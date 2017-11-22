Чрезвычайный форум

«Черный список» и звонки о минировании

Буквально накануне открытия был опубликован «черный список» деятелей культуры, нежелательных для участия в Форуме, который один замминистра культуры якобы адресовал другому (оба отрицают, что эту бумагу видели в глаза). Никто из руководителей секций Форума, которые, собственно, и осуществляли приглашения гостей, списка также не получил. По крайней мере, так заявили и Валерий Фокин, и Михаил Пиотровский. Большая часть лиц из списка были на Форум приглашены в качестве участников и ведущих дискуссий. Зато «черный список» стал вирусным в Сети, где развернулась кампания, участники которой призывали лиц из «черного списка»… немедленно отказаться от участия в Форуме, то есть выполнить желания пресловутых министерских мракобесов.

Атака на Форум продолжилась шквалом фейковых звонков о минировании. Пришлось эвакуировать посетителей из Академии художеств с открытия выставки «Такеда. Преодоление». В БДТ прервали репетицию, и актеры прямо в сценических костюмах были вынуждены выйти на ветреную набережную Фонтанки. Остряки посчитали, что торжественную церемонию открытия Культурного форума задержали ровно на 60 минут (по числу звонков о минировании по маршруту кортежа президента РФ).

Барабанная дробь цифр

36 тысяч участников. 500 культурных и 200 деловых мероприятий. 167 принимающих площадок в Санкт-Петербурге. Тысячи человек из 79 стран мира перебирались с пленарных заседаний в Главном штабе Дворцовой набережной на круглые столы в Манеже, с деловых площадок Этнографического дворца на конференцию в Александринке. Нужен новый Гоголь, чтоб описать форумную толпу («Создатель, какая смесь одежд и лиц!»). Английский принц и действующие президенты, министры и губернаторы, писатели, художники, музыканты, балетмейстеры, искусствоведы, музейщики, книгоиздатели, религиоведы, артисты, балерины, режиссеры, журналисты, меценаты, директора, учителя, просветители, скульпторы, студенты, экономисты, священники, продюсеры и галеристы, историки, этнографы, библиографы и дизайнеры из 79 стран мира.

Фото: Peter Kovalev / TASS

По словам статс-секретаря — замминистра культуры Александра Журавского, Санкт-Петербургский культурный форум объединяет в себе конгресс, деловую площадку и фестиваль. И это отличает его от любых мировых культурных аналогов. На четырнадцати секциях форума с 9 утра начиналась деловая активность. Самой драйвовой была секция Дмитрия Бутмана форум-фест JAB (JAZZ ACROSS BORDERS). Самой сосредоточенно-эффективной — секция «Сохранение культурного наследия» (в ее рамках сирийской делегации передали 3D-модель Пальмиры).

Таксисты жаловались, что таких пробок Северная столица не видела никогда.

Совершая чудеса эквилибристики, влетая на заявленную панельную дискуссию «Революция и интеллигенция», — ты мог с удивлением обнаружить на огромном экране сцену из «Матильды», в которой у балерины во время танца обнажается грудь, к смущению и восторгу наследника престола. Размышляя, каким боком роман будущего императора связан с революцией и интеллигенцией, — вдруг понимаешь, что «шел в комнату — попал в другую». И перед тобой круглый стол на тему «Балет в кино».

Революция и мы

Осмысление наследия революции в самых разных ипостасях было сквозной темой международной конференции «Культура в революции. Революция в культуре. 1917—2017», круглых столов, подиумной дискуссии «Российская революция 1917 года и мир XX столетия», открытых лекций Владимира Мединского и Тихона Шевкунова. На мой субъективный взгляд, самым содержательным высказыванием на заданную тему стала выставка в Зимнем дворце Эрмитажа «История создавалась здесь». Главными ее героями стали собственно пространство Зимнего дворца и история одной семьи — семьи императора Николая Романова. Ощущение личного прикосновения к событиям, которые разворачивались именно в этих интерьерах, «человеческий объем» исторического измерения — наверное, вообще самый правильный ракурс разговора.

Может, поэтому камертоном Петербургского культурного форума стала тема «инклюзии в пространстве культуре». Она объединила и мастер-классы специалистов, ставящих спектакли с детьми-инвалидами, и выступление Антона Гетьмана, директора Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, по проблемам тифлокомментирования (позволяющего слепым и слабовидящим «видеть» происходящее). А музейные специалисты готовили коллег к предстоящей 2 декабря Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии». В России живет около 13 миллионов людей с ограниченными возможностями, и это — один из вызовов культурному пространству, которое должно стать для них доступным и как для зрителей, и как для участников и сотворцов.

Фото: Peter Kovalev / TASS

Дело «Седьмой студии»

Незадолго до форума была отправлена под домашний арест бывший работник Минкультуры РФ и нынешний директор РАМТа Софья Апфельбаум, курировавшая «Седьмую студию». Аккурат накануне форума Басманный суд вынес постановление об аресте имущества Кирилла Серебренникова и Юрия Итина. Естественно, «судебный фон» не мог не повлиять на тематику обсуждений внутри театральной секции.

Андрей Могучий заметил, что происходящее расследование и те демонстративные формы, в котором оно ведется Следственным комитетом, стали постоянным фоном нашей театральной жизни. Дмитрий Волкострелов назвал «дело «Седьмой студии» «заказным и политическим», сославшись на публикации в интернете о жалобах Тихона Шевкунова президенту на фильм «(м)Ученик». А директор Вахтанговского театра Кирилл Крок напомнил об ответственности театральных менеджеров, которые «должны оберегать своих художественных руководителей от любых нарушений законодательства. Даже когда оно, мягко говоря, далеко от совершенства». И назвал 83-й федеральный закон «головной болью для руководителей учреждений в сфере культуры».

Обещания президента

Уже через несколько часов президент Владимир Путин на встрече с деятелями культуры в Мариинском театре согласился, что законы госзакупок (и пресловутый 83-й) должны быть пересмотрены с учетом специфики культурной сферы. Он поддержал ходатайство ректоров театральных и балетных вузов о переходе творческих вузов в ведение Министерства культуры и предложение руководителя Александринского театра Валерия Фокина о проведении Театральной олимпиады в Петербурге в ноябре 2019 года.

Также ранее на встрече по «выявлению и подготовке талантливой молодежи» президент пообещал Денису Мацуеву в 2018 году 1 миллиард рублей на выявление и поддержку юных талантов.

Форум, по мысли организаторов, должен стать центром, где вырабатываются приоритеты и расставляются акценты государственной политики в области культуры, «местом силы», где верстается культурная повестка года. Для стороннего же взгляда прошедший форум вполне может служить моделью нашей культурной жизни — перенаселенной, перенасыщенной событиями, разделенной искусственными барьерами идеологических противоречий, где каждый слышит преимущественно самого себя и где нужны чрезвычайные усилия для установления диалога оппонентов. Потому что никакой альтернативы этому диалогу попросту не существует.

Ольга Егошина — для «Новой»