злиться, что их провели. Образ честных выборов — он нужен для аполитичных людей, которые и так бы пошли на выборы голосовать за Путина», — говорит Григорий Голосов.

Протестный электорат после этого может разочароваться в выборах совсем, но Кремль это, кажется, устраивает. А Ксения Собчак со спокойной душой после выборов может свернуть свою политическую карьеру, не особо беспокоясь о последствиях для самой себя. Ей, в конце концов, не привыкать, а возвращение на федеральные каналы наверняка может хоть как-то компенсировать горечь от поражения либерального лагеря.