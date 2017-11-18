«Вредоносная активность»

Тема «русских хакеров» давно превратилась в надоедливый раздражитель для наших чиновников и предмет язвительных шуток в российских СМИ. В основном в связи с президентскими выборами в США. Но на минувшей неделе она с новой силой зазвучала в Европе и даже стала пунктом повестки серьезного совещания министров иностранных дел и министров обороны 28 стран ЕС в Брюсселе.

Вопрос о российских хакерах был первым, что услышал от журналистов глава МИД Испании Альфонсо Дастис, выходя из лимузина у подъезда Совета ЕС. Он, правда, поспешил дипломатично сместить акцент, заявив, что приехал обсудить с коллегами весь комплекс проблем создания структуры совместной обороны и безопасности в рамках ЕС (PESCO). Но сразу же включил противодействие киберугрозе и «враждебной пропаганде» в число первостепенных задач создаваемой в ЕС структуры кооперации в обороне и безопасности. О ее создании говорили давно и не очень успешно, а в практическую плоскость она перешла только после Крыма и Трампа. Под намерением участвовать в этой совместной структуре подписались на совещении в Брюсселе министры 23 стран.

На закрытом заседании Совета ЕС Дастис призвал коллег «серьезно отнестись» к проблеме «стратегической коммуникации», чтобы бороться с враждебной российской пропагандой и продвигать европейские ценности. Мадрид, до сих пор один из самых последовательных симпатизантов Москвы на Западе, вдруг резко сменил курс, столкнувшись с подрывным троллингом в болезненный для него момент каталонского кризиса. И сильно возмутился, указав пальцем на Россию.

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Даже Евросоюз не осмелился вмешаться в конфликт Мадрида с Барселоной. И на этот раз ни один из министров на совещании ЕС не упомянул Каталонию, но все поддержали усиление борьбы против антиевропейской дезинформации и пропаганды в СМИ и социальных сетях.

Правительство, заверил испанский министр, имеет данные, что поток дезинформации после каталонского референдума шел через сети в России и других странах (в Венесуэле). Дастис не исключил, что распространение фальшивых новостей станет активнее во время кампании к предстоящим 21 декабря выборам в региональный парламент Каталонии. Министр иностранных дел Испании указал на Джулиана Ассанжа как на одного из людей, которых «пытаются использовать для вмешательства, манипуляции, влияния на естественный демократический процесс в Каталонии».

Еще более откровенной в обвинении России была министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль.

«Мы в Испании сегодня знаем, что многие из акций совершались с территории России», — заявила глава минобороны.

По ее мнению, нельзя сказать с полной уверенностью, что это исходит непосредственно от правительства РФ. Да, троллинг идет с территории России, еще из Венесуэлы, чье правительство неизменно поддерживает Кремль на дипломатической арене. В любом случае существуют определенные организации, государственные или частные, которые пытаются вмешиваться в политику стран ЕС, стремятся воздействовать на нее для дестабилизации Европы.

Зачем? Как считают в Мадриде, а также в Лондоне и Брюсселе, чтобы как можно сильнее расшатать Евросоюз и даже развалить его. Достаточно проанализировать содержание троллинга, список объектов дезинформации.

В интервью немецкой газете Handelsblatt премьер-министр Испании Мариано Рахой утверждает, что потоки пропаганды в поддержку независимости Каталонии в социальных сетях следовали по тем же каналам, что и направленная против ЕС дезинформация на другие темы: «Брексит», ультраправый популизм. «Среди испанских учетных записей Twitter в Каталонии было много ложных профилей, более 50% были зарегистрированы в России и 30% в Венесуэле, только 3% оказались реальными», — сказал Рахой.

В тот же день, 13 ноября, жесткое предупреждение Москве прозвучало из Лондона. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете от имени лорд-мэра Сити обвинила Россию в создании угрозы «международному порядку», попытке влиять на выборы и «милитаризации информации» через использование фальшивых новостей. Она также упомянула хакерские атаки на минобороны Дании и германский бундестаг, обвинила Россию в разжигании войны в Донбассе, аннексии Крыма, нарушении национального воздушного пространства нескольких европейских стран. «Россия определенно ищет возможности подрыва сложившейся системы мирового порядка», — отметила Мэй в своей речи.

В распоряжении премьер-министра был доклад руководителя британского Национального центра кибербезопасности Киарана Мартина, который сообщил об этом на следующий день агентству АП. Мартин однозначно заявил о российском вмешательстве в дела Великобритании. «Я могу подтвердить, что за истекший год Национальный центр кибербезопасности фиксировал российское вмешательство, которое проявлялось в атаках на британские СМИ и на компании энергетического и телекоммуникационного сектора», — цитируют его британские СМИ.

«Для борьбы с российской угрозой ведомство активно сотрудничает с иностранными партнерами, бизнесом и гражданским обществом», — сказал Мартин в заявлении для прессы.

По понятным причинам разведчик Мартин не мог предать огласке подробности расследования, но подтвердил, что Национальный центр кибербезопасности в прошлом году зафиксировал «случаи вредоносной активности, исходившей с серверов в России».

У разведки свои правила, она никогда не разглашает деталей своей кухни, поэтому тщетны требования одних правительств к другим «представить доказательства». Предполагается, что правительства, делая официальные заявления, основываются на докладах своих спецслужб. Международная политика — это не суд, где роль играют улики. Можно сколько угодно требовать доказательств, но главное — это доверие. Оно разрушается в секунды, а потом восстанавливается очень долго. Сейчас Россия с Европой именно в такой ситуации.

Пропаганда бессильна в стабильные времена, но может быть действенной в кризисные, когда широкая публика недовольна положением, не верит истеблишменту и ищет альтернативных решений. В такие моменты ей трудно сразу разобрать, где правда, а где ложь. Тем более если ложь профессиональна.

Есть русские хакеры или нет, действительно ли ими дирижирует государство, или они портят атмосферу в сети «по зову сердца» — это не очень важно. Но само знание об их существовании (как и «вежливых людей» в Крыму) оставляет пространство для столкновения.

Российская политическая и военная элита стремится использовать кризисные явления в ЕС для вбивания клиньев между странами, группами населения, партиями, чтобы разрушить ЕС изнутри. Но в результате плодит еще большее недоверие и расширяет пропасть между Россией и Европой.

Министр обороны Испании Коспедаль назвала лучшим средством борьбы с подрывной дезинформацией говорить «вслух» о проблеме, чтобы о ней знала широкая общественность. «Это первый шаг, он уже сделан, и я думаю, что это очень важно», — сказала она журналистам в Брюсселе.