Детектор алиби

ТАСС сообщил, что с математика Дмитрия Богатова могут быть сняты подозрения в терроризме и попытке организовать в Москве массовые беспорядки, а в уголовном деле он может остаться в качестве свидетеля. По сведениям информагентства, следователь предложил Богатову пройти проверку на детекторе лжи, подследственный согласился. Исследование с использованием полиграфа якобы подтвердило алиби Богатова, который утверждал, что 29 марта в 22 часа 25 минут они вместе с супругой находились в спортзале, а потом заехали в магазин. А именно в это время под прикрытием IP-адреса домашнего компьютера Богатова неизвестный злоумышленник под ником «Айрат Баширов» призывал москвичей к беспорядкам.

Дмитрий Богатов в зале Пресненского суда, где рассматривали просьбу следствия отпустить его из СИЗО под домашний арест. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Уголовное дело, фигурантом которого стал Дмитрий Богатов, столичный главк СК возбудил в субботу 1 апреля. А уже 5 апреля в квартиру преподавателя Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Богатова нагрянули оперативники и следователи. После обыска математика задержали. Продержали задержанного три дня и две ночи в ИВС, а в пятницу 7 апреля привезли в Пресненский райсуд Москвы. Следствие настаивало на аресте математика, выдвинув в отношении него обвинение по части 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам), но в тот день даже покладистый российский суд, редко отказывающий следствию, не решился на арест. Федеральный судья Евгений Найденов посчитал, что доказательства причастности Богатова к преступлению сомнительные, и постановил освободить задержанного.

Но Богатова не освободили. В понедельник, 10 апреля, его снова привезли в тот же самый Пресненский суд. И тот же самый федеральный судья Евгений Найденов отправил Дмитрия Богатова в СИЗО.

Мне довелось побывать на этом судебном заседании. И вместе со всеми удивиться расторопности следствия, которое за выходные «нарастило» обвинение, добавив к массовым беспорядкам еще и преступление, предусмотренное частью 2 статьи 205 (террористический акт). При этом никаких новых доказательств в материалах дела не появилось.

К тому времени у Богатова уже появились адвокаты. Они представили в суд записи с камер видеонаблюдения, тайм-коды которых подтверждали, что в момент появления на интернет-форуме преступных записей Богатова вместе с женой не было дома. Защита пыталась убедить суд, что на домашнем компьютере Богатова установлена программа-анонимайзер Tor. Само по себе использование этой программы не образует состава уголовного преступления, но Tor делает персональный IP-адрес пользователя доступным для всех, кто в это же время пользуется этой программой.

Самое парадоксальное, что неизвестный злоумышленник, орудующий под ником «Айрат Баширов», продолжал оставлять комментарии на форуме даже тогда, когда Богатов уже был под стражей.

Но федеральный судья Евгений Найденов этих доводов не услышал (подробности в № 38 «Новой» от 12 апреля 2017 г.).

После ареста началась стремительная политизация «дела Богатова». По всему миру прошли акции в поддержку математика. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Студенты начали собирать подписи с требованием освобождения Богатова. И в июле его освободили из СИЗО, отправив под домашний арест («Новая газета», № 80 от 26 июля 2017 г.).

С момента возбуждения уголовного дела прошло уже больше чем полгода. Никаких новых доказательств причастности Дмитрия Богатова к преступлению следователям добыть не удалось. Возможно, что следствие ухватилось за соломинку в виде полиграфа. Но и он не помог, а лишь подтвердил то, что изначально было очевидно всем непредвзятым наблюдателям, — Богатов не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняли.

И появление сообщения ТАСС о возможном прекращении уголовного преследования Дмитрия Богатова больше похоже на прощупывание «общественного мнения». Можно предположить, что инициаторов утечки информации интересует мнение не правозащитников и юридического сообщества — с ними-то все и так понятно. Столичный главк СК, похоже, беспокоится, не последует ли грозный окрик из центрального аппарата Следственного комитета, что негоже, мол, отступать и бросать тень на огромное количество людей, начиная с федерального судьи Евгения Найденова и включая сотрудников прокуратуры, следователей, которые полгода трудились не покладая рук, чтобы запихнуть за решетку невиновного.