«Роскошная жизнь» за счет Украины

30 октября Минюст США предъявил обвинения по 12 пунктам экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Его подозревают в отмывании 18 млн долларов через оффшоры и скрытой от правительства США лоббистской деятельности в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича.

В конце августа 2016 года Дональд Трамп объявил, что глава его предвыборного штаба известный американский лоббист Пол Манафорт написал заявление об увольнении по собственному желанию. Официальных причин, почему Манафорт решил уйти, не называлось. Однако за несколько дней до отставки Associated Press опубликовало заметку, в которой говорилось, что Антикоррупционный комитет Украины обнаружил «черную книгу» «Партии регионов» экс-президента страны Виктора Януковича.

В документе якобы было зафиксировано, что партия с 2007 по 2012 года перевела Манафорту 12,7 млн долларов. Фамилия Манафорт встречалась в «амбарной книге» 22 раза. Но, как оказалось, в налоговых декларациях эти деньги учтены не были. Антикоррупционный комитет призвал ФБР расследовать ситуацию, однако, по информации AP, дело завели еще до публикации заметки.

Сначала Манафорт всячески отрицал, что получал незадекларированные деньги, а все обвинения называл абсурдом, но спустя год его политическая консалтинговая фирма DMP Internation LLC все-таки задекларировала получение 17,1 млн долларов от «Партии Регионов».

Разоблачительная публикация AP была сделана на фоне разворачивающегося скандала о возможном вмешательстве России в выборы президента США и обвинений членов команды Трампа в связях с Россией.

Манафорт на Украине

Впервые имя американского лоббиста в связи с Украиной упоминается в 2005-2006 годах. Тогда Манафорт занимается имиджем компании одного из самого богатых граждан страны Рината Ахметова, который спонсирует «Партию Регионов». Официально Манафорт становится политическим консультантом «Партии регионов» на шесть лет: с 2006 по 2012 года.

Именно он убедил Януковича изучать английский язык, выступать на украинском — в западных регионах и говорить по-русски на востоке страны. В обязанности команды Манафорта входила работа с американской прессой по продвижению позитивного образа Януковича и одновременно критике его оппонентов — таких, как бывший премьер Юлия Тимошенко, освобождения которой из тюрьмы добивались все западные лидеры.

По информации лондонской The Times, американский лоббист в 2006 году организовал ряд протестов в Крыму против украинских властей и против союза Украины с НАТО. «Партия регионов» эти протесты возглавила, что, в свою очередь, заставило отменить планируемые международные учения под эгидой альянса.

Во время работы на Украине Манафорт сотрудничает с Риком Гейтс, которому власти США также предъявили официальные обвинения. Гейтс сотрудничал с двумя известными вашингтонскими лоббистскими фирмами — Mercury LLC и Podesta Group Inc, которые организовывали встречи руководства Украины с влиятельными сенаторами и конгрессменами.

Агентство AP сообщило, что этим фирмам было переведено 2,2 миллиона долларов. Обе фирмы не регистрировались в Минюсте США в качестве иностранных агентов, работающих на Украину, потому что деньги поступали к ним через общественную некоммерческую организацию «Европейский центр современной Украины» со штаб-квартирой в Брюсселе.

В 2006 году Манафорт, как утверждают американские СМИ, начал сотрудничать с бывшим военным переводчиком, экс-сотрудником ГРУ Константином Килимником. До встречи с Манафортом Килимник работал в московском офисе ИРИ — Международного Республиканского института. С 2006 года Килимник — переводчик, а затем и правая рука Манафорта на Украине, глава украинского офиса. Недоброжелатели видят тут «связь советника Трампа с российской разведкой».

Манафорт и бизнесмены

Работа на Украине — это не единственная интересная деталь биографии Манафорта. В СМИ также попала информация, что в конце 2006 года Манафорт участвовал в создании фонда прямых инвестиций на Каймановых островах. Фонд под названием Pericles («Перикл») использовал миллионы долларов, предоставленные российским олигархом Олегом Дерипаской, для покупки украинской компании кабельного ТВ.

Кроме того, AP сообщала о подписании Манафортом контракта с Дерипаской в 2006 году, который действовал минимум до 2009 года. Согласно документу, американский лоббист ежегодно получал от бизнесмена по 10 млн долларов, уточняет агентство. По данному контракту он якобы должен был продвигать интересы президента России Владимира Путина. AP передает, что за год до подписания контракта с Дерипаской, в 2005 году, Манафорт разработал стратегический план, который, по его словам, «принесет значительную выгоду» правительству Путина.

В свою очередь, The Independent утверждает, что Манафорт предложил стратегию, которая бы подорвала авторитет антироссийской оппозиции на территории бывших советских республик. Кроме того, он предложил стратегию по влиянию на политиков, бизнесменов и СМИ в США и Европе на фоне ухудшения российско-американских отношений.

Манафорт подтвердил The Independent, что работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что эта работа была законной. Он заявил, что представлял личные и бизнес-интересы бизнесмена в странах, в экономику которых тот инвестировал. Эта работа, по словам Манафорта, не включала лоббирование политических интересов России.

В стороне не остался и телеканал NBC, который выяснил, что в 2008 году Манафорт работал с Дерипаской и украинским олигархом Дмитрием Фирташем, сделавшим свои капиталы на торговле газом между Украиной и Россией и находящимся в розыске в США по обвинению во взятке.

Компания Фирташа планировала инвестировать 100 миллионов долларов в развитие нью-йоркского отеля Drake, утверждает NBC. Манафорт отрицает, что когда-либо получал деньги от Фирташа.

Связь с американским лоббистом отрицает и другой известный миллионер — Александр Ровт, заработавший состояние на торговле удобрениями и на приватизации производств удобрений на территории бывшего СССР.

По данным The New York Times, Манафорт получил в сентябре 2016 года займ $3,5 млн от связанной с Ровтом инвестиционной компании Spruce Capital.

Манафорт и адвокат российских «силовиков»

В СМИ также появлялась информация о том, что Манафорт встречался 9 июня с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы связана с российскими спецслужбами, так как в прошлом защищала интересы ФСБ. На встрече помимо адвоката и экс-главы предвыборного штаба присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и его сын Дональд-младший. Весельницкая обещала рассказать о компромате на политика Хиллари Клинтон.

Однако вместо компромата на Хиллари участники встречи говорили о «законе Магнитского» и запрете на усыновление российских детей американцами. Встреча продлилась 20 минут. Кушнер ушел с нее через 10 минут, а Манафорт, как писали СМИ, погрузился в изучение своего мобильного телефона. Как сказал посредник Роб Голдстоун, встреча была «самой бессмысленной глупостью, о которой я когда-либо слышал».

Манафорт и обвинения

В конце июля в дом Манафорта в городе Александрия пришло ФБР. Спустя три месяца Минюст США выдвинул обвинения по 12 статьям Полу и его коллеге Рику Гейтси.

Согласно тексту обвинения, Манафорт через оффшоры отмыл 18 млн долларов. Он также скрывал от властей США лоббистскую деятельность, которая заключалась в продвижении интересов Украины в США по указанию Януковича. Лоббирование касалось санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко».

Манафорта обвиняют в заговоре против США, отмывании денег, даче ложных показаний и отказе регистрироваться в качестве иностранного агента.

«Манафорт использовал свое сокрытое благосостояние для роскошной жизни в США, не платя налогов на этот доход», — утверждает американский Минюст.