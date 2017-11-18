«Прокрустово ложе» и желтая утка

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Финальным аккордом трехдневного смотра культурных достижений стало (вопреки названию) «гала-открытие» с участием президента России. Сами достижения для наглядности собрали в видеоролике, который был показан на Новой сцене Мариинского театра перед началом церемонии: «…за пять лет количество зрителей российских фильмов выросло в два раза… число посетителей музеев увеличилось на 42%… установлено более 200 памятников и 2000 мемориальных досок выдающимся деятелям культуры…» Широкой аудитории VI культурный форум сенсаций не принес и запомнится разве что историей с наличием (или, наоборот, отсутствием) в его программе нежелательных гостей.

В октябре перечень «нецелесообразных» для приглашения на СПбМКФ лиц появился в Telegram-канале главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, а 15 ноября Colta.ru опубликовала его «расширенную и дополненную» версию. Непосредственные организаторы форума не подтверждали и не опровергали подлинность «слитых» бумаг, но отрицали всякую причастность к ним: «Мы не получали никаких указаний по этому поводу, — ответили на запрос «Новой» в оргкомитете. — Вне зависимости от достоверности документа, он не адресован дирекции, и организаторы форума не получали, не получают и не планируют получать такого рода инструкции».

Справедливости ради: идущий первым номером в «черном списке» киновед Андрей Плахов участие в культурном форуме принял. 16 ноября он вел коллоквиум Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Режиссер Александр Сокуров сам попросил убрать свое имя из программы; его примеру последовал худрук театра DEREVO Антон Адасинский. Последний объяснил свое решение несогласием с «демонстративным невмешательством» Министерства культуры в дела задержанных режиссера Кирилла Серебренникова, директора РАМТ Софьи Апфельбаум и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Перед тем как подняться на сцену, Владимир Путин провел в здании театра совещание по вопросам поддержки талантливой молодежи. Худруку Мариинки Валерию Гергиеву президент пообещал построить во Владивостоке концертный зал «такой же, как у вас здесь создан», а выступавшим на совещании Николаю Цискаридзе и Сергею Безрукову — реформу госзакупок в области культуры. Коррекцию того самого 44-го Федерального закона, из-за несовершенства которого над администрацией любого театра вечно висит необходимость идти по грани административного (хотя бы) самоуправства.

«Вот эти открытые конкурсы, <…> они, конечно, неуместны, кроме общехозяйственных вещей: скрепок, штор, стульев, — это можно вполне покупать на открытых конкурсах, — отметил глава государства. — Но все остальное, все, что связано с творчеством, конечно, вот в это прокрустово ложе, как я уже сказал, не укладывается, и уложить туда будет невозможно».

В 20.00 Владимир Путин появился на сцене концертного зала, где его терпеливо ждала рассаженная согласно наклейкам на креслах интеллектуальная и творческая элита. «Культура представляет собой колоссальный ресурс для объединения людей вокруг высоких гуманистических целей, — подчеркнул президент, выступая с обращением. — Именно она передает будущим поколениям самые базовые ценностные ориентиры, дает ответ на вызовы варварства, нетерпимости, радикализма».

Главным номером вечера значились сцены из балета Игоря Стравинского «Петрушка». Постановка, приуроченная к 135-летию композитора, принесла неожиданный «сюрприз»:

в определенный момент на сцену выехала ванна, из которой вылез полуобнаженный танцор, держащий в руках большую желтую утку. «Галерка», где расположились представители СМИ, заметно оживилась

— уж слишком был похож этот сценический атрибут на главный символ протестов 2017 года (напомним, петербургская полиция в протоколах задержания участников митингов даже признавала игрушечную утку средством наглядной агитации). Пока артист танцевал, прижимал утку к груди, а затем отбрасывал — аллюзии становились все отчетливее. Впрочем, искушенная публика «подвоха», кажется, не заметила.