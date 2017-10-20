Из тех, кто пленных не берет: меч Ким Чен Ына

Едва ли не в каждом выпуске новостей — репортаж о Северной Корее. Великий вождь Ким Чен Ын наслаждается видом взлетевшей в небо ракеты, улыбается и вяло хлопает в ладоши. Его подданные восторженно кричат:

— Товарищ Ким, превратим Сеул в море огня! Накажем американцев!

Президент США Дональд Трамп обещает уничтожить Северную Корею, если возникнет необходимость защищать Америку или союзников от атак Пхеньяна:

— Люди спрашивают — он нормален? Понятия не имею. Но он был очень молод, когда умер его отец. И ему пришлось иметь дело с очень крутыми парнями — с генералами и так далее. Он смог удержать власть. Я уверен, что многие пытались у него эту власть отнять. Но он ее удержал. Так что он довольно умный паренек <…>.

Династия Кимов

Северной Кореей семь десятилетий правит династия Кимов. Создатель КНДР Ким Ир Сен передал страну своему старшему сыну Ким Чен Иру. Законы престолонаследия везде одинаковы: право на стороне первенца. Почему же Ким Чен Ир оставил престол третьему, младшему сыну?

Свою первую жену он увел от мужа. Но брак остался тайной. Мальчика Ким Чон Нама (старшего сына) отправили учиться за границу. Отвезли в Советский Союз. Москва не понравилась: не комфортно. Ким Чон Нама перевели в Швейцарию. А когда он вернулся в Пхеньян, то обнаружил, что у него нет ни дома, ни семьи. Мать умерла. Отец жил с другой женщиной, где росли свои дети. Старший сын безумно ревновал и переживал.

Однообразная и тоскливая жизнь в Пхеньяне ему тоже не понравилась (как и в Москве). В его распоряжении было все, что он мог пожелать, но Ким Чон Нам впал в депрессию. И папа Ким Чен Ир в сердцах пригрозил:

— Отправлю тебя в лагерь для перевоспитания! Поработаешь в горах на руднике, лучше разберешься в жизни, оценишь то, что имеешь!

Ким Чон Нам захотел уехать. Отец согласился.

Болезнь заставила Ким Чен Ира поспешить с наследником. Но сыновей у него было трое. От разных жен. Он остановил выбор на младшем сыне, оценив его амбиции, настойчивость и целеустремленность: Ким Чен Ын из тех, кто пленных не берет.

Ким Чен Ир с семьей. Фото: EPA

Младший сын

Когда Ким Чен Ын подрос, получать образование его тоже отправили в Швейцарию. Под чужим именем. Учителя объясняли ему, как важна демократия для успешного развития страны, но, видимо, безуспешно.

Он был ниже своих швейцарских сверстников. Мать внушала ему: будешь играть в баскетбол — вырастешь. Играл он жестко. Ненавидел проигрывать. Ему купили сразу несколько пар кроссовок «Найк».

Ни у кого в классе не было таких кроссовок — по двести долларов пара. Это был год, когда из-за засухи в Северной Корее умирали от голода. На каникулы и в выходные его возили в Париж, ходили с ним в Диснейленд.

Ким-младший курил коллекционные «Ив Сен Лоран», из напитков предпочитал виски «Джонни Уолкер». Наслаждался жизнью и наблюдал за тем, как его отец управлял страной. Видел, как он легко расстается с недавними любимцами. Усвоил и другой урок: никому нельзя доверять.

Будущий вождь по природе был непослушен и нетерпелив, быстро выходил из себя.

Пути братьев разошлись

Обосновавшемуся за границей старшему брату доверили семейные счета в иностранных банках. Речь идет о миллиардах долларов, которые зарабатываются различными путями, но не поступают в страну, а остаются в распоряжении Кимов. Ким Чон Нам путешествовал по азиатским странам с либеральным финансовым законодательством и пристраивал деньги в разные банки.

Ким Чен Ир умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года. Старший сын прилетел в Пхеньян, чтобы попрощаться с отцом. Поездку организовали китайцы. Младший брат не пожелал увидеться со старшим.

На заседании политбюро Ким Чен Ына утвердили верховным главнокомандующим. Телезрители увидели его и верхом на белом коне, и в люке танка, и в кабине самолета. Ким Че Ын ездил по стране и весело пожимал руки бойцам и офицерам. Он вообще бесконечно веселился.

Ким Чен Ын начал с того, что показал стране: неприкасаемых нет!

Прямо во время расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи приказал арестовать своего дядю, Чан Сон Тхэка, члена политбюро и заместителя председателя комитета обороны, который был близок к китайцам. Эти кадры — невиданное дело — показало северокорейское телевидение. Страна должна содрогнуться и понять, кто теперь у власти. На суде его дядя покорно признавал, что готовил государственный переворот. Ким-младший распорядился казнить дядю.

В Пекине обиделись. Чан Сон Тхэк только что приезжал во главе официальной делегации. Но чем ответить? В Пекине демонстративно поддержали его старшего брата, который жил то в Макао, то в Сингапуре, то в Китае. Он сказал журналистам из японской телекомпании «Асахи»:

— Я против передачи власти по наследству. И не считаю, что мой младший брат располагает качествами, необходимыми для руководства страной.

Младший брат воспринял эти слова как вызов.

С особой жестокостью

Ким Чон Нам в легком пиджаке и джинсах, с рюкзаком за спиной вылетал из аэропорта Куала-Лумпура. Никто — кроме тех, кого это интересовало, — не обратил внимания на то, как к нему подбежали две молодые и привлекательные женщины. Потом по телевидению в Малайзии крутили видеозапись, сделанную одной из камер наблюдения. Одна его отвлекла. Вторая обрызгала лицо какой-то жидкостью и набросила сверху платок, чтобы жидкость лучше впиталась в кожу. Она держала платок секунд десять. Затем обе убежали.

Ким Чон Нам мгновенно ослеп. У него были выжжены глаза. Он задыхался, изо рта шла пена. Вызвали скорую. Когда она прибыла, уже потерявшего сознания Кима уложили на носилки. Но спасти его было невозможно. Старший брат вождя Северной Кореи умер через 20 минут в карете скорой помощи.

Ким Чен Нам. Фото: EPA

— Химическая экспертиза подтвердила результаты вскрытия, — заявил министр здравоохранения Малайзии Субраманьям Сатасивам. — Ким Чон Нама убил нервно-паралитический токсин VX. Поэтому он скончался в муках. Его агония продолжалась 20 минут. Никакое противоядие его бы не спасло.

VX — боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Его производство запрещено. Так что выбор «орудия» убийства не был случаен.

Еще один сигнал хозяина Пхеньяна внешнему миру: химическое оружие у нас тоже есть. Так что не смейте к нам соваться, а то это оружие обрушится на ваше мирное население! И вы никого не спасете!

Счастье с бомбой в руках

Внешне новый правитель похож на дедушку — великого вождя Ким Ир Сена. Это немаловажный аргумент в его пользу. Не случайно он носит такой же френч и такую же прическу…

Фото: ТАСС

Ким Ир Сен в последние годы своей жизни вел себя подобно живому божеству. А если его фактически приравняли к богу, тогда и его сын, и его внук автоматически превратились в божества, в непогрешимости которых сомневаться невозможно. Это основа власти династии Кимов.

Ким Чен Ына называют маньяком, лунатиком, далеким от жизни… Но он не сумасшедший. Он хочет, чтобы его боялись. Он убивает людей в стране и за границей, чтобы все понимали: я вас везде достану.

Иметь ядерную бомбу — очень рационально. Ким рассчитывает, что Северную Корею признают ядерной державой. И тогда никто не посмеет его свергнуть. Постоянно ухудшающаяся из-за ядерных и ракетных провокаций Ким Чен Ына ситуация на Корейском полуострове ведет мир к войне. Об этом шел разговор на заседании Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Президент форума Вячеслав Кантор собрал экспертов, которым нет равных: недавние министры иностранных дел и обороны, руководители ключевых международных организаций, ученые и генералы. Неустанными стараниями профессора Кантора, видной фигуры в общественной жизни Европы, форум работает уже 10 лет. Не знаю более значимого интеллектуального центра, который бы на таком высочайшем уровне анализировал опасности, связанные c распространением ядерного оружия.

В успехи северокорейских физиков и ракетчиков долго не верили. Но 9 октября 2006 года КНДР сообщила о первом успешном испытании ядерного оружия. А чем Пхеньян располагает сегодня?

Генерал-полковник Виктор Есин, бывший первый заместитель главкома Ракетных войск стратегического назначения, рассказал на Люксембургском форуме:

— КНДР уже имеет от двадцати до тридцати ядерных боеприпасов. И способна ежегодно производить до семи ядерных боеприпасов. А когда в 2018 году они завершат строительство атомной электростанции — смогут производить десять боеголовок. Сейчас испытывают ракету с дальностью полета до четырех тысяч километров и в течение двух лет примут ее на вооружение. На доработку межконтинентальной ракеты понадобятся еще три-четыре года. А еще проходят ходовые испытания подводные ракетоносцы. Так что скоро северные корейцы будут обладать полной номенклатурой ракетно-ядерного оружия. Через два года обретут возможность нанести удар по американским базам и американским союзникам. Через пять лет смогут обрушить ядерный груз на американские города…

Он ждет звонка от президента

В Пхеньяне от оружия массового уничтожения не откажутся: расщепленный атом — гарантия сохранения власти. И лучшее средство шантажа: напугав, добиться уступок, получить экономическую помощь и убедить американцев признать КНДР.

Ким Чен Ын сказал на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи:

— Ядерное оружие — мощная сила сдерживания, обеспечивающая суверенитет страны. Это драгоценный меч.

И высокомерно предупредил мир:

— Наша страна — это военная держава Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг.

Власти Северной Кореи в отчаянном положении. Из-за тотальных санкций они вовсе лишились валюты. А она жизненно необходима для успешного продолжения ракетно-ядерной программы и для комфортной жизни Кима и его семьи.

— Переговоры с северными корейцами имеют свой алгоритм, — сказал Владимир Лукин, член Совета Федерации и бывший посол в США. — Из-за санкций они соглашаются на переговоры. Смягчение режима позволяет получить то, что нужно. И они продолжают создавать ядерное оружие. Когда припасы кончились и вокруг все плохо — опять готовы к переговорам. Им нужно продержаться лет пять, пока они не обретут потенциал удара по территории США.

Попытки умиротворения агрессивных авторитарных режимов ни к чему хорошему не приводят. Так что же делать? Суть северокорейского режима — борьба одного человека за свою жизнь. Нужно, чтобы в Пхеньяне ощутили опасность. Вождь не камикадзе и не хочет лишиться жизни.

— Санкции Пхеньян не напугают, — считает академик Алексей Арбатов, — потому что полной блокады Китай и Россия не допустят. Есть только одно решение: США должны вступить в прямые переговоры с Пхеньяном. И в обмен на замораживание ядерной программы ослабить санкции.

Предоставляя слово Тони Блэру, профессор Кантор назвал его одним из трех лучших премьер-министров Великобритании: «Двух других вы знаете».

Понимая, что его поставили в один ряд с Уинстоном Черчиллем и Маргарет Тэтчер, Тони Блэр улыбнулся:

— Вы значительно лучше меня разбираетесь в ядерных делах. Впрочем, отсутствие знаний политику не мешает.

Теперь уже рассмеялся весь зал.

— Я поражен тем, что о ядерном оружии говорят меньше, чем об экологии, — заметил Тони Блэр. — Мир меньше боится бомбы, чем отравления окружающей среды. Когда я пришел в политику, предотвращение ядерной угрозы было ключевой задачей. Молодое поколение политиков думает, что эта проблема решена. Нет! Северокорейский режим уникален в своей мерзости. И нельзя признавать ядерный статус Пхеньяна — другие тоже захотят. Многосторонняя дипломатия нынче не в моде, но здесь необходимо согласование позиций России, США, Европы и Китая.

Политика Ким Чен Ына невероятно злит китайцев. Но Пекин не позволит, чтобы режим в Пхеньяне рухнул и две Кореи объединились. США держат в Азии сто тысяч солдат и офицеров, почти столько же, сколько в Европе, и это порождает в китайцах древний страх перед враждебным окружением. Военные союзы Америки с Южной Кореей и Японией они воспринимают как антикитайскую ось.

Что касается Москвы, то перспектива войны на Корейском полуострове, конечно же, ее не радует. Но северокорейское ядерное оружие и не пугает, это «бомба друзей». Враг — не Пхеньян, а Вашингтон.

— Когда пришел успех на переговорах о замораживании ядерной программы Ирана? — напомнил Игорь Иванов, в бытность которого министром иностранных дел Россия куда увереннее вела себя на мировой арене. — Когда пять ключевых держав нашли общий язык и сообщали Ирану общее мнение. А сейчас все главные участники говорят о разном.

Сбой компьютера

— Впервые в истории отношений двух ядерных сверхдержав, России и США, имеет место длительный застой в переговорах относительно сокращения ядерных арсеналов, — отметил президент Люксембургского форума Кантор. — Нарастает напряженность из-за взаимных претензий к выполнению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заморожена совместная программа по утилизации избыточного плутония, прекращена совместная работа ученых-ядерщиков. Исторический опыт убедительно подтверждает, что без договоров происходит неконтролируемая гонка вооружений.

Не менее обеспокоен Игорь Иванов:

— Десять лет назад, когда начал работать Люксембургский форум, говорить о ядерной катастрофе казалось неуместным. Президенты Медведев и Обама подписали в 2011 году договор об ограничении ядерных вооружений. А теперь ядерная катастрофа становится реальностью. И сегодня нет механизмов предотвращения случайного возникновения ядерной войны.

Откликаясь на его слова, бывший министр обороны США Уильям Перри поделился своим опытом: «В октябре 1979 года, когда я был еще заместителем министра, меня в три ночи разбудил звонок. Дежурный генерал Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки сообщил, что его компьютеры показывают: в сторону США летят двести советских ракет. У меня чуть сердце не остановилось. Но генерал был уверен, что тревога ложная. Он просил помочь найти причину сбоя в компьютере.

Понадобилось несколько дней, чтобы разобраться! Оператор по ошибке установил на компьютере учебную программу, которая моделировала реалистичный сценарий нападения. Ошибка одного человека могла привести к уничтожению всей цивилизации. Что спасло мир? Повезло с дежурным генералом. И не происходило ничего, что делало бы советское нападение правдоподобным.

А если бы сигнал ложной тревоги поступил во время кризиса на Ближнем Востоке, когда наши вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности? Тогда дежурный доложил бы президенту, а у него десять минут, чтобы принять решение, произвести ли ответный пуск американских МБР.

И если приказ отдан, нет никакой возможности отменить его или уничтожить ракеты в полете. Вот так и началась бы ядерная война. А люди и впредь будут ошибаться, а машины давать сбой…

***

Согласия между великими державами нет. И не предвидится! Поэтому не ограниченный в своих страстях и желаниях Ким Чен Ын остается одним из немногих властителей в мире, кто располагает орудием массового уничтожения. Пустить ли его в ход — решает он один. А видя, что северокорейские конструкторы не в силах совладать с системами наведения, как не задуматься над тем, что их ракеты вполне могут полететь не в сторону американского Гуама, а в направлении нашего Владивостока.

Новая книга Леонида Млечина «Брат вождя, или Увидеть Кима и умереть» выходит в издательстве «Пальмира».